10 Sự kiện nổi bật của ĐH Duy Tân trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ của Đại học (ĐH) Duy Tân (DTU) với nhiều sự kiện nổi bật trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế cùng nhiều ghi nhận về xếp hạng và giải thưởng của giảng viên, sinh viên. Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật mà ĐH Duy Tân đã đạt được trong năm 2025 vừa qua.

ĐH Duy Tân tiếp tục trong Top 500 Thế giới trên Bảng QS World University Rankings 2026

Trong kỳ xếp hạng 2026 trên Bảng Xếp hạng các Đại học Tốt nhất thế giới (QS World University Rankings 2026), ĐH Duy Tân ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tăng thêm 13 bậc, vươn lên vị trí =482 thế giới, giữ vững thứ hạng trong Top 500 Thế giới.

Trên bảng xếp hạng uy tín này, ĐH Duy Tân luôn vững vàng với nhịp tăng đều đặn qua các năm, cụ thể:

- Xếp hạng =482 thế giới năm 2026,

- Xếp hạng =495 thế giới năm 2025,

- Xếp hạng =514 thế giới năm 2024, và

- Xếp hạng top 801-1000 thế giới năm 2023.

Tăng hạng liên tiếp qua các năm càng khẳng định tính hiệu quả trong chiến lược phát triển toàn diện của ĐH Duy Tân trên nhiều thước đo và lĩnh vực. Bên cạnh đó, ở bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2026, ĐH Duy Tân nằm trong Top 600+ đại học Tốt nhất Thế giới. Hay bảng xếp hạng CWUR - The Center for World University Rankings ghi nhận ĐH Duy Tân trong Top 4,6% thế giới, cụ thể xếp vị trí 969 thế giới, vị trí 309 châu Á và số 1 Việt Nam.

ĐH Duy Tân xếp vị trí 482 Đại học Tốt nhất Thế giới năm 2026 theo QS World University Rankings

ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk hợp tác về AI, Bán dẫn và Công nghệ

Sáng ngày 12/8/2025, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác Phát triển Chuỗi sản xuất trong Kỷ nguyên mới” diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Chungbuk (CBNU) đã tiến hành nghi thức trao Thỏa thuận Hợp tác (MOA) để triển khai nhiều hoạt động trong công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu ở các lĩnh vực trọng điểm:

- Trí tuệ Nhân tạo (AI),

- Bán dẫn và Điện tử,

- Y học và Điều dưỡng, và

- các ngành Công nghệ - Kỹ thuật khác.

-

Với thế mạnh nghiên cứu của cả hai trường trong các mảng Khoa học Cơ bản và Công nghệ - Kỹ thuật, chung mục tiêu là hướng đến việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, hai đơn vị sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác bền vững và lâu dài giữa các phòng thí nghiệm trọng điểm cũng như giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và Hàn Quốc. Minh chứng rõ nét nhất cho cam kết dài hạn của CBNU là việc khai trương “Trung tâm Toàn cầu CBNU” (CBNU Global Center) ngay tại cơ sở Quang Trung của ĐH Duy Tân vào tháng 4/2025 vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướn﻿g Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các viện trường của Việt Nam và Hàn Quốc

Quy hoạch 4 Trung tâm Giáo dục Đại học lớn của cả nước với 7 Đại học làm nòng cốt

Ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 452/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch Mạng lưới Giáo dục Đại học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có quy hoạch hình thành 4 Trung tâm Giáo dục Đại học lớn tại 4 vùng đô thị là: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Cụ thể các đại học được quy hoạch là nòng cốt của 4 Trung tâm Giáo dục Đại học lớn trong cả nước bao gồm:

- Phát triển Trung tâm Giáo dục Đại học vùng đô thị Hà Nội với nòng cốt chính là: ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội,

- Phát triển Trung tâm Giáo dục Đại học vùng đô thị Tp. Hồ Chí Minh với nòng cốt chính là: ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

- Phát triển Trung tâm Giáo dục Đại học vùng đô thị Đà Nẵng với nòng cốt chính là: ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, và ĐH Duy Tân,

- Phát triển Trung tâm Giáo dục Đại học vùng đô thị Cần Thơ với nòng cốt chính là: ĐH Cần Thơ.

Như vậy, trong 7 đại học được quy hoạch là nòng cốt tại 4 vùng đô thị lớn có 6 cơ sở giáo dục công lập và duy nhất 1 cơ sở giáo dục ngoài công lập (ĐH Duy Tân).

ĐH Duy Tân có lợi thế trong việc phát triển Đại học số với hệ thống cơ sở vật chất IT đảm bảo

Nhiều nhà khoa học của ĐH Duy Tân trong Top 10.000 và 100.000 Thế giới

Theo xếp hạng Top 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2025 của Nhà xuất bản Elsevier, Việt Nam có 98 nhà khoa học, trong đó ĐH Duy Tân có nhiều khoa học nhiều nhất là 11 người. Trong 11 người này có 4 người thuộc Top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2025, bao gồm:

- TS. Trần Nguyễn Hải xếp hạng 2.905 thế giới,

- TS. Hoàng Nhật Đức xếp hạng 3.635 thế giới,

- TS. Anand Nayyar xếp hạng 7.093 thế giới, và

- TS. Tolulope Joshua Ashaolu xếp hạng 9.518 thế giới.

Chỉ có 12 nhà khoa học tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam nằm trong Top 10.000 thế giới.

Cũng theo Research.com, các nhà khoa học của ĐH Duy Tân tiếp tục giữ các vị trí rất cao trên các bảng Xếp hạng Nhà khoa học Việt Nam và thế giới 2025:

- PGS.TS. Bùi Quốc Tính được xếp vị trí thứ 3 Việt Nam và 507 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí & Hàng không Vũ trụ,

- TS. Anand Nayyar được xếp hạng 2 tại Việt Nam và 3.795 thế giới ở lĩnh vực Khoa học Máy tính,

- TS. Hoàng Nhật Đức có vị trí xếp hạng thứ 3 Việt Nam và 6.774 thế giới ở lĩnh vực Khoa học Máy tính,

- TS. Trần Nguyễn Hải xếp vị trí thứ 2 Việt Nam và 4.272 thế giới ở lĩnh vực Môi trường.

Cũng theo trang web này, ở bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2025 Ranking - Các Ngôi sao Khoa học đang lên của Thế giới 2025 ghi nhận 2 trong 4 nhà khoa học Việt Nam đến từ ĐH Duy Tân là:

- TS. Trần Nguyễn Hải, xếp hạng 270, và

- TS. Hoàng Nhật Đức, xếp hạng 463.

TS. Hoàng Nhật Đức (ảnh trái) và TS. Trần Nguyễn Hải trong Top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng thế giới

Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc (AK - RT) 2025 tại DTU

Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc (AK - RT) 2025 diễn ra tại ĐH Duy Tân vào ngày 2/7/2025 có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Du lịch từ các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc. Hội nghị mở ra không gian đối thoại sâu sắc và toàn diện về các vấn đề then chốt định hình tương lai của ngành Du lịch khu vực ASEAN - Hàn Quốc, cụ thể ở các nội dung:

- Tăng cường an ninh và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch,

- Nâng cấp hệ thống hạ tầng nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách,

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,

- Tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Hội nghị hướng đến việc hình thành các khuyến nghị chính sách giúp các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc cùng nhau xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy hợp tác lâu dài, mang lại những lợi ích kinh tế cho tất cả các bên liên quan và góp phần nâng cao sức cạnh tranh của ngành Du lịch khu vực trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Đông đảo đại biểu tới tham dự Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc (AK - RT) 2025

Thành lập Mạng lưới các Cơ sở Giáo dục Đại học Miền Trung - Tây Nguyên

Các trường Đại học lớn tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã cùng nhau ký kết hợp tác thành lập Mạng lưới các Cơ sở Giáo dục Đại học tại miền Trung - Tây Nguyên vào ngày 24/7/2025 tại ĐH Duy Tân. Các trường Đại học tham gia ký kết gồm:

- ĐH Huế,

- ĐH Duy Tân,

- Trường ĐH Vinh,

- Trường ĐH Quy Nhơn,

- Trường ĐH Đà Lạt,

- Trường ĐH Nha Trang,

- Trường ĐH Thể dục - Thể thao Đà Nẵng,

- Trường ĐH Phạm Văn Đồng,

- Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh,

- Trường ĐH Y khoa Vinh.

Các thành viên của Mạng lưới đã ký kết hợp tác chiến lược trên 4 trụ cột chính gồm:

- Đổi mới toàn diện giáo dục đại học theo hướng ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI),

- Đột phá về Khoa học - Công nghệ - Chuyển đổi Số,

- Khuyến khích và phát triển Kinh tế Tư nhân trong lĩnh vực AI,

- Hội nhập quốc tế về AI.

Lấy Chuyển đổi Số và Trí tuệ Nhân tạo (AI) làm động lực cốt lõi, các đại học và trường đại học hợp tác xây dựng một Mạng lưới Đại học vững mạnh, chia sẻ các nguồn lực với tầm nhìn đến năm 2030, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) tại Việt Nam và khu vực.

Lãnh đạo của các đại học ký kết thành lập Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học tại miền Trung - Tây Nguyên

ĐH Duy Tân là 1 trong 2 trường có số lượng chương trình được công nhận kiểm định ABET nhiều nhất Việt Nam

2 chương trình đào tạo gồm: Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng của ĐH Duy Tân đã tiếp tục được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ (Engineering Technology Accreditation Commission - ETAC), trực thuộc tổ chức ABET (Mỹ) công nhận đạt chuẩn kiểm định vào ngày 28/8/2025, dựa trên kết quả của đợt kiểm định diễn ra năm trước từ ngày 8 đến 10/12/2024.

Như vậy, tính đến nay, ĐH Duy Tân đã có 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET (bao gồm 4 chương trình đào tạo đã đạt trước đó gồm: Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý, Kỹ thuật Điện-Điện tử, và Kỹ thuật Phần mềm), trở thành 1 trong 2 trường có số lượng chương trình được công nhận kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam.

Toàn cảnh đợt kiểm định ABET cho chương trình Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng năm 2024

Nhà Khoa học DTU phát hiện loài nấm gây bệnh thối rễ ở sâm Ngọc Linh và các loài rắn, cóc mới

3 Nhà khoa học DTU gồm: PGS.TS. Nguyễn Thành Trung, TS. Hồ Thanh Tâm và TS. Quách Thị Thu Hương cùng các đồng nghiệp đã có phát hiện đột phá khi tìm ra 2 loài nấm gồm: Fusarium stercicola và Fusarium babinda gây bệnh thối rễ trên sâm Ngọc Linh. Nghiên cứu được công bố trên European Journal of Plant Pathology (SCIE, IF=1.9), góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo vệ loài dược liệu quý hiếm này của Việt Nam. Nhóm cũng đã phát hiện ra 2 chủng gồm: Streptomyces owasiensis và một chủng mới ký hiệu X18 có khả năng ức chế quá trình sinh trưởng của nấm Fusarium, giúp cây hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Năm 2025, ThS. Nguyễn Văn Tân cùng nhóm nghiên cứu tại ĐH Duy Tân đã phát hiện loài rắn lục độc hoàn toàn mới - rắn lục Văng Viêng (Protobothrops flavirostris), công bố trên Herpetozoa (ISI, Q2). Trước đó, anh Tân cũng có công bố phát hiện mới về loài cóc nhà (loài có độc) và được công bố trên tập san Nature Communications (Q1, SCIE, IF=13.46). Các phát hiện này góp phần làm rõ đa dạng sinh học và cung cấp cơ sở khoa học cho công tác quản lý, bảo tồn động vật hoang dã.

Các nhà khoa học DTU với nhiều phát hiện mới qua nghiên cứu

Sinh viên ĐH Duy Tân Vô địch nhiều cuộc thi ERPsim, Robot, PBL Expo

Năm 2025 chứng kiến sự thăng hạng về năng lực của sinh viên Duy Tân với nhiều giải thưởng cao nhất trên các “đấu trường” trí tuệ, tiêu biểu:

- Vô địch thế giới ở Cuộc thi ERPsim International Competition 2025. Đây là lần đầu tiên một đội của Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trên “đấu trường” uy tín thế giới này.

- Vô địch đồng thời là giải Nhất Cuộc thi International PBL Expo 2025 với việc thiết kế một hệ thống sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Thị giác Máy tính để dịch ngôn ngữ ký hiệu theo thời gian thực, giúp nâng cao khả năng giao tiếp của người khiếm thính.

- Top 1 trong khối các đội quốc tế và đứng Top 5/27 toàn bảng tại vòng thi Attack-Defense CTF 2025, thuộc khuôn khổ Iran Tech Olympics CTF 2025,

- Giải Nhất Cuộc thi International PBL Expo 2025 tại Indonesia với sản phẩm Robot Tự hành “VIE AGV Omni” được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong lối đi hẹp, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thay thế các công việc vận chuyển thủ công và xe nâng cồng kềnh.

- Giải Nhất (năm thứ 3 liên tiếp) cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ - Innovation Tech Challenge 2025, nằm trong khuôn khổ hoạt động Samsung Innovation Campus (SIC) do Samsung Việt Nam tổ chức.

- Giải thưởng “Outstanding Poster Presentation” - Báo cáo Poster Xuất sắc tại Hội nghị Quốc tế Asian Society of Natural Products 2025 (ASNP) - The Global Symposium on Natural Products diễn ra tại Tp. Jecheon, Hàn Quốc.

- 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba và 2 Giải Khuyến khích, đồng thời toàn đoàn được Hội Hóa học Việt Nam trao Bằng khen tại Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc lần thứ XII năm 2025 - kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

- 2 giải Vàng trong 21 giải thưởng Graphis New Talent Awards - giải thưởng danh giá của Nhà xuất bản danh tiếng Graphis Inc. về Thiết kế và Nghệ thuật.

- Giải “Quay phim Xuất sắc Nhất” tại ASEAN UniFest 2025 với phim ngắn “Nghề làm đèn lồng Hội An - Câu chuyện dệt nên chiếc ‘ánh sáng’ nhiệm màu”.

- Giải Nhất Cuộc thi Lồng tiếng Phim Nhật Bản J-SEIYU 2025.

- Giải Nhất Phần thi Lồng tiếng phim Hàn Quốc, giải Nhì Nhảy và hát nhạc K-pop và giải Trang phục Hanbok tái chế tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc khu vực miền Trung.

- …

Sinh viên Duy Tân ghi dấu ấn ở gần hết các lĩnh vực đào tạo của nhà trường

Triển lãm đầu tiên và hiếm có về Đa dạng côn trùng Việt Nam của ĐH Duy Tân và Trường ĐH Đà Lạt

Triển lãm độc đáo mang tên “Đa dạng Sắc màu côn trùng Việt Nam” diễn ra từ ngày 20/6/2025 đến 13/7/2025 tại Bảo tàng Đà Nẵng đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan tìm hiểu. Đây là lần đầu tiên, một triển lãm về côn trùng ở Việt Nam được tổ chức bởi 2 trường đại học là ĐH Duy Tân (DTU) và Trường ĐH Đà Lạt (DLU). Cả hai trường đều có các nhóm nghiên cứu mạnh về Côn trùng và có các bộ sưu tập côn trùng vô cùng đa dạng, độc đáo. Ngay tại Bảo tàng Đà Nẵng, hơn 100 hộp mẫu vật côn trùng ở Việt Nam được giới thiệu cùng hơn 150 ảnh và poster giúp người xem hiểu một cách thấu đáo về sự đa dạng sinh học, tập tính chủng loài, đặc điểm sinh học, sinh thái học, và hình thái của các loài côn trùng Việt.