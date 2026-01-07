Nữ sinh Gia Lai: 'Lũ lụt cuốn trôi mọi thứ, mẹ con em phải làm lại từ đầu'

TPO - Thiên tai tàn phá nhà cửa, sinh kế và điều kiện học tập, nhưng không thể dập tắt khát vọng đến trường của nhiều sinh viên nghèo. Với sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình Nâng bước thủ khoa, các em tiếp tục bám trụ giảng đường, vượt qua hậu quả bão lũ.

"Trận lũ lịch sử cuốn trôi mọi thứ, em gần như chết lặng"

Bùi Thị Yến Ly, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, chưa thể quên những ngày bão vừa qua đi thì lũ lụt tiếp tục dâng cao, nhấn chìm gần như toàn bộ tài sản của gia đình. Là con em một gia đình thuần nông, Yến Ly cho biết lũ không chỉ cuốn trôi đồ đạc, sách vở mà còn mang theo thành quả lao động của cha mẹ suốt nhiều mùa vụ.

“Nhìn bão lũ cuốn đi lúa gạo, em gần như chết lặng. Đó là tất cả những gì bố mẹ chắt chiu làm ra, chỉ mong cho em được cắp sách đến trường”, Yến Ly chia sẻ. Xe cộ, vật dụng sinh hoạt bị ngâm nước lâu ngày hư hỏng nặng, gia đình buộc phải bỏ chạy trong dòng nước lũ để tự cứu lấy mình.

Sau thiên tai, Yến Ly rơi vào giai đoạn chông chênh khi sách vở, tài liệu học tập bị cuốn trôi, niềm tin đến trường cũng lung lay. Dù vậy, trong năm học 2024-2025, em vẫn đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc.

“Sự giúp đỡ của thầy cô, nhà trường và các mạnh thường quân đã tiếp thêm cho em sức mạnh để đứng dậy, tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở”, Yến Ly nói. Em bày tỏ mong muốn sau này có thể quay lại hỗ trợ những học sinh, sinh viên ở vùng lũ giống như mình.

Nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn cho biết lũ lụt cuốn trôi mọi thứ, gia đình gần như chết lặng.

Cùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Huỳnh Quốc Hưng, sinh viên lớp Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 47C, Khoa Tài chính Ngân hàng - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quy Nhơn, cho biết trong trận thiên tai vừa qua, nước lũ dâng cao khoảng 1,5 m, gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình.

Cha mất từ năm 2021, kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào mẹ làm nông. Đợt lũ vừa qua khiến hàng loạt thiết bị điện trong nhà bị hư hỏng, xe đạp điện ngập nước, lúa gạo bị úng, quần áo, sách vở và laptop không thể sử dụng. Mái tôn bị sập, ngói bay, nước dâng nhanh làm ngập toàn bộ vật dụng, kể cả bàn thờ và đồ cúng, trong bối cảnh mẹ Hưng đang nuôi người chị mới sinh.

Dù vậy, Quốc Hưng vẫn giữ được thành tích học tập tốt, đạt danh hiệu sinh viên giỏi năm học 2024-22025, giải Ba cuộc thi Tài năng trẻ Logistics do Khoa tổ chức. Nam sinh đặt mục tiêu trở thành giảng viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mong muốn đóng góp vào việc xây dựng chương trình đào tạo và kết nối doanh nghiệp cho sinh viên của trường.

“Nhà ngập nặng, mẹ con em chỉ kịp thoát thân”

Không chỉ thiệt hại về tài sản, nhiều sinh viên còn phải gánh thêm những khó khăn chồng chất khi thiên tai ập đến trong bối cảnh gia đình vốn đã đơn chiếc, bệnh tật kéo dài. Nguyễn Nhất Họa My - sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn là một trong những trường hợp đó.

Gia đình Họa My chỉ có hai mẹ con. Mẹ em mắc bệnh tiểu đường nặng suốt hơn 10 năm qua, kèm theo nhiều biến chứng khiến sức khỏe suy yếu, khả năng lao động hạn chế. Dù vậy, người mẹ vẫn cố gắng làm việc, chắt chiu từng đồng để con gái được học đại học.

Căn nhà nhỏ của hai mẹ con nằm sâu trong một con hẻm. Trong đợt lũ vừa qua, nước dâng rất nhanh, ngập sâu hơn 1,5 m khiến hai mẹ con không kịp di dời tài sản mà chỉ có thể thoát thân. Toàn bộ đồ đạc trong nhà như tủ, bàn ghế, vật dụng sinh hoạt bị ngâm nước, hư hỏng nặng. Chiếc xe máy - phương tiện duy nhất để Họa My đến trường - cũng bị ngập sâu, đến nay chưa thể sửa chữa, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Họa My nói gia đình em bắt đầu lại từ đầu vì trận lũ cuốn trôi mọi tài sản.

“Sau lũ, mẹ con em gần như phải bắt đầu lại từ đầu. Tài sản không còn, mẹ lại mang bệnh, mọi chi phí sinh hoạt và học tập đều trở thành áp lực rất lớn”, Họa My chia sẻ.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Họa My vẫn duy trì thành tích học tập nổi bật. Ngay từ năm nhất, em đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi năm học 2022-2023, những năm sau liên tục là Sinh viên Xuất sắc. Suốt ba năm liền, Họa My được thầy cô và bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trưởng lớp Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành K45A. Cô còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, từng là thành viên Câu lạc bộ tình nguyện Những Người Bạn, tham gia các chương trình “Ấm áp yêu thương”, “Mùa hè xanh” và hiến máu tình nguyện.

Để có thêm thu nhập trang trải học phí, hơn hai năm qua, Họa My làm thêm tại một nhà hàng nhỏ bán đồ ăn Pháp ở Quy Nhơn với vị trí phụ bếp. Công việc tuy vất vả nhưng giúp em có thêm kinh nghiệm, kỹ năng và quan trọng nhất là tự lo được phần lớn chi phí học tập, giảm gánh nặng cho mẹ.

Cũng trong nhóm sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Phan Gia Huy, sinh viên ngành Du lịch, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Phú Yên, lớn lên tại Hòa Tân, vùng quê thường xuyên hứng chịu bão lũ.

Từ nhỏ, Gia Huy đã thiếu vắng tình thương của mẹ, lớn lên bên người cha làm nghề phụ hồ, một mình gánh vác gia đình và chăm lo cho hai em gái nhỏ mắc bệnh động kinh. Hoàn cảnh khó khăn cùng những đợt thiên tai liên tiếp khiến cuộc sống gia đình em luôn trong tình trạng chật vật.

Chính từ thực tế ấy, Gia Huy sớm ý thức việc học là con đường duy nhất để thay đổi cuộc sống. Em lựa chọn theo học ngành Du lịch với mong muốn sau này có thể quảng bá vẻ đẹp quê hương, vùng đất có bờ biển dài, cảnh quan tự nhiên phong phú.

“Em mong sau này trở thành hướng dẫn viên du lịch, được tự hào dẫn khách đi tham quan quê hương mình, góp phần nhỏ vào sự phát triển của địa phương”, Gia Huy bày tỏ.

Với Gia Huy, việc được tiếp tục học tập trọn vẹn không chỉ là ước mơ cá nhân mà còn là trách nhiệm với gia đình. Em mong có đủ kiến thức, kỹ năng và lòng yêu nghề để sớm quay về đóng góp cho quê hương, nơi đã tôi luyện em từ những tháng ngày nắng gió và bão lũ.