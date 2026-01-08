NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2025: Một ngày đi khắp TPHCM của gần 100 thủ khoa

TPO - Ngày 7/1 đánh dấu ngày hoạt động đầu tiên của 98 tân thủ khoa tham gia chương trình Nâng bước thủ khoa 2025. Trong một ngày, các sinh viên lần lượt trải qua các hoạt động theo đúng tinh thần của chương trình: gặp mặt, chia sẻ, trải nghiệm thực tế và giao lưu trước lễ vinh danh.

98 thủ khoa có mặt tại TPHCM, những gương mặt lần đầu rời nơi sinh sống

Sáng 7/1, 98 thủ khoa đến từ nhiều trường đại học, học viện trên cả nước đã có mặt tại TPHCM để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Nâng bước thủ khoa 2025. Phần lớn các em là sinh viên năm nhất, lần đầu tham gia một chương trình quy mô lớn, đồng thời cũng là lần đầu rời xa gia đình để đi xa.

Ban tổ chức bố trí nơi ăn ở, hướng dẫn sinh hoạt và phổ biến lịch trình hai ngày cho các sinh viên. Công tác đón tiếp được thực hiện ngay từ đầu buổi sáng, giúp các thủ khoa nhanh chóng ổn định, chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.

Với nhiều sinh viên, đây là chuyến đi đầu tiên đến TPHCM. Cảm giác chung là háo hức nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng khi phải tự di chuyển, sinh hoạt trong môi trường mới. Một số em cho biết việc được ban tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể giúp các em yên tâm hơn trong ngày đầu tiên.

Nguyễn Thị Ánh Thư - sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai - cho biết em đến TPHCM với tâm trạng khá hồi hộp. Theo Thư, việc được tham gia chương trình là cơ hội để em gặp gỡ các sinh viên có hoàn cảnh tương đồng và có thêm điều kiện trang trải học phí trong thời gian tới. “Học bổng giúp em giải quyết một phần chi phí học tập trước mắt”, Thư chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, trong số 98 thủ khoa năm nay có gần 40 sinh viên mồ côi, nhiều trường hợp đến từ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Một số em từng đứng trước nguy cơ phải tạm dừng việc học do khó khăn tài chính. Việc tập trung các sinh viên ngay từ ngày đầu nhằm tạo sự kết nối và chuẩn bị tâm thế cho chuỗi hoạt động của chương trình.

Những gương mặt bỡ ngỡ, đầy háo hức

Sau khi ổn định sinh hoạt, các thủ khoa bước vào phần giao lưu, làm quen. Trong không gian gặp gỡ chung, nhiều sinh viên lần đầu có dịp chia sẻ trực tiếp về quá trình học tập, hoàn cảnh gia đình cũng như những khó khăn đang đối mặt.

Nguyễn Ngọc Diễm Quyên - sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt - cho biết em khá lo lắng khi tham gia buổi gặp mặt đầu tiên. “Đứng giữa nhiều bạn có thành tích học tập cao, em cũng có chút áp lực”, Quyên nói. Tuy nhiên, theo nữ sinh, khi nghe các bạn khác chia sẻ, cảm giác ấy giảm dần vì nhận ra nhiều hoàn cảnh tương đồng.

Võ Ngô Như Hiếu - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) - chia sẻ cảm giác vừa lo lắng vừa vui khi lần đầu đi xa một mình. Hiếu cho rằng việc được gặp gỡ các thủ khoa khác giúp em có thêm động lực và trải nghiệm mới trong quá trình học tập. Học bổng, theo Hiếu, sẽ hỗ trợ em phần học phí và giúp gia đình bớt áp lực.

Nhiều thủ khoa cho biết phần giao lưu giúp các em cởi mở hơn, giảm bớt cảm giác bỡ ngỡ ban đầu. Những câu chuyện được chia sẻ xoay quanh việc học tập, sinh hoạt, cách vượt qua khó khăn và định hướng trong thời gian tới. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra tương đối nhẹ nhàng, tạo tiền đề cho các hoạt động tiếp theo trong ngày.

Tham quan Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước hiện đại nhất Việt Nam

Chiều cùng ngày, các thủ khoa tham gia chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM). Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm được tổ chức định kỳ trong khuôn khổ chương trình.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty giới thiệu tổng quan về quy trình xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố. Hiện mỗi ngày, khu xử lý này tiếp nhận khoảng 4.000-4.500 tấn rác, với công suất tối đa có thể đạt 10.000 tấn/ngày. Các nội dung được trình bày gồm công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, xử lý nước rỉ rác, tái chế, thu khí gas phát điện và định hướng xây dựng nhà máy đốt rác phát điện trong thời gian tới.

Trong phần trao đổi, nhiều thủ khoa đặt câu hỏi liên quan đến công nghệ xử lý, tác động môi trường và khả năng tái chế rác thải. Các thắc mắc được đại diện doanh nghiệp giải đáp trực tiếp.

Sau phần giới thiệu, các sinh viên được tham quan thực tế tại một số khu vực như nhà máy xử lý nước rỉ rác, khu phát điện từ khí gas, khu tái chế và sản xuất phân compost. Nhiều sinh viên cho biết chuyến tham quan giúp các em có thêm hiểu biết thực tế, đặc biệt với những em đang theo học các ngành liên quan đến môi trường, kỹ thuật và quản lý.

Theo ban tổ chức, hoạt động này nhằm giúp sinh viên mở rộng góc nhìn, tiếp cận mô hình sản xuất, xử lý hiện đại, đồng thời gắn việc học tập với các vấn đề thực tiễn của xã hội.

Đêm gala giao lưu trọn vẹn trước lễ vinh danh

Tối 7/1, đêm gala giao lưu của chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10 được tổ chức, khép lại ngày hoạt động đầu tiên. Đây là dịp để các thủ khoa, Ban tổ chức và nhà tài trợ gặp gỡ, trao đổi trước lễ vinh danh chính thức diễn ra vào sáng 8/1.

Theo ban tổ chức, năm nay chương trình nhận được hơn 400 hồ sơ đăng ký và lựa chọn 120 sinh viên tiêu biểu để trao học bổng, trong đó có nhiều sinh viên đến từ khu vực miền Trung vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Mỗi suất học bổng có trị giá 10 triệu đồng, kèm theo một số phần quà hỗ trợ học tập.

Trong khuôn khổ đêm gala, ban tổ chức thực hiện chương trình rút thăm may mắn, trao tặng ba máy tính xách tay cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ba sinh viên được nhận quà gồm Đinh Duy Khang (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ), Lương Anh Hào (Trường Đại học Phạm Văn Đồng) và Nguyễn Nhất Họa My (Trường Đại học Quy Nhơn).

Chia sẻ sau khi nhận phần quà, Đinh Duy Khang cho biết gia đình em gặp nhiều khó khăn khi cha mất sớm, mẹ một mình nuôi bốn anh em. Theo Khang, chiếc máy tính là phương tiện cần thiết để phục vụ việc học tập trong thời gian tới.

Đêm gala cũng có sự tham gia của một số cựu sinh viên từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa ở các năm trước. Những chia sẻ về quá trình học tập, làm việc sau khi ra trường được xem là nguồn thông tin tham khảo cho các tân thủ khoa.

Kết thúc ngày 7/1, các sinh viên trở về khu lưu trú để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lễ vinh danh và trao học bổng chính thức diễn ra vào sáng hôm sau. Một ngày hoạt động khép lại với đầy đủ các nội dung theo đúng mục tiêu của chương trình từ kết nối, trải nghiệm cho đến chuẩn bị cho bước tiếp theo trong hành trình học tập của các thủ khoa.