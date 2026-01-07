NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2025: 'Học bổng Nâng bước thủ khoa giúp em trang trải học phí'

TPO - Sáng 7/1, gần 100 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn từ các trường đại học, học viện trên cả nước hội tụ tại TPHCM trong khuôn khổ chương trình Nâng bước thủ khoa. Nhiều sinh viên lần đầu xa nhà, lần đầu đến TPHCM, mang theo cảm xúc hồi hộp, bỡ ngỡ khi gặp gỡ các thủ khoa khác trước lễ vinh danh diễn ra ngày 8/1.

Trong ngày đầu, các thủ khoa được giao lưu, làm quen, chia sẻ câu chuyện học tập, đồng thời tham gia chuyến tham quan Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, trước khi bước vào lễ vinh danh chính thức diễn ra ngày 8/1.

Trong số gần 100 thủ khoa được vinh danh năm nay, nhiều sinh viên lần đầu đặt chân đến TPHCM. Sự háo hức xen lẫn hồi hộp là cảm xúc chung được các em nhắc đến khi rời xa gia đình, lần đầu hội tụ cùng những bạn trẻ có thành tích học tập xuất sắc và hoàn cảnh tương đồng.

Lần đầu xa nhà

Chia sẻ với Tiền Phong, Nguyễn Ngọc Diễm Quyên - sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt - cho biết em bước vào buổi gặp gỡ gần 100 thủ khoa với tâm trạng khá lo lắng.

Lần đầu xa nhà, lại đứng giữa nhiều bạn trẻ có thành tích học tập nổi bật khiến Diễm Quyên không tránh khỏi áp lực. Nhưng theo cô sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, cảm giác nhanh chóng được thay thế khi em nhận ra giữa các thủ khoa có nhiều điểm chung về hoàn cảnh và khát vọng học tập.

“Em hồi hộp và hơi lo lắng”, Quyên chia sẻ, đồng thời cho biết chuyến đi là cơ hội để em được tiếp xúc, học hỏi từ các bạn đến từ nhiều đại học khác nhau.

Nữ sinh 19 tuổi chia sẻ thêm học bổng Nâng bước thủ khoa mang ý nghĩa thiết thực khi giúp em có thêm điều kiện chi trả học phí và một phần chi phí sinh hoạt trong những năm học đại học.

Cảm xúc bỡ ngỡ khi xa nhà cũng được Võ Ngô Như Hiếu - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) - đề cập với phóng viên Tiền Phong. Như Hiếu nói em vừa xúc động vừa vinh hạnh khi có mặt tại chương trình.

“Lần đầu xa nhà, em cũng khá lo, nhưng đồng thời rất vui vì được gặp các thủ khoa khác và có thêm những trải nghiệm mới”, Hiếu cho biết.

Chia sẻ về hành trình học tập, Hiếu cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn là động lực khiến em phải nỗ lực nhiều hơn. Em ý thức rằng việc học không chỉ vì bản thân, mà còn để sau này có thể san sẻ gánh nặng với gia đình.

"Học bổng của Nâng bước thủ khoa góp phần hỗ trợ học phí, giúp em yên tâm hơn trong quá trình học tập sắp tới", Như Hiếu chia sẻ.

Trong khi đó, Bùi Thị Thanh Tuyền - sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - nhìn nhận chuyến đi là sự đan xen giữa lo lắng và niềm vui. Tuyền cho rằng quá trình học tập luôn tồn tại những khó khăn và thử thách, nhưng chính những thử thách ấy trở thành bài học quan trọng để mỗi người rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

"Em mong được gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của các thủ khoa khác và là dịp để mở rộng trải nghiệm và hiểu hơn về những con đường học tập khác nhau. Với em, học bổng không chỉ có giá trị về mặt tài chính, mà còn là nguồn động viên để tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước", Thanh Tuyền chia sẻ với Tiền Phong.

Điểm tựa của hành trình vượt khó

Nếu cảm xúc ban đầu của nhiều thủ khoa là hồi hộp, thì khi câu chuyện học tập được chia sẻ, điểm chung dễ nhận thấy nhất là tinh thần không bỏ cuộc trước nghịch cảnh.

Tạ Ngọc Yến - sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - cho biết em bất ngờ và phấn khởi khi có mặt tại chương trình. Yến cho biết nguyên tắc em luôn giữ suốt quá trình học tập là không bao giờ từ bỏ. Dù gặp nhiều khó khăn, Ngọc Yến vẫn lựa chọn tiếp tục cố gắng và không buông bỏ ước mơ của mình.

Ngọc Yến cho biết chuyến đi giúp em có thêm trải nghiệm, được tiếp xúc với các thủ khoa khác, lắng nghe những câu chuyện và bài học thực tế. Em muốn dùng học bổng để chi trả học phí và sinh hoạt, đồng thời là sự hỗ trợ thiết thực cho gia đình.

Các thủ khoa mong muốn được học hỏi, giao lưu kinh nghiệm từ 100 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học khắp cả nước.

Đinh Duy Khang - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - nhìn nhận thất bại không phải điểm dừng, mà là khởi đầu mới. Khang cho rằng những khó khăn trong học tập và cuộc sống giúp em hình thành tư duy tích cực, lấy đó làm điểm tựa để phát triển bản thân.

“Đối với em, khó khăn và thất bại không phải là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu cho sự thành công. Em mong muốn trong chuyến tham quan của chương trình Nâng bước thủ khoa giúp em rèn luyện thêm các kỹ năng mềm, đặc biệt là giao tiếp, mở rộng mối quan hệ và học hỏi từ những câu chuyện vượt khó của các thủ khoa khác", Duy Khang chia sẻ.

Với Khang, học bổng Nâng bước thủ khoa không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần. Em dự định sử dụng học bổng để chi trả học phí, mua sắm thiết bị học tập cần thiết và san sẻ phần nào gánh nặng gia đình.

Cùng chung suy nghĩ, các thủ khoa đều gửi lời động viên đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo đuổi con đường học vấn. Các thủ khoa nhắn nhủ nhau tin tưởng vào bản thân, vững vàng trước thử thách và không đánh mất ước mơ đã lựa chọn.