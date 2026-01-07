NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2026: Cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ đến TPHCM nhận học bổng Nâng bước thủ khoa

TPO - TPHCM những ngày đầu năm 2026 đón chào những gương mặt trẻ đầy nghị lực, đó là các thủ khoa, sinh viên vượt khó đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng hội tụ để chuẩn bị tham gia chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025”.

Dành tiền học bổng mua ảnh thờ ba mẹ

Với nhiều sinh viên, đây là lần đầu rời xa quê nhà, vượt quãng đường dài để đến một thành phố lớn, mang theo không chỉ hành trang học tập mà còn là những ước mơ, kỳ vọng và cả sự hồi hộp, lo lắng cho chặng đường phía trước.

Lần đầu đặt chân đến TPHCM, Nguyễn Võ Nhật Hiền (sinh viên Trường Đại học Phú Yên) không giấu được cảm xúc bồi hồi xen lẫn run sợ. Xa nhà, đi một mình, Hiền thừa nhận có những lúc em lo lắng và chông chênh. Thế nhưng sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ ban tổ chức đã giúp em cảm thấy ấm áp và vững tin hơn.

Nguyễn Võ Nhật Hiền (sinh viên Trường Đại học Phú Yên) trong lần đầu đặt chân tới TPHCM. Ảnh: Thanh Ngân.

Là sinh viên mồ côi ba mẹ, Hiền xem gia đình chính là nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình học tập. “Ba mẹ truyền cho em động lực để bước đi bằng chính thực lực của mình. Sau khi nhận học bổng, điều em mong mỏi nhất là được trích một phần để làm lại ảnh thờ cho ba mẹ, phần còn lại dành trang trải học phí”, Hiền bộc bạch.

Cũng mang theo cảm xúc háo hức khi đến với TPHCM, Nguyễn Thị Ánh Thư (sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai) cho hay em đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Nữ sinh bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu được tham gia một chương trình quy mô, nơi em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau.

“Suất học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 sẽ giúp em đóng học phí cho học kỳ sắp tới. Em tin rằng chỉ cần mình cố gắng, bên cạnh sẽ có những vòng tay dang ra giúp đỡ mình tiến về phía trước”, Thư bày tỏ.

Tràn đầy mong đợi

Chung niềm háo hức ấy, Nguyễn Chí Khanh (sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai) nói em vừa hồi hộp vừa mong chờ khi chuẩn bị tham gia chương trình. Khanh tin rằng chỉ cần nỗ lực hết mình, thành quả nhận được sẽ xứng đáng.

Đến TPHCM lần này, nam sinh mang theo hy vọng được hòa mình vào không khí sôi động của một sự kiện ý nghĩa. Với số tiền học bổng, Khanh dự định mua một chiếc laptop để phục vụ việc học tập, tìm kiếm tài liệu, đồng thời trang trải học phí để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

"Em ước mơ từ lâu nhưng chưa có điều kiện mua được laptop. Học bổng lần này là có ý nghĩa rất lớn, giúp em có phương tiện học tập, em vui mà không nói nên lời", Khanh bày tỏ.

Các thủ khoa háo hức tham dự một chương trình ý nghĩa. Ảnh: Thanh Ngân.

Nguyễn Ngọc Diễm Quyên (sinh viên Trường Đại học Đà Lạt) cũng không giấu được sự hồi hộp khi vượt quãng đường xa để tham gia chương trình. Dù có phần lo lắng, Diễm Quyên vẫn tràn đầy mong đợi được tiếp xúc, giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều đại học khác nhau.

Nữ sinh cho biết suất học bổng là nguồn hỗ trợ thiết thực, giúp em san sẻ học phí và một phần chi phí sinh hoạt trong cuộc sống đại học còn nhiều vất vả. Quyên xem đây là động lực để bản thân và các bạn cùng cố gắng hơn trong chặng đường tương lai.

Cũng như các thủ khoa khác, Võ Trần Phương Anh (sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu) bày tỏ niềm vui và sự háo hức khi được tham gia chương trình. Trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống, Phương Anh tin rằng chỉ cần kiên trì, đi từng bước nhỏ thì rồi cũng sẽ chạm tới thành công.

Đến TPHCM, nữ sinh mong muốn được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ các bạn thủ khoa khác để tiếp thêm động lực cho bản thân. "Khoản học bổng nhận được, em dành trang trải học phí và gửi một ít cho mẹ mua sắm Tết, gia đình em sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn", Phương Anh nói.