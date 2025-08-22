Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

2 trường Y Dược đầu tiên công bố điểm chuẩn

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Y Dược Thái Bình, trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương công bố điểm chuẩn 2025.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương vừa công bố điểm chuẩn 2025. Theo đó, điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất 23,8; tiếp theo là Kỹ thuật phục hồi chức năng với 23 điểm.

Hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học, lần lượt lấy 22,6 và 22,5 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất ở ngành Điều dưỡng với 21 điểm.

Điểm chuẩn vào trường cụ thể như sau:

TT
 Ngành
 Điểm chuẩn
1
 Y khoa
 23,8
2
 Điều dưỡng
 21
3
 Kỹ thuật xét nghiệm y học
 22,6
4
 Kỹ thuật hình ảnh y học
 22,5
5
 Kỹ thuật phục hồi chức năng
 23

Chiều nay 22/8, trường Đại học Y Dược Thái Bình công bố điểm chuẩn vào trường từ 17 đến 24,6. Theo đó, ngành Y khoa cao nhất, các ngành còn lại chưa lấy tới 20, thấp hơn so với năm ngoái.

Ngành Dược học giảm mạnh nhất, từ 24 xuống 19,5.

Điểm chuẩn vào trường cụ thể như sau:

TT
 Ngành
 Điểm chuẩn
1
 Y khoa
 24,6
2
 Y học dự phòng
 17
3
 Y học cổ truyền
 19
4
 Dược học
 19,5
5
 Kỹ thuật xét nghiệm y học
 19,5
6
 Điều dưỡng
 17
Đỗ Hợp
#điểm chuẩn Y Dược 2025 #Trường Đại học Y Dược Thái Bình #Kỹ thuật y tế Hải Dương #điểm chuẩn ngành y #điểm chuẩn ngành điều dưỡng #điểm chuẩn ngành dược #ngành y học

Xem thêm

Cùng chuyên mục