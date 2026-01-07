NÂNG BƯỚC THỦ KHOA: Từ cậu bé mồ côi sống trong chùa đến thủ khoa đại học

TPO - Lớn lên trong mái chùa nhỏ ở xã Bình Chánh (TPHCM), giữa những bữa cơm chắt chiu mỗi sớm chiều, Nguyễn Phúc Nhật Tâm chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa đại học. Nhưng bằng ý chí bền bỉ, tinh thần tự học và khát vọng đổi thay số phận, cậu bé mồ côi năm nào đã chạm đến giấc mơ đại học - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho những em nhỏ đang lớn lên phía sau cánh cổng chùa Vĩnh Phước.

Tuổi thơ gắn liền với mái chùa

Nguyễn Phúc Nhật Tâm hiện là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Ít ai biết rằng phía sau danh hiệu thủ khoa đầu vào năm 2025 là hành trình trưởng thành lặng lẽ của cậu bé mồ côi lớn lên tại chùa Vĩnh Phước (xã Bình Chánh, TPHCM) - nơi đang cưu mang hơn 15 trẻ em cùng hoàn cảnh.

“Từ nhỏ, em đã xem chùa là nhà, sư phụ là người thân duy nhất”, Nhật Tâm chia sẻ. Cuộc sống ở ngôi chùa nhỏ không dư dả, mọi sinh hoạt đều dựa vào sự cúng dường của Phật tử và các mạnh thường quân. Chính hoàn cảnh ấy đã sớm rèn cho Tâm lối sống tiết kiệm, kỷ luật và tinh thần tự lập.

Kết quả thủ khoa đầu vào không chỉ là niềm vui của riêng Tâm, mà còn là niềm tự hào chung của sư phụ và các em nhỏ trong chùa. “Khi biết tin, em thấy như mình đang mang theo niềm hy vọng của nhiều người”, Tâm nói.

Ước mơ vào đại học đến với Nhật Tâm không ồn ào, mà bắt nguồn từ những quan sát rất đời. “Em nhận ra nếu không học, mình sẽ mãi loay hoay trong vòng nghèo khó. Em muốn có tri thức để tự đứng vững, và quan trọng hơn là có thể giúp lại những em nhỏ giống mình”, Tâm tâm sự.

Dù hiểu rằng sau 18 tuổi, việc học đại học sẽ không còn được chùa hỗ trợ thường xuyên, nhưng em vẫn quyết định bước tiếp. Điều giữ em không chùn bước chính là niềm tin của sư phụ, sự động viên của mọi người xung quanh và ánh mắt kỳ vọng của các em nhỏ.

Tâm chia sẻ thêm ngoài giờ học, em còn là “thầy giáo” của các em nhỏ trong chùa. Em bắt đầu dạy kèm từ khi các em bước vào lớp 1, từ những nét chữ đầu tiên, phép toán đơn giản đến cách tự học.

Do điều kiện còn hạn chế, sách vở thường được chuyền tay qua nhiều thế hệ. Vì vậy, Tâm không chỉ dạy kiến thức, mà còn hướng dẫn các em cách giữ gìn sách vở, tận dụng tài liệu và học có phương pháp.

Buổi sáng, Tâm dậy sớm quét sân chùa rồi đi học. Chiều về phụ giúp việc sinh hoạt. Buổi tối, em học bài cùng các em nhỏ. “Em học, các em học bên cạnh. Có em nào chưa hiểu bài, em giảng lại ngay”, Tâm kể.

Bí quyết học tập của một cậu bé không cho phép mình bỏ cuộc

Không có phương pháp học tập cầu kỳ, Nhật Tâm chọn cho mình cách học giản dị nhưng bền bỉ. Em tranh thủ học vào buổi tối muộn, khi các em nhỏ đã ngủ yên. Trên lớp, Tâm chú tâm nghe giảng, ghi lại những phần chưa hiểu để tự tìm lời giải.

“Em không học thuộc máy móc. Em cố gắng hiểu bản chất vấn đề, kết hợp tra cứu tài liệu, hỏi thầy cô và bạn bè. Em đặt mục tiêu từng chặng nhỏ để không bị áp lực”, Tâm chia sẻ.

Với em, việc học không chỉ cho bản thân, mà còn là trách nhiệm. “Nếu em dừng lại, các em nhỏ phía sau sẽ mất đi một điểm tựa tinh thần”, suy nghĩ ấy đã giúp Tâm kiên trì mỗi ngày.

Nhật Tâm được nhận học bổng thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Khi nhập học, Nhật Tâm nhận được học bổng thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Đây là nguồn động viên lớn, giúp em an tâm học tập.

Biết đến chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 của báo Tiền Phong qua sự giới thiệu của nhà trường, Tâm mạnh dạn đăng ký. “Học bổng không chỉ giúp em giảm gánh nặng tài chính, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực âm thầm suốt nhiều năm”, em nói.

Sau khi tốt nghiệp, Nhật Tâm mong muốn trở thành kỹ sư cơ khí vững tay nghề, có cơ hội làm việc tại Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng đích đến cuối cùng của em vẫn là trở về, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng, hỗ trợ lại mái chùa đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

“Em muốn các em nhỏ ở chùa có thêm niềm tin rằng: chỉ cần cố gắng, các em cũng có thể đi xa”, Tâm chia sẻ.

Từ mái chùa đơn sơ ở Bình Chánh đến giảng đường đại học, hành trình của Nguyễn Phúc Nhật Tâm là minh chứng rõ ràng rằng: hoàn cảnh không quyết định số phận, chính ý chí và con chữ mới làm được điều đó.