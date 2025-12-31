Yamaha Music Vietnam và hành trình gieo mầm âm nhạc trong gia đình Việt

Với Yamaha Music Vietnam, âm nhạc không dừng ở lớp học, mà đi vào đời sống gia đình, nuôi dưỡng cảm xúc và đồng hành cùng trẻ trong hành trình lớn lên.

Khi âm nhạc trở thành một phần của giáo dục nhân cách

Trong bối cảnh các gia đình Việt ngày càng chú trọng đến chất lượng giáo dục thay vì chỉ chạy theo điểm số, âm nhạc đang được nhìn nhận với vai trò thiết thực hơn trong quá trình trưởng thành của trẻ. Không còn giới hạn ở một môn năng khiếu hay hoạt động ngoại khóa mang tính bổ trợ, âm nhạc dần trở thành một phần của giáo dục nhân cách, hỗ trợ trẻ rèn luyện sự tập trung, khả năng lắng nghe, điều tiết cảm xúc và xây dựng đời sống tinh thần từ sớm.

Tiếp xúc âm nhạc từ sớm giúp xây dựng nhân cách của trẻ.

Sự chuyển dịch này phản ánh những trăn trở rất cụ thể của phụ huynh hiện nay. Bên cạnh kiến thức, trẻ cần được phát triển toàn diện, có nền tảng cảm xúc lành mạnh và sự cân bằng trước những áp lực ngày càng sớm trong môi trường học tập hiện đại.

Vì vậy, nhiều gia đình quan tâm nhiều hơn đến những giá trị mà âm nhạc mang lại trong hành trình lớn lên của con. Đó có thể là sự tự tin khi thể hiện bản thân, khả năng tập trung, hay đơn giản là niềm vui khi được cảm nhận và khám phá cuộc sống theo cách riêng. Từ nhu cầu ấy, các mô hình giáo dục âm nhạc đề cao trải nghiệm, nhẹ nhàng và bền bỉ theo thời gian ngày càng được chú ý.

Trường Âm nhạc Yamaha - Hành trình toàn cầu từ triết lý nhân văn

Từ nhu cầu ấy, những mô hình giáo dục âm nhạc chú trọng trải nghiệm và cảm xúc bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Trong số các đơn vị theo đuổi hướng tiếp cận này, Yamaha Music là cái tên có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Ngay từ năm 1954, Yamaha đã phát triển hệ thống Trường Âm nhạc Yamaha với triết lý rõ ràng: “Nuôi dưỡng khả năng nhạy cảm âm nhạc mà mọi người sinh ra đều có, khơi dậy niềm vui sáng tạo và chơi âm nhạc của riêng mình, từ đó lan tỏa niềm vui ấy đến cộng đồng”. Thay vì tập trung đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp, mô hình này hướng đến việc đưa âm nhạc trở thành một phần tự nhiên trong đời sống.

Hệ thống trường Âm nhạc Yamaha có lịch sử lâu đời.

Trải qua hơn 70 năm, hệ thống Trường Âm nhạc Yamaha đã hiện diện tại hơn 40 quốc gia với hơn 3.500 cơ sở, thu hút hơn 5,5 triệu học viên ở nhiều độ tuổi. Tại Việt Nam, trường học đầu tiên được Yamaha Music Vietnam xây dựng vào năm 2020 tại Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM). Với các khóa học đa dạng, không gian phòng học sáng tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản, mô hình này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các gia đình Việt. Đến nay, Trường Âm nhạc Yamaha đã phát triển thành 9 cơ sở trên toàn quốc.

Cách tiếp cận này cũng bắt nguồn từ chính lịch sử hơn một thế kỷ của Yamaha, thương hiệu âm nhạc ra đời tại Nhật Bản năm 1887. Từ những cây đàn piano đầu tiên, Yamaha dần mở rộng sang guitar, keyboard, thiết bị âm thanh và xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc hoàn chỉnh, nơi nhạc cụ, giáo dục và trải nghiệm đời sống được kết nối chặt chẽ với nhau.

Gieo mầm âm nhạc từ những năm đầu đời

Song song với mô hình trường học, Yamaha Music Vietnam chú trọng đưa âm nhạc đến lứa tuổi mầm non thông qua các chương trình giáo dục tích cực. Thông qua hợp tác với các trường mầm non tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội như Ben Ben, Ước Mơ Xanh, Kid's Smile v.v... và tích hợp các chương trình như Gakken STEAM, Yamaha triển khai các khóa học chuyên biệt, hướng đến giáo dục âm nhạc chuẩn quốc tế cho trẻ từ sớm.

Tại đây, trẻ làm quen với âm nhạc qua các hoạt động nghe - hát - vận động, khám phá âm thanh bằng đàn piano và đàn phím điện tử, qua đó phát triển khả năng cảm thụ, ghi nhớ và phối hợp vận động một cách tự nhiên. Âm nhạc giúp trẻ tự tin thể hiện cảm xúc, tăng cường giao tiếp và rèn luyện sự tập trung.

Đại diện Yamaha Music Vietnam tham quan hệ thống trường mầm non Ben Ben.

Không dừng lại ở lớp học, Yamaha Music Vietnam mở rộng không gian trải nghiệm âm nhạc ra cộng đồng. Tại các cửa hàng Yamaha, phụ huynh và trẻ nhỏ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhạc cụ trong môi trường thân thiện, nơi âm nhạc trở thành cầu nối để các thành viên trong gia đình cùng khám phá và chia sẻ thời gian bên nhau.

Từ lớp học mầm non đến không gian trải nghiệm, Yamaha Music Vietnam đang theo đuổi một hành trình bền bỉ, đưa âm nhạc trở thành một phần tự nhiên trong đời sống của các gia đình Việt. Không đặt nặng việc đào tạo nghệ sĩ, không chạy theo thành tích, hành trình ấy tập trung vào những giá trị lâu dài, nuôi dưỡng cảm xúc, xây dựng nền tảng tinh thần và để âm nhạc đồng hành cùng mỗi gia đình trong suốt quá trình trưởng thành của con trẻ.