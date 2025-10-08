Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Dự kiến cấm thi 2 năm đối với thí sinh thi hộ đánh giá năng lực ngoại ngữ

Hà Linh
TPO - Đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức thi, có phương án phòng chống thi thay, thi hộ. Thí sinh thi hộ sẽ bị hủy kết quả, cấm thi 2 năm là nội dung được Bộ GD&ĐT quy định trong Dự thảo Thông tư quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và thi đánh giá năng lực tiếng Việt.

Dự thảo thông tư quy định các điều kiện tối thiểu nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu đơn vị tổ chức thi chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác tổ chức thi, liên quan đến trước, trong và sau mỗi kỳ thi. Đơn vị tổ chức thi cũng phải đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng và nghiêm túc; đề thi được bảo mật. Có phương án rà soát, kiểm tra để phòng, chống thi thay, thi hộ.

Đơn vị tổ chức thi phải cung cấp các tài liệu liên quan đến việc tổ chức thi, đề thi, cấp chứng chỉ; minh chứng về việc tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, không có gian lận khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

thi-nn.jpg
Dự thảo Thông tư quy định tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và thi đánh giá năng lực tiếng Việt vừa được Bộ GD&ĐT công bố để lấy ý kiến người dân.

Dự thảo Thông tư cũng quy định quy trình xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tổ chức thi đánh giá năng lực. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ thí sinh, cung cấp hình ảnh thí sinh trong quá trình dự thi, giúp các đơn vị thuận tiện việc xác minh chứng chỉ và bảo đảm tính xác thực của kết quả thi.

Về xử lý vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm của đơn vị tổ chức thi, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét dừng hoặc không được tổ chức thi cho đến khi đơn vị bảo đảm đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

Thí sinh vi phạm như sử dụng tài liệu sẽ bị huỷ kết quả; thi hộ, thi thay, có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung người tổ chức thi hoặc thí sinh khác thì hủy kết quả, cấm thi 2 năm đối với kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ/tiếng Việt trên toàn quốc và xử lý theo các quy định khác của pháp luật.

Các trường hợp khác tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, đơn vị tổ chức thi xem xét quyết định hình thức xử lý đối với thí sinh như khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, huỷ kết quả thi.

Các hành vi vi phạm bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi đều phải được xử lý nghiêm. Dữ liệu từ camera giám sát là một trong các căn cứ chính thức để xem xét xử lý các vi phạm.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo Thông tư cho phép các đơn vị được liên kết nhằm mở rộng quy mô tổ chức thi, trong đó có thể tổ chức thi ở nước ngoài, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Đồng thời, khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở giáo dục Việt Nam thành lập phân hiệu, mở văn phòng đại diện hoặc triển khai chương trình giáo dục ở nước ngoài.

Quy định này cũng tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục Việt Nam được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt ở nước ngoài, đáp ứng nhu cầu học tập và hội nhập toàn cầu.

Hà Linh
