Nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM chia sẻ cảm xúc khi nhận chức

TPO - GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM. Nhận nhiệm vụ, bà bày tỏ xúc động và khẳng định sẽ dẫn dắt ĐH Quốc gia TPHCM hướng tới mục tiêu vào tốp 100 đại học châu Á năm 2030.

Thế mạnh lớn nhất là nguồn lực con người

Sáng 31/12, ĐH Quốc gia TPHCM đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM cho Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai. Với quyết định này, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong lịch sử 30 năm hình thành và phát triển của ĐH Quốc gia TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tin tưởng giao trọng trách. Với hàng chục năm năm gắn bó cùng ĐH Quốc gia TPHCM, bà khẳng định đây là nơi đã nuôi dưỡng, vun đắp cho bà một hành trình nghề nghiệp và học thuật trọn vẹn.

Nhà giáo ưu tú, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhận quyết định bổ nhiệm giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM

Nhìn lại chặng đường phát triển của ĐH Quốc gia TPHCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng thành quả hôm nay là kết tinh công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo và đội ngũ trí thức, những người đã kiên trì xây dựng mô hình quản trị ĐH Quốc gia có tính tự chủ cao, tạo không gian tự do học thuật, giúp ĐH Quốc gia TPHCM ngày càng khẳng định vị thế và uy tín.

Theo bà Mai, thế mạnh lớn nhất của ĐH Quốc gia TPHCM là nguồn lực con người, với khoảng 100.000 người học chất lượng cao và gần 4.000 nhà khoa học, chuyên gia. Đây là lực lượng nòng cốt để ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục thực hiện sứ mệnh tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân lực tinh hoa và chuyển hóa tri thức thành giá trị phục vụ TPHCM và đất nước.

Trong bối cảnh nhu cầu về nhân tài và tri thức ngày càng lớn, Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định ĐH Quốc gia TPHCM không thể tự mãn với thành công hiện tại mà cần hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, hướng tới mục tiêu vào top 100 đại học châu Á vào năm 2030, xứng đáng với vai trò đầu tàu của TPHCM và cả nước.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai trở thành nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM

Với vai trò là nữ giám đốc đầu tiên của ĐH Quốc gia TPHCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định sẽ tiếp tục củng cố mô hình quản trị đại học theo văn bản quy phạm pháp luật mới, với tinh thần tự chủ, minh bạch và văn hóa đổi mới sáng tạo.

Bà Mai nhấn mạnh: “Nếu chúng ta cùng nhìn về một hướng, cùng đặt lợi ích chung lên trước và cùng làm việc bằng sự chuyên nghiệp, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ không chỉ đạt chỉ tiêu, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới về ĐH Quốc gia trong thời đại đổi mới sáng tạo”.

Cùng với đó, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ thúc đẩy hợp tác để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng, ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn, mở rộng hợp tác với các đại học hàng đầu thế giới, thu hút chuyên gia và sinh viên quốc tế, đồng thời đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và xây dựng môi trường học tập thông minh nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo và năng lực học tập suốt đời của người học.

Kỳ vọng lớn

Tham dự lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá bà Mai là cán bộ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có kinh nghiệm quản lý phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định ĐH Quốc gia TPHCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ

Trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ĐH Quốc gia TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phối hợp với Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, bảo đảm quyền tự chủ trong đào tạo, nghiên cứu, tài chính và hợp tác quốc tế; triển khai chương trình phát triển thuộc nhóm đại học hàng đầu châu Á; đổi mới mô hình quản trị hiện đại; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Phó Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cùng tinh thần đoàn kết và đổi mới, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.