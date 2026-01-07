Gần 100 thủ khoa vượt khó hội ngộ tại TPHCM

TPO - 98 thủ khoa vượt khó đã có mặt tại TPHCM để tham dự chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025”, mở đầu cho chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa diễn ra trong hai ngày tới.
Sáng 7/1, 98 thủ khoa đã có mặt tại TPHCM để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Nâng bước thủ khoa 2025. Trên gương mặt nhiều sinh viên ánh lên sự háo hức, xen lẫn hồi hộp khi lần đầu tham gia một chương trình quy mô lớn, được gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa đến từ khắp mọi miền đất nước.
Các em được ban tổ chức bố trí chỗ ăn ở chu đáo, ổn định sinh hoạt và chuẩn bị cho đêm gala dinner diễn ra vào tối 7/1 và chương trình vinh danh chính thức diễn ra vào sáng 8/1.
Với nhiều sinh viên, đây là lần đầu rời xa quê nhà, vượt quãng đường dài để đến TPHCM.
Có mặt tại TPHCM sáng 7/1, Nguyễn Thị Ánh Thư (sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai) mang theo tâm trạng háo hức. Nữ sinh bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu được tham gia một chương trình quy mô lớn, nơi em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. “Suất học bổng sẽ giúp em đóng học phí cho học kỳ sắp tới. Em tin rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng, sẽ luôn có những vòng tay sẵn sàng nâng đỡ để em vững bước tiến về phía trước”, Thư chia sẻ.
Diễn ra trong hai ngày 7/1 và 8/1, chương trình Nâng bước Thủ khoa 2025 mang đến chuỗi hoạt động ý nghĩa dành cho các thủ khoa như tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu cùng các chuyên gia và khách mời truyền cảm hứng.
Mỗi thủ khoa được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực.
Trong số hơn 100 sinh viên nhận học bổng đợt này, có gần 40 em mồ côi và nhiều trường hợp đến từ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Có những em từng đứng trước nguy cơ phải dừng việc học giữa chừng, thậm chí đã có thời điểm tưởng chừng buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học.
Có mặt tại TPHCM sáng 7/1, Nguyễn Võ Nhật Hiền (sinh viên Trường Đại học Phú Yên) không giấu được cảm xúc bồi hồi xen lẫn chút lo lắng. Xa nhà, lần đầu đi một mình, Hiền thừa nhận đã có những khoảnh khắc chông chênh, run sợ. Tuy nhiên, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ ban tổ chức đã giúp em dần ổn định tinh thần, cảm nhận rõ sự ấm áp và sẻ chia. Là sinh viên mồ côi cả ba lẫn mẹ, Hiền xem gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất trên hành trình học tập. “Sau khi nhận học bổng, điều em mong mỏi nhất là trích một phần để làm lại ảnh thờ cho ba mẹ, phần còn lại em sẽ dùng để trang trải học phí”, Hiền nghẹn ngào chia sẻ.
Nhiều sinh viên tỏ rõ sự háo hức trong lần đầu đặt chân đến TPHCM
Tính đến nay, chương trình Nâng bước thủ khoa đã vinh danh và trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh viên.
Chương trình Nâng bước thủ khoa thuộc Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn, do báo Tiền Phong làm thường trực Quỹ. Chương trình do báo Tiền Phong sáng kiến, ra đời từ năm 2016 và được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, trao học bổng cho những thủ khoa, á khoa đầu vào các trường đại học trong cả nước và những tân sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra ngày 8/1/2026 đồng thời tại Hà Nội và TPHCM.