Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 10/2025

TPO - Chính thức bỏ hình thức đình chỉ học sinh; Quy định về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hay hướng dẫn nội dung công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học,… một số thông tư dành cho giáo dục phổ thông chính thức có hiệu lực vào tháng 10 và thay thế cho các thông tư cũ.

Chính thức bỏ hình thức đình chỉ học sinh

Chính sách nổi bật nhất sẽ có hiệu lực trong tháng 10 chính là Thông tư 19/2025/TT-BGDĐTquy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10. Sau gần 40 năm, thông tư này chính thức thay thế Thông tư số 08/TT về khen thưởng và kỷ luật học sinh đã được ban hành từ năm 1988.

Theo quy định mới, nguyên tắc xử lý vi phạm của học sinh phải dựa trên sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến; đồng thời đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất của các em.

Theo đó, căn cứ Điều 13 Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT có quy định về các biện pháp kỷ luật như sau:

Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học: Nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Còn các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học gồm nhắc nhở; phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Hướng dẫn nội dung công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 31/10/2025) hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học.

Trong đó, căn cứ mục 1 Chương II Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT có quy định cụ thể về việc hướng dẫn nội dung công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học như sau: Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về học tập cho người học; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về giới, quan hệ xã hội cho người học; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về kỹ năng sống cho người học; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp cho người học; Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về chính sách, pháp luật cho người học; Tư vấn, hỗ trợ về dịch vụ công tác xã hội cho người học.

Quy định về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Thông tư 16/2025/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 12/10/2025) quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Theo đó, căn cứ Điều 4 Thông tư 16/2025/TT-BGDĐT có quy định cụ thể về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Cụ thể như sau:

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là văn bản xác nhận kết quả thi năng lực ngoại ngữ do đơn vị cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cấp cho người dự thi. Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không bao gồm chứng chỉ đánh giá năng lực học tập các môn học khác bằng tiếng nước ngoài hoặc chứng chỉ đánh giá năng lực trong lĩnh vực chuyên môn để hành nghề bằng tiếng nước ngoài;

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được công nhận hợp pháp ở nước sở tại khi được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ; hoặc được sử dụng để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập, công nhận đạt chuẩn đầu vào, đầu ra trong chương trình đào tạo đối với sinh viên quốc tế tại nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức.

Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi được nhiều nước công nhận hoặc sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 16/2025/TT-BGDĐT hoặc được tổ chức thi cấp chứng chỉ tại nhiều nước trên thế giới.

Việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không bao gồm việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đó tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.