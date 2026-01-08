Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

P.V

Lalamove - nền tảng đặt xe giao hàng và di chuyển theo yêu cầu 24/7, vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Tính đến ngày 22 tháng 12, khoảng 62% vé tàu đã được bán, nhiều chuyến bay bán ra dịp Tết đã đạt 70% - 80%. Ngoài ra, theo thống kê từ bến xe Miền Đông và Miền Tây, lượng hành khách năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 1 triệu lượt. Theo đó, sinh viên cũng là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trong số này. Chương trình “Sinh viên đi đâu, Lalamove chở đó!” được Lalamove thực hiện nhằm đưa đón sinh viên nhanh chóng với chi phí hợp lý dịp Tết.

image001.jpg

Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như tham gia minigame trên nền tảng mạng xã hội của Lalamove, chuỗi sự kiện được tổ chức tại các trường đại học và tặng hàng nghìn chuyến xe di chuyển. Cụ thể, từ ngày 13/01 - 16/01/2026, Lalamove sẽ thực hiện chương trình đặc biệt dành cho sinh viên tại các trường Đại học bao gồm: Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH), Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ngoài được tặng chuyến xe di chuyển miễn phí, các bạn sinh viên có thể nhận trà sữa, bánh cũng như tham gia chụp ảnh tại quầy nhận quà.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng Lalamove dành tặng cho sinh viên ưu đãi khi nhập mã LALAUNI, nhận ngay 3 chuyến xe di chuyển miễn phí bao gồm 2 chuyến xe máy cho đơn dưới 25K và 20K cùng 1 chuyến xe ô tô cho đơn dưới 50K. Chương trình ưu đãi này rất phù hợp với sinh viên trong giai đoạn cao điểm cận Tết khi nhu cầu di chuyển ra bến xe, sân bay tăng cao. Đồng thời, với mọi điểm đưa đón là các trường Đại học, Lalamove sẽ tặng đến tài khoản ưu đãi tiết kiệm đến 50% cho mọi đơn đưa đón.

Lalamove Việt Nam hy vọng thông qua chương trình, các bạn sinh viên có thể có những trải nghiệm di chuyển thuận tiện, tiết kiệm và dễ tiếp cận hơn trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Hơn nữa, đây còn là dịp để các Đối tác tài xế Lalamove có thể tạo thêm nguồn thu nhập dịp Tết Bính Ngọ.

Lalamove mang đến cho các bạn sinh viên giải pháp đặt xe di chuyển tiện lợi với mức giá hiển thị rõ ràng trước chuyến đi, không phát sinh chi phí cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, có thể trải nghiệm ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/ride

P.V
#Lalamove #chương trình Tết #sinh viên #miễn phí #ưu đãi

Cùng chuyên mục