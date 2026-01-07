Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Gần 100 thủ khoa vượt khó hội ngộ tại TPHCM

Anh Nhàn - Phạm Nguyễn

TPO - 98 thủ khoa vượt khó đã có mặt tại TPHCM để tham dự chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025”, mở đầu cho chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa diễn ra trong hai ngày tới.

75de7343e6be69e030af.jpg
Sáng 7/1, 98 thủ khoa đã có mặt tại TPHCM để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Nâng bước thủ khoa 2025. Trên gương mặt nhiều sinh viên ánh lên sự háo hức, xen lẫn hồi hộp khi lần đầu tham gia một chương trình quy mô lớn, được gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa đến từ khắp mọi miền đất nước.
431722876054042515.jpg
Các em được ban tổ chức bố trí chỗ ăn ở chu đáo, ổn định sinh hoạt và chuẩn bị cho đêm gala dinner diễn ra vào tối 7/1 và chương trình vinh danh chính thức diễn ra vào sáng 8/1.
3cd86e37fbca74942ddb.jpg
Với nhiều sinh viên, đây là lần đầu rời xa quê nhà, vượt quãng đường dài để đến TPHCM.
f95734baa1472e197756.jpg
Có mặt tại TPHCM sáng 7/1, Nguyễn Thị Ánh Thư (sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu Đồng Nai) mang theo tâm trạng háo hức. Nữ sinh bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu được tham gia một chương trình quy mô lớn, nơi em có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên đến từ nhiều vùng miền trên cả nước. “Suất học bổng sẽ giúp em đóng học phí cho học kỳ sắp tới. Em tin rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng, sẽ luôn có những vòng tay sẵn sàng nâng đỡ để em vững bước tiến về phía trước”, Thư chia sẻ.
168dad753888b7d6ee99.jpg
Diễn ra trong hai ngày 7/1 và 8/1, chương trình Nâng bước Thủ khoa 2025 mang đến chuỗi hoạt động ý nghĩa dành cho các thủ khoa như tham quan các danh lam thắng cảnh, giao lưu cùng các chuyên gia và khách mời truyền cảm hứng.
3c7796f7030a8c54d51b.jpg
Mỗi thủ khoa được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực.
24c453f7c60a4954101b.jpg
Trong số hơn 100 sinh viên nhận học bổng đợt này, có gần 40 em mồ côi và nhiều trường hợp đến từ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Có những em từng đứng trước nguy cơ phải dừng việc học giữa chừng, thậm chí đã có thời điểm tưởng chừng buộc phải từ bỏ giấc mơ đại học.
431722876054042515-1.jpg
Có mặt tại TPHCM sáng 7/1, Nguyễn Võ Nhật Hiền (sinh viên Trường Đại học Phú Yên) không giấu được cảm xúc bồi hồi xen lẫn chút lo lắng. Xa nhà, lần đầu đi một mình, Hiền thừa nhận đã có những khoảnh khắc chông chênh, run sợ. Tuy nhiên, sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời từ ban tổ chức đã giúp em dần ổn định tinh thần, cảm nhận rõ sự ấm áp và sẻ chia. Là sinh viên mồ côi cả ba lẫn mẹ, Hiền xem gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất trên hành trình học tập. “Sau khi nhận học bổng, điều em mong mỏi nhất là trích một phần để làm lại ảnh thờ cho ba mẹ, phần còn lại em sẽ dùng để trang trải học phí”, Hiền nghẹn ngào chia sẻ.
c3955109c4f44baa12e5.jpg
Nhiều sinh viên tỏ rõ sự háo hức trong lần đầu đặt chân đến TPHCM
f4eb9e690b9484cadd85.jpg
Tính đến nay, chương trình Nâng bước thủ khoa đã vinh danh và trao học bổng cho hơn 1.000 tân sinh viên.

Chương trình Nâng bước thủ khoa thuộc Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn, do báo Tiền Phong làm thường trực Quỹ. Chương trình do báo Tiền Phong sáng kiến, ra đời từ năm 2016 và được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, trao học bổng cho những thủ khoa, á khoa đầu vào các trường đại học trong cả nước và những tân sinh viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Nâng bước thủ khoa lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra ngày 8/1/2026 đồng thời tại Hà Nội và TPHCM.

cum-logo-tpo.jpg
Anh Nhàn - Phạm Nguyễn
#Chương trình nâng bước thủ khoa 2025 #Học bổng vượt khó học giỏi #Giao lưu và trải nghiệm tại TPHCM #Hành trình vượt khó của sinh viên #Hỗ trợ sinh viên mồ côi và gặp khó khăn #Ý nghĩa của hoạt động từ thiện và giáo dục #Khám phá danh lam thắng cảnh và truyền cảm hứng #Tác động của học bổng đến cuộc sống sinh viên #Hành trình vượt lên số phận của các nữ sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục