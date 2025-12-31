Sôi động Khai mạc Giải Vô địch Vovinam sinh viên TPHCM mở rộng lần thứ 2 năm 2025 tại STU

Vừa qua, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã tưng bừng khai mạc Giải Vô địch Vovinam Sinh viên TP. Hồ Chí Minh Mở Rộng Lần Thứ 2 năm 2025, hứa hẹn một tuần thi đấu đầy kịch tính và hấp dẫn.

Hình: Khai mạc Giải Vô địch Vovinam sinh viên TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 2 năm 2025 tại STU

Buổi lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng và đầy hứng khởi, với sự góp mặt của đại diện Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo TP. Hồ Chí Minh, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Ban Tổ chức, Ban Trọng tài, các huấn luyện viên và đông đảo vận động viên đến từ khắp các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trong và ngoài Thành phố.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, nơi sinh viên thể hiện bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần thượng võ, mà còn góp phần lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Thông qua giải, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được hưởng ứng sâu rộng; hoạt động tập luyện Vovinam – Việt Võ Đạo trong cộng đồng sinh viên được thúc đẩy mạnh mẽ. Đồng thời, giải đấu giúp nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết, ý chí rèn luyện của thế hệ trẻ; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các trường và là dịp phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Vovinam cho thành phố.

Quy tụ sức mạnh từ 27 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn TP.HCM

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của gần 340 vận động viên đến từ 27 đơn vị đào tạo uy tín, bao gồm:

Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh Cao đẳng FPT Polytechnic TP. Hồ Chí Minh Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Cao đẳng Kỹ thuật – Du lịch Sài Gòn Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Cao đẳng Y Dược Pasteur Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng Trường Đại học Văn Hiến Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh Học viện Hàng không Việt Nam Phân hiệu Đại học FPT – Trung tâm liên kết Swinburne Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị Công tại TP. Hồ Chí Minh

Diễn ra từ ngày 22/12 đến 27/12/2025, các vận động viên sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và đầy cảm xúc.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đầu tiên đã chính thức bắt đầu, thu hút đông đảo sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thượng võ cao đẹp, Giải Vô địch Vovinam Sinh Viên TP. Hồ Chí Minh Mở Rộng Lần Thứ 2 năm 2025 chắc chắn sẽ là một sự kiện thể thao thành công, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong sinh viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Vovinam – Việt Võ Đạo.

Hãy cùng STU theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên tại giải đấu!

