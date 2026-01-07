Nâng bước Thủ khoa: Những sinh viên dân tộc thiểu số không đầu hàng số phận

TPO - Trong số những sinh viên nhận học bổng Nâng bước thủ khoa năm 2025, nhiều sinh viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn mang khát vọng đổi đời nhờ tri thức.

"Em từng muốn nghỉ học..."

3 nữ sinh Lý Thị Thoại, Bùi Thảo Nguyên và Nông Thị Diễm Quỳnh vinh dự nhận học bổng Nâng bước thủ khoa 2025. Học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em tiếp tục chặng đường học tập và trưởng thành.

Lý Thị Thoại (người dân tộc H-mông, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế) sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em. Cha mẹ em làm nông, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. 3 người trong số anh chị em của Thoại đã phải dừng việc học từ lớp 9 để lập gia đình sớm.

Nữ sinh Lý Thị Thoại khát vọng trở thành nghệ sĩ. Ảnh: NVCC

Để Thoại được tiếp tục đi học, cha mẹ em đã gắng gượng rất nhiều. Những lời động viên giản dị của cha mẹ, mong con cái được học hành đàng hoàng để sau này bớt khổ, đã trở thành động lực để Thoại không ngừng cố gắng.

Thoại bộc bạch: “Mẹ em cặm cụi thêu từng hoa văn trên thổ cẩm nhưng chỉ đủ tiền cho em bắt xe đến trường. Những khó khăn ấy khiến em từng muốn từ bỏ giấc mơ để đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng khát vọng trở thành nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu và lan tỏa cảm xúc đến mọi người đã giúp em kiên định với con đường học tập. Mỗi khó khăn đều trở thành động lực để em tiến lên”.

Bước vào giảng đường đại học, chi phí học tập tăng cao nhưng quyết tâm của nữ sinh với con đường tìm kiếm tri thức chưa bao giờ ngưng. “Học bổng Nâng bước thủ khoa đã đến đúng lúc, như một bàn tay ấm áp nâng đỡ và tiếp thêm niềm tin để em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình”, Thoại chia sẻ.

Gia đình là động lực

Trong khi Thoại vượt qua khó khăn bằng âm nhạc và sự kiên định với ước mơ, Bùi Thảo Nguyên (sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng) cũng từng bước rèn luyện ý chí trên con đường thể thao đầy thử thách.

Nguyên là người dân tộc Hrê, sinh ra ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi. Ba mất khi Nguyên còn nhỏ, mẹ em không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Anh chị trong gia đình vì khó khăn phải nghỉ học sớm và đến nay vẫn chưa có công việc ổn định. Nhìn mẹ làm lụng từ sáng đến tối, Nguyên luôn tự nhủ phải trưởng thành sớm để phụ giúp gia đình để mẹ bớt nhọc nhằn. Nguyên bộc bạch: “Nhìn mẹ làm việc vất vả từ sáng đến tối, em luôn tự nhủ phải trưởng thành sớm hơn để phụ giúp gia đình, để mẹ bớt phần nào nhọc nhằn”.

Từ năm lớp 8, Nguyên được tuyển chọn xuống thành phố Quảng Ngãi học tập và tham gia đào tạo vận động viên Vovinam. Ở môi trường mới, em phải tự lo toàn bộ sinh hoạt cá nhân, vừa học văn hóa vừa tập luyện với cường độ cao. Những buổi tập mệt đến run người, chấn thương đau đớn tưởng chừng không thể tiếp tục nhưng nghĩ đến mẹ và gia đình, Nguyên lại tự nhắc bản thân không được yếu đuối.

Nhờ sự kiên trì và tinh thần kỷ luật, Nguyên đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào, gồm huy chương vàng giải trẻ quốc gia và nhiều huy chương ở các cuộc thi thể thao khác. Nguyên bày tỏ: “Những tấm huy chương không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là món quà em gửi đến mẹ và cũng nuôi dưỡng ước mơ của em, trở thành người giảng dạy, ươm mầm những tài năng trẻ Vovinam”.

Cũng như Nguyên, nữ sinh Nông Thị Diễm Quỳnh (sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên) vượt qua những thử thách riêng để nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ thú y.

Quỳnh là người dân tộc Tày, sinh sống tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Em sinh ra trong một gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn. Nhà có ba chị em gái đang tuổi ăn học, cha mẹ em không chỉ chăm lo cho con cái mà còn phải chăm sóc bà nội bị ung thư đại tràng và bà ngoại bị liệt. Trong quá trình học, Quỳnh luôn nỗ lực tham gia các hoạt động phong trào và đi làm thêm để trang trải chi phí học tập. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ thú y, góp phần phát triển ngành chăn nuôi tại quê hương.

Nữ sinh Nông Thị Diễm Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên vượt qua những thử thách riêng để nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ thú y. Ảnh: NVCC

Quỳnh chia sẻ: “Em luôn cố gắng vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí học tập và thực hiện ước mơ của mình, về quê hương phát triển ngành chăn nuôi, giúp bà con nâng cao đời sống. Dù xuất thân khó khăn đến đâu, chỉ cần kiên trì, có sự nỗ lực và những tấm lòng, bàn tay nâng đỡ đúng lúc, em nghĩ mình có thể thay đổi cuộc đời mình và mang đến ảnh hưởng tích cực cho xã hội”.

Dù xuất phát điểm khác nhau, ba bạn trẻ đều có điểm chung là không đầu hàng trước hoàn cảnh khó khăn, luôn tin vào vai trò tích cực của giáo dục cũng như ý chí tự lực. Học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em tiếp tục vững bước trên con đường học tập, hiện thực hóa ước mơ, đồng thời đóng góp cho gia đình và cộng đồng.