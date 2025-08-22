TPHCM có trường đại học lấy điểm chuẩn gần 30

TPO - Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) lấy 29,6 điểm, các ngành còn lại dao động 24,2-27,2 điểm.

Ngày 22/8, Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 24,2-29,6 điểm. Trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 29,6 điểm, tức thí sinh phải đạt gần 10 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Năm ngoái, Ngành Trí tuệ Nhân tạo có điểm chuẩn cao là 28,3 điểm. Các ngành còn lại dao động 25,55 -27,5 điểm.

Điểm chuẩn theo phương thức ưu tiên xét tuyển của ĐH Quốc gia TPHCM cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Trường ĐH Công nghệ thông tin cụ thể như sau:

Thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT trong thời hạn quy định.

Sau khi xác nhận, trường sẽ thông báo chi tiết về hồ sơ, thủ tục nhập học và lịch sinh hoạt đầu khóa trên website trường. Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển vào lúc 14h00 ngày 23/8/2025 tại cổng thông tin tuyển sinh của trường.