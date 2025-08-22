2 trường Y Dược đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương vừa công bố điểm chuẩn 2025. Theo đó, điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất 23,8; tiếp theo là Kỹ thuật phục hồi chức năng với 23 điểm.

Hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học, lần lượt lấy 22,6 và 22,5 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất ở ngành Điều dưỡng với 21 điểm.

Điểm chuẩn vào trường cụ thể như sau:

TT

Ngành

Điểm chuẩn

1

Y khoa

23,8

2

Điều dưỡng

21

3

Kỹ thuật xét nghiệm y học

22,6

4

Kỹ thuật hình ảnh y học

22,5

5

Kỹ thuật phục hồi chức năng

23



Chiều nay 22/8, trường Đại học Y Dược Thái Bình công bố điểm chuẩn vào trường từ 17 đến 24,6. Theo đó, ngành Y khoa cao nhất, các ngành còn lại chưa lấy tới 20, thấp hơn so với năm ngoái.

Ngành Dược học giảm mạnh nhất, từ 24 xuống 19,5.

Điểm chuẩn vào trường cụ thể như sau: