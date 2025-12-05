Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Học sinh Việt Nam dẫn đầu ASEAN về điểm Toán

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Học sinh tiểu học của Việt Nam đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực Toán và đạt mức năng lực cao Đọc hiểu, theo công bố mới nhất của Ban Thư kí Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO).

Việt Nam tham gia Chương trình SEA-PLM ở chu kì 2019 và chu kì 2024. Chương trình SEA-PLM chu kì 2024 có 7 nước tham gia gồm: Campuchia, Timor Leste, Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Học sinh lớp 5 ở các nước tham gia hoàn thành cùng bài khảo sát năng lực Đọc hiểu, Viết, Toán được thiết kế bởi Ban Thư kí Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (SEAMEO).

Việt Nam có 152 cơ sở giáo dục tiểu học tham gia khảo sát cùng khoảng 6.000 học sinh lớp 5 và 6.000 phụ huynh.

Kết quả, học sinh lớp 5 ở khu vực có giữ ổn định kết quả Đọc hiểu và tăng lên một tỉ lệ nhỏ ở kết quả Toán học.

Ở chu kì 2024, học sinh lớp 5 tiếp tục đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực Đọc hiểu với điểm trung bình là 323,5 điểm (giảm khoảng 3,86% so với chu kì 2019).

Đồng thời, học sinh lớp 5 tiếp tục đạt điểm cao nhất ở lĩnh vực Toán với điểm trung bình là 334,6 điểm (giảm 1,99% so với kết quả chu kì 2019).

img-2919.jpg

Ở chu kì 2024, tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Đọc hiểu là 66%, cao hơn tỉ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 40%).

img-2916.jpg

Ở chu kì 2024, tỉ lệ học sinh Việt Nam đạt mức năng lực cao ở lĩnh vực Toán học là 88%, cao hơn tỉ lệ của các quốc gia còn lại và cao hơn mức trung bình của khu vực (đạt 36%).

img-2917.jpg

Việt Nam có tỉ lệ học sinh đạt mức năng lực tối thiểu cao nhất so sánh với mục tiêu phát triển bền vững ở lĩnh vực Đọc hiểu (86%) và Toán học (95%) theo kết quả ở chu kì 2024.

Từ dữ liệu chung, SEAMEO cũng chia sẻ, chỉ có một nửa học sinh đạt mức năng lực tối thiểu ở lĩnh vực Đọc hiểu và chỉ một phần ba số học sinh đạt ở lĩnh vực Toán, cho thấy nhu cầu cấp thiết tăng cường đầu tư cho học tập nền tảng, ưu tiên nhóm yếu thế và các trường khó khăn.

Học sinh ở nhóm năng lực yếu cải thiện chậm, đòi hỏi chiến lược can thiệp có mục tiêu và hỗ trợ tăng tốc để thu hẹp khoảng cách.

Bên cạnh đó, trình độ giáo viên đã cải thiện nhưng vẫn thiếu năng lực sư phạm. Đầu tư cho giáo dục đang có xu hướng giảm trong khi cơ hội dân số vàng – giai đoạn lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao đang dần khép lại. Do đó, hệ thống giáo dục cần nâng cao tính công bằng và hiệu quả, đảm bảo mọi người học đều được tiếp cận giáo dục chất lượng, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực để duy trì tăng trưởng bền vững.

Hà Linh
