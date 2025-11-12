Các nghệ sĩ guitar tài năng của Áo, Úc, Ý tiếp tục đến với Liên hoan Guitar Quốc tế 2025 ở ĐH Duy Tân

Sau thành công của lần đầu tổ chức vào năm 2024, Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng (DIGF) lần 2 sẽ trở lại Đại học (ĐH) Duy Tân trong 3 ngày từ 19-21/12/2025. Mang tinh thần “Diện mạo mới, Dấu ấn mới”, Liên hoan lần này quy tụ các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến từ Úc, Áo, Ý cùng với Danang Guitar, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian âm nhạc vô cùng đặc biệt, góp phần truyền thêm cảm hứng cho những trái tim yêu nghệ thuật Guitar Cổ điển.

Bức tranh âm nhạc đa sắc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế tài năng

Ở 3 buổi hòa nhạc chính, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều các tiết mục phong phú, đa dạng về thể loại, trải dài qua các thời kỳ âm nhạc khác nhau như:

- Âm nhạc thời baroque,

- Âm nhạc thời lãng mạn,

- Âm nhạc thời tân cổ điển,

- Âm nhạc hiện đại, hay

- dòng Âm nhạc Latin-American (Mỹ Latin),

- ...

Nghệ sĩ Campbell Diamond (Áo), một trong những nghệ sĩ guitar hàng đầu thế giới với hơn 30 giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế

Nghệ sĩ Campbell Diamond (Áo), Adriano Del Sal (Ý) và nghệ sĩ người Úc gốc Việt Lê Hoàng Minh đã nhận lời mời từ Ban Tổ chức và sẽ chính thức biểu diễn tại Liên hoan, cùng với các nghệ sĩ của Việt Nam là Phan Xuân Trí, Huỳnh Bá Thơ, Nguyễn Ngọc San, Nguyễn Duy Quốc Anh và nhóm guitar hòa tấu Dream Oasis Guitar Ensemble.

Ngay trong Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng lần 1 tổ chức năm 2024, có thể thấy rõ niềm đam mê guitar từ rất nhiều các bạn trẻ. Không chỉ chăm chú lắng nghe từng tiết mục biểu diễn mà giới trẻ còn tham gia vào:

- Master Class - Lớp học Nâng cao, hay

- Workshop “Chế tác đàn guitar”

để cùng nghệ nhân Kim Sang Gil tìm hiểu cội nguồn của bộ môn Guitar Cổ điển.

Giành chiến thắng trong Cuộc thi "Michele Pittaluga" danh giá, nghệ sĩ Adriano Del Sal (Ý) được TP. Alessandria tổ chức một chuyến lưu diễn 40 buổi hòa nhạc trên khắp thế giới

“Âm nhạc Guitar Cổ điển là thể loại vô cùng thư giãn và dễ tiếp cận, chứ không phải điều gì quá cao siêu hay bác học. Tuy nhiên, để hình thành thói quen thưởng thức, điều quan trọng là phải tạo cơ hội cho khán giả được tiếp xúc thường xuyên với dòng nhạc này. Khi có cơ hội lắng nghe và cảm nhận, khán giả sẽ dần hình thành sợi dây liên hệ cảm xúc với âm nhạc, nhận ra vẻ đẹp tinh tế, sâu lắng mà Guitar Cổ điển mang lại.”, nghệ sĩ guitar Phan Xuân Trí, người phụ trách Danang Guitar cho biết.

Ngay nghệ sĩ Padet Netpakdee trước đó cũng đã có những nhận định rất khách quan: “Các bạn trẻ Việt Nam chơi guitar rất khá, tiếng đàn chuyên nghiệp và đặc biệt các bạn có năng lực tiếng Anh tốt nên việc tiếp cận bài học rất dễ dàng.”

Là thành viên nhóm Tứ tấu Guitar Trek, nghệ sĩ Lê Hoàng Minh giành nhiều giải Nhất tại các cuộc thi danh giá “Guitar Mùa Xuân Adelaide” 2001, “50th Tokyo International Guitar Competition” 2007 và được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi guitar quốc tế, trong đó có “Guitar Foundation of America” uy tín tại Mỹ

Tại Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng lần 2 này, rất nhiều các hoạt động mang tính phát triển bộ môn nghệ thuật Guitar Cổ điển sẽ được tổ chức như:

- các buổi Hội thảo,

- Giảng dạy về Âm nhạc Guitar Cổ điển,

- Cuộc thi Guitar Quốc tế,

- Trại Âm nhạc Quốc tế,...

để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ và khán giả giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu guitar.

Bên cạnh đó, một workshop với chủ đề “Văn hóa Café hữu cơ và Âm nhạc” sẽ được tổ chức, có sự tham gia của 2 chuyên gia café là anh Sử Dran và anh Hồ Thắng với tinh thần mang đến không gian kết nối giữa nghệ thuật và lối sống bền vững, giúp người tham dự trải nghiệm sự hòa quyện giữa hương vị café tự nhiên và những giai điệu guitar cổ điển sâu lắng, góp phần thúc đẩy văn hóa thưởng thức nghệ thuật trong cộng đồng.

Khát vọng ươm mầm một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng và đam mê

“Ngày còn là sinh viên, vì yêu thích guitar cổ điển, mình đã lặn lội tìm thầy để học. Mình học ở Huế rồi vào Tp. Hồ Chí Minh và dần nhận ra rằng guitar chính là lẽ sống của mình. Khi trở về Đà Nẵng, mình thấy có rất nhiều bạn trẻ cũng đam mê như mình, nhưng ở ‘thành phố đáng sống’ này, dù đang phát triển mạnh về nhiều mặt, mảng Guitar Cổ điển và Âm nhạc Thính phòng lại vẫn còn rất hạn chế, chưa có nhiều sân chơi cho giới trẻ. Mình thực sự mong muốn phát triển nghệ thuật Guitar Cổ điển trở thành một điểm nhấn văn hóa, một nét mới trong đời sống nghệ thuật của Tp. Đà Nẵng.”, nghệ sĩ Phan Xuân Trí chia sẻ.

Nghệ sĩ Phan Xuân Trí với niềm đam mê đưa Guitar Cổ điển đến gần hơn với công chúng yêu nhạc

Từ đây, nghệ sĩ Lê Hoàng Minh và nghệ sĩ Phan Xuân Trí đã dành hơn 10 năm bền bỉ với một hành trình đầy tâm huyết để xây dựng và lan tỏa Guitar Cổ điển ở Việt Nam và đặc biệt tại Đà Nẵng. Cả 2 nghệ sĩ đồng thời là người sáng lập và tổ chức Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng.

“Đất sống” của Guitar Cổ điển chưa có nhiều, nhưng với nỗ lực của các nghệ sĩ trong việc tổ chức các sân chơi Hòa nhạc hay như Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng, loại hình nghệ thuật này vì thế đang dần được lan tỏa rộng rãi, dần chạm đến trái tim khán giả và trở thành một “món ăn tinh thần” của đông đảo công chúng yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ.

Gây dựng được niềm đam mê tới công chúng yêu nhạc, nghệ sĩ Phan Xuân Trí đã và đang tập trung đào tạo các nghệ sĩ trẻ. Nhóm guitar hòa tấu Dream Oasis Guitar Ensemble chính là những tài năng guitar trẻ được nghệ sĩ Phan Xuân Trí trực tiếp hướng dẫn trong nhiều năm và đang được khán giả yêu thích qua mỗi lần biểu diễn, đặc biệt là từ Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng lần 1 ở ĐH Duy Tân.

Nhóm hòa tấu nhí Dream Oasis Guitar Ensemble biểu diễn tại ĐH Duy Tân

Được biết, địa điểm tổ chức Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng lần 1 và lần 2 đều ở ĐH Duy Tân không chỉ bởi Nhà trường có cơ sở vật chất hiện đại, không gian biểu diễn đạt chuẩn mà còn vì đây là ngôi trường luôn đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố. Với tinh thần cởi mở, sáng tạo và định hướng phát triển giáo dục gắn liền với nghệ thuật, ĐH Duy Tân dần trở thành “ngôi nhà chung” lý tưởng để lan tỏa tình yêu với Guitar Cổ điển đến sinh viên và công chúng yêu nhạc.

Mong muốn đưa âm nhạc đến giảng đường, ĐH Duy Tân cũng đang đầu tư đào tạo các chuyên ngành như:

• Biểu diễn Thanh nhạc,

• Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống,

• Biểu diễn Nhạc cụ phương Tây,

• Sáng tác Âm nhạc,

• Lý luận và Phê bình Âm nhạc,

• Âm nhạc học.

Nhà trường hướng đến xây dựng một môi trường giáo dục giúp sinh viên khám phá bản thân, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc và lan tỏa các giá trị nhân văn đến với cộng đồng.

Để chương trình thành công, Ban Tổ chức Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng lần 2 rất mong nhận được sự ủng hộ cả về tinh thần và tài chính. Mọi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, không chỉ giúp xây dựng giá trị văn hóa cộng đồng mà còn lan tỏa lòng nhân ái. Chân thành cảm ơn sự đồng hành và mọi hỗ trợ sẽ kết nối với Ban Tổ chức Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng lần 2 tại link: https://web.facebook.com/share/1BN9CB7LEF/?mibextid=wwXIfr&_rdc=1&_rdr.