Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, đào tạo chuẩn quốc tế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt thành lập trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hướng tới đào tạo tổng hợp và y khoa chuyên sâu chuẩn quốc tế, dự kiến tuyển sinh đầu năm 2027.

Ngày 30/12, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg, chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, đặt tại tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Việc thành lập một trường đại học có năng lực chuyên sâu về đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh, tiêm chủng và sản xuất vắc xin, sinh phẩm chất lượng cao được xem là điểm sáng quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang được Đảng và Chính phủ giao những nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt chất lượng cao.

Tâm Anh với lợi thế quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ đầu ngành là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn trong và ngoài nước. Đồng thời, Tâm Anh có chiến lược phát triển, đột phá về công nghệ và cơ sở thực hành gồm Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hệ thống tiêm chủng VNVC, các công ty dược và nhà máy vắc xin - sinh phẩm hiện đại, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sớm đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao, toàn diện.

Quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/12/2025 và phối cảnh của Trường. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Trường Đại học Tâm Anh trực thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đây là một trong những hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện hệ thống sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm khám chữa bệnh đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao. Mỗi năm, các cơ sở này tiếp đón hơn 2 triệu lượt khách hàng đến khám và điều trị tại Hà Nội và TP HCM.

Tâm Anh đang tiếp tục xây dựng bệnh viện đa khoa và ung bướu công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, quy mô 2.000 giường bệnh tại TP HCM. Công trình góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của “siêu đô thị” duy nhất của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao. Trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành. Các chuyên gia này giữ vai trò chủ chốt tại nhiều hội chuyên ngành y khoa, đồng thời là giảng viên cao cấp tại các trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước.

Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, Tây Ninh. Diện tích ban đầu gần 80.000 m². Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu dự kiến trên 2.500 tỷ đồng. Trường được định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Giai đoạn đầu, các ngành đào tạo được ưu tiên thuộc lĩnh vực y dược và các ngành phụ trợ cho y tế. Các ngành gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing…

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh - nơi đào tạo chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung đội ngũ nhân lực có trình độ cao, chuẩn quốc tế không chỉ cho tỉnh Tây Ninh mà cho cả nước. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Toàn bộ hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe sẽ được tổ chức tại các bệnh viện và phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Các cơ sở này đặt tại Hà Nội và TP HCM, đây là những đơn vị tiên phong về công nghệ khám chữa bệnh và quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

Với lĩnh vực Dược, sinh viên sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại đang xây dựng tại Tây Ninh. Ngoài ra còn có các công ty dược phẩm và hàng trăm trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC trên toàn quốc.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện là đối tác chính thức của nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như Oxford (Vương quốc Anh), Stanford (Hoa Kỳ). Hệ thống cũng hợp tác với các hãng dược phẩm toàn cầu như AstraZeneca, GSK, Sanofi, Pfizer. Nhờ đó, các chương trình đào tạo sẽ thường xuyên cập nhật kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và xu hướng y học hiện đại trên thế giới.

Dự kiến, Trường Đại học Tâm Anh sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2027. Tuy nhiên, các khóa đào tạo của Viện Nghiên cứu Tâm Anh, đơn vị trực thuộc trường, đã được triển khai liên tục ở nhiều lĩnh vực. Đội ngũ giảng dạy gồm chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới.

Các chuyên gia Oxford - Tâm Anh cùng thực hiện nghi thức khai mạc “Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh & Đại học Oxford” và gần 100 học viên đầu tiên nhận chứng nhận chuẩn Oxford - Tâm Anh về khóa đào tạo Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Ngay trước thời điểm nhận quyết định thành lập trường, Viện Nghiên cứu Tâm Anh đã phối hợp với Đại học Oxford tổ chức Tuần lễ đào tạo chuyên sâu về Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu. Chương trình diễn ra từ ngày 22 đến 31/12/2025. Đây được xem là hoạt động học thuật chuẩn quốc tế đầu tiên trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu của Trường Đại học Tâm Anh.

Với mô hình đào tạo gắn thực hành lâm sàng, nghiên cứu và hợp tác quốc tế giúp người học sẵn sàng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực y tế trình độ cao, đồng thời góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.