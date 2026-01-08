Báo Tiền Phong đang vinh danh 120 thủ khoa tại TPHCM và Hà Nội

Biểu diễn đầy hứng khởi mở đầu chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 với ca khúc Nâng bước tương lai, ca sĩ Cáp Anh Tài chia sẻ cơ duyên gắn bó với chương trình ngay từ những mùa đầu tiên tham gia
Lúc đó anh chưa có bài hát riêng dành cho các bạn sinh viên. Tuy nhiên, chính những câu chuyện về nghị lực phi thường của các tân thủ khoa đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của ca sĩ Cáp Anh Tài.
"Nhìn các bạn vươn lên từ nghịch cảnh, đạt thành tích học tập xuất sắc dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tôi tự soi rọi lại chính mình. Có những lúc trong điều kiện bình thường mình lại dễ nản lòng, chùn bước, vậy mà các bạn lại mạnh mẽ đến thế. Chính nguồn năng lượng tích cực ấy đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Bài hát Nâng bước tương lai ra đời như món quà, lời tri ân tôi gửi đến chương trình và các bạn sinh viên qua từng năm" - nam ca sĩ bộc bạch.
Ca sĩ Cáp Anh Tài nói thêm tên bài hát có nhiều nét tương đồng với thông điệp của chương trình Nâng bước thủ khoa, ca khúc không chỉ là âm nhạc mà còn là lời cam kết đồng hành. Đặc biệt, nhân cột mốc chương trình lần thứ 10 được tổ chức, anh mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tương thân tương ái.
Nam ca sĩ nhấn mạnh: "Trong bài hát, tôi gửi gắm một thông điệp quan trọng xung quanh có rất nhiều người đồng hành cùng các bạn. Tôi mong các bạn hiểu rằng học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 là sự tiếp sức ban đầu để các bạn vững tin hơn vào cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng trong tương lai, sẽ ngày càng có nhiều tổ chức, nhiều mạnh thường quân hơn nữa cùng chung tay để không chỉ các bạn ở đây, mà còn nhiều tấm gương hiếu học khác trên cả nước được nâng đỡ".
MC Mỹ Vân, Minh Toại giao lưu cùng thủ khoa
Tại lễ vinh danh 100 thủ khoa Nâng bước thủ khoa diễn ra sáng 8/1, host Mỹ Vân và Minh Toại MC đồng hành xuyên suốt các nội dung chính của chương trình, từ phần giao lưu, kết nối đến các nghi thức trao học bổng và vinh danh thủ khoa.
Sự phối hợp nhịp nhàng, lối dẫn mạch lạc giúp chương trình diễn ra đúng tiến độ, tạo không gian gần gũi cho gần 100 tân thủ khoa và các khách mời tham dự.
Bên cạnh vai trò điều phối, hai MC cũng dành thời gian trò chuyện, động viên các sinh viên trước thềm lễ vinh danh chính thức, góp phần giúp các thủ khoa ổn định tâm lý trong một sự kiện mang nhiều ý nghĩa.
Sinh viên Trần Đoàn Việt, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội - tham gia xét tuyển tài năng với thành tích đạt giải Nhì học sinh giỏi Vật lý quốc gia năm lớp 12, giải Ba học sinh giỏi môn Vật lý quốc gia năm lớp 11, giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Olympic Vật lý bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội, Huy chương Bạc môn Vật lý năm lớp 11 tại Trại hè Hùng Vương các trường THPT chuyên khu vực trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVIII, Huy chương Đồng năm lớp 11 kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng duyên hải và đồng bằng Bắc bộ. Bố mẹ Việt mắc bệnh hiểm nghèo.
Sinh viên Tráng Thị Hà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với thành tích điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 28.25/30, là sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao nhất Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2025. Hoàn cảnh của Hà khá đặc biệt khi em sống cùng ông bà ngoại.
Nguyễn Thị Huế, thủ khoa Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội với 29,25/30 điểm. Bố mất sớm, gia đình Huế thuộc hộ cận nghèo.
Năm nay, cả nước có 120 sinh viên là thủ khoa, tốp sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Trong đó, khu vực phía Bắc có 20 em.
Các em được nhận học bổng khu vực phía Bắc phải đáp ứng song song 2 điều kiện: Thủ khoa, á khoa hoặc thuộc tốp đạt điểm cao đầu vào tuyển sinh đại học năm 2025, có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức đã nhận được 93 hồ sơ từ các trường khu vực từ Quảng Trị trở ra.
Sau khi lựa chọn các tiêu chí chung, ban tổ chức tiến hành lựa chọn theo độ dốc điểm xét tuyển và hoàn cảnh gia đình. Những thí sinh điểm tương đương sẽ tính đến gia cảnh, trong đó tiêu chí phụ ưu tiên là mồ côi bố hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả hai, tiêu chí phụ tiếp theo là bị khuyết tật, tiêu chí phụ tiếp theo là bố hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo.
Qua các tiêu chí lựa chọn, đã chọn được 20 ứng viên theo yêu cầu của Ban tổ chức. Trong đó, có 16 ứng viên đạt điểm xét tuyển từ 27,31/30 điểm trở lên, 3 ứng viên được tuyển thẳng do có thành tích cao trong học tập. Có ứng viên điểm xét tuyển thấp hơn các ứng viên khác nhưng có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Nhiều em trong số 20 em có thành tích nổi trội. Ninh Đức Nam, tuyển thẳng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với thành tích - Đạt giải nhì cuộc thi Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2025 (Lớp 11, trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học của tỉnh Nam Định, năm lớp 12 thi quốc gia được top 19 vào được vòng chọn đội tuyển thi Olympic khu vực và quốc tế). Thành viên trong đội tuyển Tin học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Gia đình Nam thuộc hộ cận nghèo.
Sáng 8/1, chương trình Nâng bước Thủ khoa lần thứ 10 - năm 2025 diễn ra tại 2 điểm cầu Hà Nội và TPHCM. Năm nay, 120 sinh viên là tân thủ khoa trường, thủ khoa ngành và sinh viên đạt thứ hạng cao đầu vào các đại học, học viện trong cả nước được nhận học bổng.
Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức ở trụ sở Báo Tiền Phong với sự tham gia của 20 thủ khoa. Tại TPHCM, chương trình được tổ chức tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Chương trình năm nay có sự tham dự của Á hậu Việt Nam 2022, Á hậu Miss Intercontinental 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Á hậu Việt Nam 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Huyền Cơ và Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 Lê Mỹ Dung.
98 thủ khoa vượt nghịch cảnh đã có mặt từ 7h tại Đại học Hồng Bàng, TPHCM, chỉnh trang trang phục, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Em Đinh Duy Khang - sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - nói rằng tối qua là một đêm "mất ngủ" với em. "Trong buổi gala dinner, em may mắn được trúng thưởng laptop. Nhận được món quà, em nghẹn ngào không nói nên lời. Em chỉ mong trời mau sáng để tham dự buổi lễ chính thức. Không khí sáng nay khiến em choáng ngợp vì độ hoành tráng, chỉnh chu", Khang nói.
Sáng sớm 8/1, không khí tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng trở nên náo nhiệt. Gần 100 thủ khoa có mặt từ rất sớm, chỉnh trang trang phục, chuẩn bị cho lễ vinh danh trong tâm trạng háo hức.
Đây là hoạt động chính trong chuỗi chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 diễn ra từ ngày 7-8/1 tại TPHCM và Hà Nội, nhằm tôn vinh những tân sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn tổ chức thường niên từ năm 2016, đến nay đã đồng hành cùng hơn 1.000 thủ khoa, á khoa và sinh viên giỏi vượt nghịch cảnh để tiếp bước đến giảng đường đại học.
Trước lễ vinh danh, 98 thủ khoa đã hội tụ tại TPHCM từ ngày 7/1, tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và tham quan thực tế. Nhiều bạn lần đầu rời xa quê nhà, mang theo ước mơ và quyết tâm vững bước trên con đường học tập.
Mỗi thủ khoa được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực.