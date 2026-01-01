Nâng bước thủ khoa 2025: Từ mất mát đến thủ khoa, hành trình không gục ngã của Phạm Anh Thư

TPO - Dù những khó khăn, trắc trở liên tiếp tìm đến gia đình nhỏ của cô sinh viên năm nhất Phạm Anh Thư (quê Cần Thơ), nhưng bằng nghị lực và tình yêu thương của mẹ, em đã vượt lên nghịch cảnh để từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Mẹ là hậu phương vững chắc

Phạm Anh Thư hiện là sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ. Quê em ở xã Hòa An, TP. Cần Thơ (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ). Trước đây, gia đình Anh Thư có năm thành viên. Thế nhưng, sự ra đi của cha và bà nội đã để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.

“Giờ nhà chỉ còn em và mẹ sống chung. Anh trai em đã lập gia đình và ở riêng. Một gia đình đông người, giờ thu lại chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau” - Anh Thư chia sẻ.

Cha mất vì bệnh đường huyết và nhiễm trùng máu khi Anh Thư còn đang học lớp 8. Biến cố ấy khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Nếu như trước đây thu nhập đến từ cả cha và mẹ, thì nay mọi gánh nặng đều dồn lên vai người mẹ với tiệm tóc nhỏ ở quê, nguồn thu nhập duy nhất để trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học.

Khó khăn càng chồng chất khi dịch COVID-19 ập đến. Tiệm tóc phải đóng cửa dài ngày, thu nhập gần như bằng không. Có những lúc, Anh Thư đã tự hỏi liệu con đường đại học có còn phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình.

Đối với Anh Thư, mẹ là người đồng hành với mình trên con đường học vấn.

“Đã có thời gian em nghĩ hay là mình thôi học đại học để mẹ đỡ vất vả. Nhưng rồi em nhận ra, nếu mình từ bỏ, mọi hy sinh trước đó của gia đình và công sức bồi dưỡng của thầy cô sẽ trở nên vô nghĩa”, Anh Thư nhớ lại.

Điều níu em ở lại với giấc mơ giảng đường, không chỉ là khát vọng đổi đời, mà còn là hình bóng người mẹ tảo tần phía sau. Mẹ chưa từng khuyên con từ bỏ việc học, dù hoàn cảnh lúc ấy vô cùng eo hẹp.

“Học đại học cũng là ước mơ của ba mẹ ngày trước. Từ nhỏ đến lớn em luôn là học sinh giỏi nhất khối, em nghĩ rằng ba em sẽ rất vui nếu tương lai con gái mình được học đại học”, Anh Thư nói.

Theo Anh Thư, quan trọng nhất là phía sau mình luôn có mẹ, dù thời điểm đó eo hẹp, bà chưa bao giờ khuyên em từ bỏ ước mơ học đại học mà luôn cổ vũ em hãy học hết sức mình, mọi chuyện mẹ sẽ cố gắng vì em. Con đường học tập của em không thể thiếu hình bóng của mẹ. Mẹ chính là người đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ nhất.

“Từ những ngày em còn nhỏ, mẹ là người dắt tay đưa em đến lớp, là người có mặt trong mọi kỳ thi lớn nhỏ để tiếp thêm động lực. Những đêm con gái học đến khuya, có khi 2-3 giờ sáng, mẹ vẫn thức chờ, chỉ để con không cảm thấy đơn độc trên con đường học tập”, Thư xúc động nhớ lại.

Giữ thói quen lập kế hoạch cho học tập

Suốt 12 năm học phổ thông, Anh Thư luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi. Em từng đạt danh hiệu Học sinh “3 tốt” cấp Trung ương; giải Nhì - học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh; thủ khoa đầu vào ĐH Cần Thơ khoá 51 và nhiều danh hiệu khác.

Bí quyết của Anh Thư không nằm ở những phương pháp cầu kỳ, mà ở sự kỷ luật và kiên trì. “Em luôn lập kế hoạch học tập rất rõ ràng. Phải chia thời gian cho học tập, nghỉ ngơi và việc nhà để không bị quá tải”- Anh Thư chia sẻ.

Sau giờ học, em thường ở lại trường chơi thể thao cùng bạn bè, về nhà phụ mẹ làm việc nhà để “khởi động lại đầu óc” và rèn luyện cơ thể sau giờ học căng thẳng trên lớp để tối học bài được tập trung hơn. Cứ đúng vào giờ học bài theo thời gian biểu mà em sắp xếp, em sẽ ngồi vào bàn học và giải quyết từng bài tập.

Anh Thư luôn nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

“Để nghĩ có thành tích một lần đôi khi là may mắn, nhưng để có nhiều lần đạt thành tích đều là sự cố gắng chuẩn bị. Em luôn giữ thói quen lập kế hoạch cho thời gian biểu của mình, phân chia thời gian học tập, học mở rộng và làm việc nhà để có thể làm nhiều việc hơn và giữ được sự kỷ luật cho bản thân”- em nói.

Khi biết mình là thủ khoa đầu vào Đại học Cần Thơ, Anh Thư cho biết vẫn chưa dám tin đó là sự thật. “Em đã rất bất ngờ, cả gia đình em cũng vui sướng và tự hào lây, cảm xúc khi biết mọi cố gắng của cả gia đình đã được đền đáp thật không thể tả nổi. Nhưng em luôn dặn mình phải cố gắng nhiều hơn. Nhà trường cũng hỗ trợ em các suất học bổng và tạo điều kiện để em tham gia nhiều câu lạc bộ để học hỏi nhiều hơn”- Thư kể.

Biết đến chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” qua sự giới thiệu của nhà trường, Anh Thư đã mạnh dạn gửi tâm thư đăng ký. Với em, học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn.

“Học bổng giúp em giảm bớt gánh nặng học phí, để mẹ đỡ lo hơn. Dù hiện tại em có làm gia sư, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn là nỗi lo thường trực”- Anh Thư bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Anh Thư mong muốn có một công việc đúng với ngành học của mình để ổn định cuộc sống, chăm lo cho mẹ và bù đắp phần nào những năm tháng mẹ đã hy sinh.

“Em không chỉ muốn lo cho mẹ về vật chất, mà còn muốn mẹ yên tâm, không còn lo lắng về em. Em muốn đưa mẹ đến những nơi ngày trước ba và mẹ đã hẹn nhau đi”- cô gái nói, ánh mắt lấp lánh.

Gửi thông điệp đến những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn như mình, Anh Thư nhắn nhủ: “Mỗi người chúng ta đều có cảm xúc và lý trí, đừng vì hoàn cảnh trước mắt mà buông bỏ ước mơ của mình. Hãy luôn vững tin và cố gắng trong mọi mặt cuộc sống để thấy được những điều tốt đẹp nhất mà trước đây chúng ta chưa từng tưởng tượng đến”.

Con đường phía trước của Phạm Anh Thư vẫn còn dài. Nhưng với tri thức làm hành trang, tình yêu thương của mẹ làm điểm tựa, cô gái nhỏ đang từng bước viết tiếp giấc mơ của chính mình, một giấc mơ được nâng bước bằng niềm tin và nghị lực.