Báo Tiền Phong đang vinh danh 120 thủ khoa tại TPHCM và Hà Nội

report Ca khúc Nâng bước tương lai vang lên, tặng riêng cho 120 thủ khoa

Biểu diễn đầy hứng khởi mở đầu chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 với ca khúc Nâng bước tương lai, ca sĩ Cáp Anh Tài chia sẻ cơ duyên gắn bó với chương trình ngay từ những mùa đầu tiên tham gia



Lúc đó anh chưa có bài hát riêng dành cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, chính những câu chuyện về nghị lực phi thường của các tân thủ khoa đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của ca sĩ Cáp Anh Tài.

"Nhìn các bạn vươn lên từ nghịch cảnh, đạt thành tích học tập xuất sắc dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tôi tự soi rọi lại chính mình. Có những lúc trong điều kiện bình thường mình lại dễ nản lòng, chùn bước, vậy mà các bạn lại mạnh mẽ đến thế. Chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Bài hát Nâng bước tương lai ra đời như món quà, lời tri ân tôi gửi đến chương trình và các bạn sinh viên qua từng năm" - nam ca sĩ bộc bạch.



Ca sĩ Cáp Anh Tài.

Ca sĩ Cáp Anh Tài nói thêm tên bài hát có nhiều nét tương đồng với thông điệp của chương trình Nâng bước thủ khoa, ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời cam kết đồng hành. Đặc biệt, nhân cột mốc chương trình lần thứ 10 được tổ chức, anh mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tương thân tương ái.

Nam ca sĩ nhấn mạnh: "Trong bài hát, tôi gửi gắm một thông điệp quan trọng xung quanh có rất nhiều người đồng hành cùng các bạn. Tôi mong các bạn hiểu rằng học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 là sự tiếp sức ban đầu để các bạn vững tin hơn vào cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, sẽ ngày càng có nhiều tổ chức, nhiều mạnh thường quân hơn nữa cùng chung tay để không chỉ các bạn ở đây, mà còn nhiều tấm gương hiếu học khác trên cả nước được nâng đỡ".