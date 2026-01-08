Xúc động khát vọng vượt bi kịch của 98 thủ khoa

TPO - Đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành cùng những giấc mơ tri thức, tối 7/1 tại TPHCM, đêm gala chương trình “Nâng bước thủ khoa” lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động, là dịp gặp gỡ, giao lưu và tiếp thêm động lực cho các tân thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Video: Những chia sẻ xúc động tại đêm gala chương trình “Nâng bước thủ khoa” lần thứ 10 - năm 2025. Thực hiện: Phạm Nguyễn.

Tối 7/1, ban tổ chức chương trình “Nâng bước thủ khoa” lần thứ 10 - năm 2025 đã tổ chức đêm gala giao lưu, gặp gỡ các tân thủ khoa và sinh viên tiêu biểu.

10 năm hành trình “nâng bước thủ khoa”

Nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Phó ban tổ chức Chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” xúc động cho biết chương trình ra đời từ những trăn trở của những người làm báo Đoàn.

“Cách đây 10 năm, qua thực tiễn cuộc sống, nhiều thủ khoa trong các kỳ thi đại học nhưng cổng trường đại học lại vời vợi xa vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chúng tôi rất trăn trở", nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ.

Nhà báo Lý Thành Tâm chia sẻ tại đêm gala. Ảnh: Duy Anh.

Từ trăn trở đó, chương trình “Nâng bước thủ khoa” được Báo Tiền Phong - cơ quan thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - khởi xướng và duy trì liên tục suốt một thập kỷ qua. Theo nhà báo Lý Thành Tâm, chương trình không đơn thuần là trao học bổng, nâng bước về vật chất mà còn có ý nghĩa vinh danh, nâng bước về tinh thần cho các em.

“Suốt 10 năm qua, ‘Nâng bước thủ khoa’ không chỉ trao tiền hỗ trợ, mà còn trao niềm tin, tạo động lực cho các em đi tiếp con đường chinh phục tri thức để trở thành công dân hữu dụng”, ông nhấn mạnh.

Chương trình sôi động với tiết mục văn nghệ do các bạn tân thủ khoa biểu diễn. Ảnh: Duy Anh.

Năm nay, chương trình bước sang dấu mốc lần thứ 10, với quy mô ngày càng mở rộng. Theo ban tổ chức, trong hơn 400 hồ sơ gửi về, chương trình đã lựa chọn 120 sinh viên tiêu biểu để trao học bổng, trong đó có 70 sinh viên đến từ khu vực miền Trung, nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Báo Tiền Phong tổ chức gặp gỡ trực tiếp 100 thủ khoa tại các tỉnh, thành phía Nam ở TPHCM và 20 thủ khoa khu vực phía Bắc tại TP. Hà Nội, tạo không gian kết nối, sẻ chia giữa sinh viên, nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành.

Quang cảnh đêm gala. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Thay mặt ban tổ chức, nhà báo Lý Thành Tâm gửi lời tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình suốt 10 năm qua và mong mỏi các nhà hảo tâm tiếp tục cùng Báo Tiền Phong "nâng bước" cho các tân thủ khoa trong những năm tiếp theo.

Giao lưu tại đêm gala, ông Lê Văn Hùng - nguyên Giám đốc Marketing Acecook Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM - không giấu được xúc động khi nhắc lại những ngày đầu hình thành chương trình.

Các khách mời tham gia chương trình. Ảnh: Duy Anh.

“Có thời điểm, ngoài tiền mặt, phần quà trao cho các em chỉ là những thùng mì gói rất giản dị. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là để các em không phải bỏ dở con đường học tập chỉ vì khó khăn trước mắt”, ông Hùng chia sẻ.

Đong đầy cảm xúc

Có mặt tại đêm gala, hình ảnh vợ chồng trẻ Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Đăng Nguyên khiến nhiều người xúc động. Ít ai biết rằng, 10 năm trước, họ từng là những sinh viên được chương trình tiếp sức trong những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Một thập kỷ trôi qua, từ những tân thủ khoa vượt khó, họ đã trưởng thành, ra trường, đi làm và nên duyên vợ chồng.

Anh Nguyễn Hữu Thọ và chị Nguyễn Đăng Nguyên tham gia đêm gala.

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Đăng Nguyên - hiện là giáo viên Trường THPT Gia Định (TPHCM) cho biết: “Học bổng năm đó đã giúp em rất nhiều trong những bước đầu lên thành phố học tập. Quan trọng hơn, nó tiếp thêm cho em động lực để không ngừng cố gắng”.

Theo chị Nguyên, nhờ sự tiếp sức đó, cô sinh viên năm ấy, nay đã hoàn thành được ước mơ đứng trên bục giảng. "Vợ chồng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình ‘Nâng bước thủ khoa’, không chỉ vì đã giúp đỡ chúng em, mà còn vì đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều bạn sinh viên khác, để các bạn có thể chạm tới ước mơ của mình", chị Nguyên bày tỏ.

Chị Đăng Nguyên chia sẻ tại chương trình.

Chồng chị Nguyên - anh Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ hiện nay anh đang khởi nghiệp và kinh doanh riêng, từng bước xây dựng con đường sự nghiệp của mình sau khi rời giảng đường. 10 năm trước, anh là thủ khoa ngành Điện - Điện tử. Khi ấy, học bổng “Nâng bước thủ khoa” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao trong những năm tháng sinh viên đầy chật vật.

“Mười năm sau quay lại đây, được lắng nghe những chia sẻ của các anh chị trong ban tổ chức, của các nhà báo, nhắc lại những ‘gói mì’ rất giản dị ngày xưa, em thực sự thấy ký ức ùa về. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên”, anh Thọ bồi hồi.

Với anh, hành trình “Nâng bước thủ khoa” không chỉ mở ra con đường học tập, mà còn mang đến một điều đặc biệt hơn cả – cơ duyên gặp gỡ người bạn đời của mình. “Nhờ chương trình này mà em đã gặp được người bạn đồng hành cùng mình. Đó là một cảm xúc rất đặc biệt, rất khó diễn đạt bằng lời”, anh Thọ chia sẻ.

Video: Vợ chồng trẻ Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Đăng Nguyên chia sẻ tại đêm gala. Thực hiện: Phạm Nguyễn.

Tiếp sức cho hành trình phía trước

Trong khuôn khổ đêm gala, ban tổ chức tổ chức chương trình rút thăm may mắn, trao tặng 3 máy tính xách tay cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp sức cho việc học.

Ba sinh viên may mắn nhận quà gồm các em: Đinh Duy Khang (Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ), Lương Anh Hào (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) và Nguyễn Nhất Họa My (Trường ĐH Quy Nhơn).

Đại diện ban tổ chức và các nhà tài trợ tặng phần quà hỗ trợ đến các bạn sinh viên. Ảnh: Phạm Nguyễn

Xúc động khi bất ngờ nhận được phần quà từ chương trình, em Đinh Duy Khang - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ nghẹn ngào nhắc về hoàn cảnh gia đình. Ba em qua đời khi Khang mới học lớp 5, thời điểm mẹ đang mang thai em của Khang, khiến gia đình rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn. Một mình mẹ gồng gánh nuôi bốn anh em ăn học suốt nhiều năm qua.

Hiện mẹ Khang làm công nhân tại một xưởng gỗ ở TP Cần Thơ, thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng, vừa lo cho bà ngoại, vừa chăm sóc các con. “Dù rất vất vả, mẹ vẫn quyết tâm cho em được đi học đến hôm nay. Đó là động lực lớn nhất để em cố gắng học tập, mong sau này có thể báo hiếu cho mẹ”, Khang chia sẻ.

Từ trái sang là các em Đinh Duy Khang, Nguyễn Nhất Họa My và Lương Anh Hào chia sẻ tại đêm gala. Ảnh: Hữu Huy.

Cùng chung hoàn cảnh mồ côi cha từ nhỏ, em Nguyễn Nhất Họa My - sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn cho biết ba mất khi mẹ đang mang thai. “Từ lớp 2, My đã theo mẹ ra quán phụ việc để đỡ đần gia đình. Hiện em theo học ngành Du lịch – lĩnh vực em yêu thích và mong muốn gắn bó lâu dài.

Mẹ Họa My năm nay 59 tuổi, làm phụ quán cơm với thu nhập khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài giờ học, My đi làm thêm để tự trang trải học phí, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. “Em cố gắng tự lo một phần chi phí để mẹ đỡ vất vả hơn”, My chia sẻ.

Các thủ khoa chăm chú dõi theo từng câu chuyện, để thấy mình trong đó và mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Trong khi đó, em Lương Anh Hào - sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng - lớn lên trong gia đình hộ nghèo ở miền núi phía Tây Thanh Hóa. Cha em mắc bệnh viêm gan virus, sức khỏe suy giảm, mẹ làm nông với thu nhập bấp bênh. Từ khi học cấp ba, Hào đã đi làm thêm để tự lo chi phí sinh hoạt và phụ giúp gia đình.

“Có lúc em từng nghĩ mình không thể tiếp tục việc học, nhưng rồi lại tự nhủ phải cố gắng để không phụ công cha mẹ”, Hào bộc bạch. Ước mơ của chàng trai là trở thành giáo viên Ngữ văn, quay về giảng dạy tại những vùng khó khăn, mang con chữ đến cho học sinh miền núi.