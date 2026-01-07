Gần 100 thủ khoa vượt khó hội ngộ tại TPHCM

Chương trình Nâng bước thủ khoa thuộc Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn, do báo Tiền Phong làm thường trực Quỹ. Chương trình do báo Tiền Phong sáng kiến, ra đời từ năm 2016 và được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, trao học bổng cho những thủ khoa, á khoa đầu vào các trường đại học trong cả nước và những tân sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra ngày 8/1/2026 đồng thời tại Hà Nội và TPHCM.