Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn, Luật, Mở TPHCM: Cao nhất gần 29 điểm

TPO - Trường ĐH Sài Gòn, Luật, Mở TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Chiều 22/8, Trường ĐH Sài Gòn vừa công bố điểm chuẩn 2025 tất cả phương thức. Nhà trường cho biết điểm chuẩn các ngành đã quy đổi tương đương về tổ hợp gốc theo thang điểm 30, với tất cả các phương thức.

Nhóm ngành đào tạo giáo viên tiếp tục dẫn đầu về chuẩn đầu vào với khoảng 22 đến 28,98, cao nhất là ngành Sư phạm Hóa học.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn năm 2025 ở các ngành cụ thể như sau:

diem-chuan-dh-s-ai-gon-1755857-6113-2219-1755857419.jpg

Cùng thời gian trên, Trường ĐH Mở TPHCM vừa công bố điểm chuẩn. Theo đó, điểm chuẩn dao động 15-24 điểm. Cao nhất là ngành Tâm lý học lấy 24 điểm. Điểm chuẩn các ngành vào Trường ĐH Mở TPHCM cụ thể như sau:

anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-190437.png
anh-chup-man-hinh-2025-08-22-luc-190443.png

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Luật TPHCM cũng vừa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2025.

Cao nhất là ngành Luật Thương mại quốc tế ở tổ hợp X78 lấy 25,65 điểm. Hầu hết ngành đào tạo của trường đều ghi nhận điểm chuẩn giảm 1 đến hơn 4 điểm. Mức giảm đáng kể nhất thuộc về ngành Quản trị kinh doanh (giảm 4.44 điểm).

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TPHCM năm 2025 như sau:

diem-chuan-dh-luat-hcm-1755-6197-9925-1755858069.jpg
Anh Nhàn - Nguyễn Dũng
