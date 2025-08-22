Học sinh TPHCM không đến trường trước 7 giờ sáng trong ngày khai giảng

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường tổ chức hoạt động gọn nhẹ trong sáng 5/9 và không điều động học sinh trước 7 giờ.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2025-2026.

Theo đó, lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức cùng một thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 5/9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức buổi lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, vào lúc 8h – 9h30 sáng ngày 5/9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và được kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục công lập, tư thục trên toàn quốc, từ mầm non đến đại học.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị trường học phải trang bị phương tiện để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia

Vì thế, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học phải trang bị phương tiện để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn đảm bảo cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình.

Sở yêu cầu các trường tổ chức hoạt động gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30, không điều động học sinh trước 7 giờ.

Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” kết thúc trước 8 giờ. Chỉ tổ chức lễ khai giảng ngoài sân cho trẻ mẫu giáo, các lớp còn lại xem truyền hình trực tiếp tại nhóm lớp.

Đối với các trường mới xây dựng, tổ chức lễ khánh thành khác ngày 5/9. Các trường không tổ chức lễ khai giảng cùng lễ khánh thành và không điều động học sinh tham dự lễ khánh thành.

Đối với những đơn vị đón nhận Huân chương, thực hiện lễ đón nhận từ 7 giờ 30 và kết thúc trước 8 giờ, chương trình gọn, tinh giản phần báo công và phát biểu chúc mừng.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu trường học ổn định nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi.

Ngoài ra, ngành giáo dục thành phố yêu cầu các trường nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục; chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học.