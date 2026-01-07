Gần 100 thủ khoa tham quan nơi xử lý rác thải hiện đại bậc nhất Việt Nam

TPO - Chiều 7/1, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã đón gần 100 tân thủ khoa của nhiều trường đại học thuộc chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 do báo Tiền Phong tổ chức đến giao lưu, tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý chất thải và công nghệ tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM).

Tại buổi giao lưu, nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó trưởng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM - chia sẻ mười năm trước, từ những trăn trở của những người làm báo Tiền Phong, chương trình Nâng bước Thủ khoa ra đời với một mong muốn giản dị đó là không để những học sinh xuất sắc phải từ bỏ cánh cửa đại học chỉ vì hoàn cảnh nghèo khó. Từ đó đến nay, chương trình đã trở thành một điểm tựa bền bỉ, đồng hành cùng những ước mơ hiếu học trên khắp mọi miền đất nước.

Nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó trưởng đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM.

“Năm nay, chương trình Nâng bước Thủ khoa lần thứ 10 càng mang ý nghĩa đặc biệt khi ưu tiên lựa chọn ra hàng chục thủ khoa, sinh viên học giỏi đến từ các vùng bão lũ Nam Trung Bộ, nơi vừa trải qua nhiều mất mát do thiên tai. Với các em, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là niềm an ủi, là lời động viên để các em vững tin bước tiếp” - nhà báo Trần Ngọc Lâm cho biết.

Nhà báo Trần Ngọc Lâm cũng gửi lời cảm ơn đến Công ty VWS - đơn vị không chỉ tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp cho cộng đồng cho TPHCM mà còn luôn đồng hành cùng báo Tiền Phong trong các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa.

Gần 100 tân thủ khoa được nhận học bổng của chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 hào hứng khi lần đầu đến tham quan công ty VWS.

Trong không khí giao lưu thân tình, cởi mở, ông Kevin Moore - Giám đốc điều hành Công ty VWS - đã chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến khu xử lý rác của VWS. Theo đó, bãi rác Đa Phước hiện vận hành một trong những hệ thống xử lý rác hiện đại nhất cả nước, áp dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh của Mỹ. Hiện mỗi ngày, nơi đây đang tiếp nhận và xử lý khoảng 4.000-4.500 tấn rác thải sinh hoạt cho thành phố. Công suất tiếp nhận tối đa đạt 10.000 tấn rác/ngày.

Ngoài quy trình chôn lấp hợp vệ sinh với hệ thống chống thấm nhiều lớp nhằm bảo vệ nguồn nước ngầm, VWS còn triển khai tái chế rác, xử lý nước rỉ rác, tận dụng khí gas từ bãi chôn lấp để phát điện và áp dụng các giải pháp xử lý rác theo hướng tuần hoàn, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường.

Ông Kevin Moore - Giám đốc điều hành Công ty VWS - giao lưu với các thủ khoa.

Phạm Anh Thư - sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ - cho biết khi nhận tin trở thành tân thủ khoa và được trao học bổng Nâng bước thủ khoa”, em đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc.

“Em cảm thấy hạnh phúc, tự hào và vui mừng. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân, mà còn là động lực rất lớn để em tiếp tục cố gắng, mang lại niềm vui cho gia đình và hướng đến việc đóng góp nhiều hơn cho xã hội trong tương lai”, Thư chia sẻ.

Lần đầu được tham quan Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (VWS), nữ sinh cho biết chuyến đi đã mang lại cho em những trải nghiệm vượt ngoài tưởng tượng. Điều khiến Thư ấn tượng nhất là quy mô và công nghệ xử lý rác hiện đại tại đây, đặc biệt là việc khối lượng rác thải khổng lồ có thể được nén và xử lý một cách khoa học, hiệu quả.

“Em thật sự bất ngờ khi biết rằng một tấn rác thải có thể được xử lý, nén lại chỉ còn một thể tích rất nhỏ. Điều đó giúp em hình dung rõ hơn giá trị của công nghệ và công sức phía sau việc bảo vệ môi trường”, Thư nói.

Các bạn trẻ đặt nhiều câu hỏi tại buổi giao lưu nhiều thú vị.

Buổi giao lưu cung cấp nhiều kiến thức cho các bạn trẻ về quy trình tái chế, xử lý rác hiện đại của Công ty VWS.

Theo Anh Thư, chuyến tham quan đã khiến em nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với môi trường sống.

“Từ những hành động rất nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế xả rác bừa bãi, mỗi người đều có thể góp phần tạo ra những thay đổi lớn. Em mong rằng bản thân và các bạn sinh viên sẽ lan tỏa ý thức tích cực này trong cộng đồng, để môi trường ngày càng xanh, sạch và bền vững hơn”, Thư bày tỏ.

Các thủ khoa đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy trình xử lý, tái chế rác, dự án đốt rác phát điện theo công nghệ hiện đại… Tất cả đều được lãnh đạo công ty VWS trả lời cặn kẽ, tường tận.

Một ngày nhiều ý nghĩa của các thủ khoa tại Công ty VWS - một trong những nhà máy xử lý rác hiện đại nhất tại TPHCM.

Sau đó, các thủ khoa đã đi tham quan, tận thấy quy trình vận hành tại các khu vực: nhà máy xử lý nước rỉ rác, nhà máy phát điện từ khí gas, khu tái chế, sản xuất phân compost…

Nhằm thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ xử lý rác tại TPHCM để giảm tỷ lệ chôn lấp, VWS phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước với dự định xây dựng nhà máy đốt rác phát điện. Công suất của nhà máy đốt rác phát điện dự kiến xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày, đây là số lượng rác còn lại sau khi đã phân loại để tái chế, làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án dự kiến là 420 triệu USD với công nghệ tiên tiến từ các nước G7-G8. Bên cạnh đó, VWS cũng đang triển khai dự án ủ kỵ rác, thu khí gas phát điện tại khu chôn lấp đã bắt đầu vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ của bộ phận kỹ thuật, mang lại tương lai đột phá trong lĩnh vực xử lý môi trường.