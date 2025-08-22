Điểm chuẩn nhiều trường đại học phía Nam sẽ tăng

TPO - Điểm chuẩn nhiều trường đại học ở phía Nam được dự báo tăng so với những năm trước, tập trung vào nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Marketing.

Sau 10 vòng lọc ảo toàn quốc, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn chính thức trong hôm nay (22/8). Ở nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, nhiều trường dự báo điểm chuẩn tăng.

Theo đại diện Học viện Hàng không Việt Nam (VAA), điểm chuẩn hiện tại của trường nằm trong khoảng 18-27. Hai ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông có thể tăng 2 điểm so với năm ngoái. Những ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 20 trở lên, cao nhất là Quản lý hoạt động bay. Ngành Marketing dù mới mở nhưng điểm chuẩn hiện tại cũng ở mức khá cao là 24,5 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Với Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM), TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng trường nhà trường cho biết, sau 7 lần lọc ảo, điểm chuẩn của trường khoảng 24,2 đến 29,5, cao nhất ở ngành Trí tuệ nhân tạo.

"Điểm chuẩn có sự phân hóa. Các ngành mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế Vi mạch vẫn tăng mạnh, một số ngành khác giảm nhẹ", ông Khang nói.

Phía Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM dự kiến điểm chuẩn hầu hết các ngành đều tăng so với năm ngoái, nguyên nhân bởi số thí sinh đăng ký vào trường tăng, chủ yếu rơi vào nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Theo đại diện nhà trường, ngành Sư phạm tiếng Anh dự kiến tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Các ngành kỹ thuật - công nghệ cũng có điểm chuẩn ở mức cao, với hai ngành nổi bật là bán dẫn và tự động hóa.

Còn đại diện Trường ĐH Tài chính – Marketing nhận định, điểm chuẩn của trường dự kiến tăng - giảm 0,5 điểm so với năm ngoái, tùy từng ngành. Trong đó, ngành Marketing lấy điểm chuẩn cao nhất.

Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, Thạc sĩ Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM), dự đoán điểm chuẩn vào trường theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp của tổ hợp môn Toán, tiếng Anh sẽ giảm hơn những tổ hợp còn lại.

Theo ông Tiến, điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) năm nay có thể giảm khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm ngoái, tùy thuộc vào từng ngành. Với các ngành có độ cạnh tranh cao như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing, Luật Kinh tế, điểm chuẩn có thể giảm thấp hơn mức trên hoặc giữ nguyên.