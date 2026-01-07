NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2025: Thủ khoa bước qua nghịch cảnh

TPO - Trong nhiều hồ sơ của Nâng bước thủ khoa, hình ảnh lặp lại là những ngôi nhà không còn bóng dáng đàn ông trụ cột: cha mất sớm, mẹ đơn thân, bà ngoại già yếu thay nhau gánh vác mưu sinh. Lớn lên giữa thiếu thốn và những khoảng trống không thể bù đắp, các em vẫn chọn con chữ làm điểm tựa, đi qua nghịch cảnh để bước tiếp con đường học vấn.

Qua quá trình rà soát và xét duyệt hồ sơ tham gia chương trình Nâng bước thủ khoa, ban tổ chức nhận thấy không ít sinh viên mang theo những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, lớn lên trong những gia đình chỉ còn ông bà hoặc mẹ, bà ngoại làm chỗ dựa duy nhất.

Tuổi thơ gắn với nghèo khó, bệnh tật và những đứt gãy gia đình kéo dài, nhưng các em không dừng lại trước số phận, vẫn kiên trì bám trụ con đường học vấn, coi tri thức là điểm tựa để tự mở lối đi cho tương lai.

Nghịch cảnh cha mẹ lần lượt qua đời vì ung thư

Võ Ngọc Gia Hân là tân sinh viên khóa tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Trong bức thư gửi chương trình, Gia Hân kể lại tuổi thơ gắn với những mất mát liên tiếp khi cả cha và mẹ đều qua đời vì bệnh ung thư.

Mẹ em mất khi Gia Hân mới tròn 2 tuổi. Sau đó, em sống cùng cha và ông bà nội. Tuy nhiên, khi Gia Hân chuẩn bị vào lớp 1, cha em tiếp tục qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, đẩy gia đình vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gánh nặng nuôi dưỡng và chăm sóc em dồn cả lên đôi vai của ông bà nội đã lớn tuổi.

Gia Hân vượt qua nghịch cảnh cha mẹ mất sớm, cố học hành nên người.

Theo Gia Hân, dù tuổi cao, ông bà vẫn phải làm việc vất vả mỗi ngày để lo cho em ăn học. Ông đi làm thuê kiếm sống, bà ở nhà nội trợ và chăn nuôi. Do hoàn cảnh đặc biệt, Gia Hân cũng nhận được sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ, mạnh thường quân, giúp em có điều kiện tiếp tục đến trường và phần nào giảm bớt gánh nặng cho ông bà.

Trong suốt 12 năm học phổ thông, Gia Hân luôn cố gắng nỗ lực không ngừng và đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tục từ lớp 1 đến lớp 12. “Thành quả ấy phần lớn là nhờ công lao dạy dỗ và nuôi dưỡng của ông bà”, Gia Hân chia sẻ với Tiền Phong.

Nữ sinh bày tỏ mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được công việc ổn định để chăm sóc lại ông bà, giúp ông bà có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Xa hơn, em hy vọng bản thân có thể thành công để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tiếp tục con đường học tập. “Học bổng Nâng bước thủ khoa không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là động lực để em vững tin bước tiếp”, Gia Hân chia sẻ thêm.

Cũng trưởng thành trong điều kiện gia đình không trọn vẹn, Lục Duyên Mai là một trong những gương mặt nổi bật của mùa tuyển sinh 2025. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đạt 28,25 điểm khối C00, thuộc top 10 thí sinh có điểm cao nhất tỉnh Bến Tre, riêng môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm.

Duyên Mai cho biết trong suốt những năm học THPT, dù điều kiện gia đình không đầy đủ như nhiều bạn bè đồng trang lứa, em vẫn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện và duy trì thành tích học tập tốt. Kết quả đạt được là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và khát vọng vươn lên không ngừng.

“Con người cần có ít nhất một lý do, một ước mơ để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân thì đi đâu cũng là lạc lối”, Duyên Mai chia sẻ về câu nói em luôn lấy làm kim chỉ nam. Từ đó, em lựa chọn ngành Sư phạm Ngữ văn, không chỉ vì yêu thích văn chương mà còn mong muốn trở thành một giáo viên tận tâm, truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Duyên Mai cho biết bản thân có sự đồng cảm đặc biệt với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu định hướng tương lai, bởi chính em từng trải qua cảm giác ấy. Trong tương lai, nữ sinh mong muốn trở thành một giáo viên nhiệt huyết, vừa chăm lo được cho gia đình, vừa sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Bên cạnh đó, em cũng ấp ủ ước mơ trở thành biên tập viên, được làm việc với ngôn từ và lan tỏa những giá trị nhân văn.

“Chương trình Nâng bước thủ khoa không chỉ hỗ trợ tài chính mà giống như ngọn lửa thắp sáng niềm tin, ý chí và khát vọng vượt lên nghịch cảnh cho em và nhiều bạn sinh viên khác”, Duyên Mai bày tỏ.

Ngôi nhà không có đàn ông, mẹ là trụ cột duy nhất

Phạm Anh Thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cha mất khi Thư học lớp 8 vì bệnh nhiễm trùng máu, từ đó, mẹ em một mình gồng gánh toàn bộ kinh tế gia đình để nuôi con ăn học.

Hai mẹ con sống dựa vào tiệm tóc nhỏ với thu nhập trung bình khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, vừa đủ trang trải sinh hoạt phí và học phí, song thường xuyên thiếu hụt do giá cả leo thang. Anh trai của Thư đã có gia đình riêng, thu nhập chỉ đủ lo cho mái ấm nhỏ của mình.

Theo Anh Thư, việc ông nội là liệt sĩ, cha là Đảng viên càng thôi thúc em ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Dù điều kiện không đầy đủ, em luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập. Suốt 12 năm phổ thông, Anh Thư đạt nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp Trung ương, giải Nhì học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh, Thủ khoa đầu vào toàn Trường Đại học Cần Thơ khóa 51.

Anh Thư lớn lên trong gia đình không có đàn ông, mẹ làm trụ cột.

“Những kết quả ấy không chỉ là thành tích học tập mà là minh chứng cho con đường mà em và mẹ, người luôn âm thầm hy sinh đã chọn là đúng đắn”, Anh Thư chia sẻ. Em nhớ rõ những đêm dài học bài cùng con chữ, khi mẹ luôn ở bên, chưa bao giờ để em một mình.

Trong tương lai, Anh Thư đặt mục tiêu tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức và kỹ năng, phấn đấu làm việc trong môi trường quốc tế đúng chuyên ngành, đóng góp cho sự phát triển của đất nước bằng tri thức và nhiệt huyết.

Trong khi đó, Võ Ngô Như Hiếu, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, hiện sống cùng mẹ và bà ngoại trong căn nhà nhỏ tại Đà Nẵng. Gia đình em thuộc diện hộ cận nghèo. Cha em là thương binh hạng 1/4, đã qua đời cách đây gần ba năm sau thời gian mắc bệnh nặng.

Mẹ của Như Hiếu bị khiếm thị từ nhỏ, tuổi cao sức yếu, không còn khả năng lao động ổn định. Trước đây, mẹ em từng đi bán hàng tại chợ, nhưng hiện không thể tiếp tục công việc. Như Hiếu đi làm thêm tại các quán cà phê, song thu nhập thấp, cuộc sống gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, Như Hiếu luôn nỗ lực học tập và đạt danh hiệu Thủ khoa chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, khoa Quản trị Kinh doanh. “Thành tích này là niềm tự hào và động lực để em tiếp tục cố gắng”, Như Hiếu chia sẻ.

Hiện nay, nam sinh đặt mục tiêu tốt nghiệp loại xuất sắc, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung để mở rộng cơ hội việc làm, sớm có thể báo hiếu gia đình. “Dù không được may mắn như nhiều người, ba mẹ đã không ngại gian nan để nuôi dạy em nên người. Em mong sau này mình đủ vững vàng để không phụ công ơn ấy”, Như Hiếu bày tỏ.