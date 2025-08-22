Chiều nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2025

TPO - Theo thông tin mới nhất từ Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo xét tuyển năm 2025 (sau 10 lần) sẽ kết thúc vào 12h30 hôm nay ngày 22/8. Sau đó, trường đại học, cao đẳng sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Đồng nghĩa với việc, các trường được công bố điểm chuẩn ngay từ thời điểm đó.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, việc công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2025 được thực hiện trước 17h ngày 22/8.

Bộ GD&ĐT cho biết năm nay do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1, nên phải kéo dài thời gian lọc ảo.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng. Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Một số trường đưa ra mốc thời gian cụ thể công bố điểm chuẩn cho thí sinh vào chiều nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố vào 16h ngày 22/8. Trong khi Đại học Kinh tế Quốc dân công bố vào 16h56 ngày 22/8, dự kiến thời gian nhập học cho tân sinh viên từ 8h ngày 25/8 đến 17h ngày 31/8.

Trường Đại học Thủy lợi dự kiến công bố điểm trước 17h00 hôm nay.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn – giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và truyền thông- Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, trường sẽ công bố vào 18h00 hôm nay.

Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố vào 19h30 ngày 22/8, trong chương trình đặc biệt phát trực tiếp trên các nền tảng số của trường.

Trường Đại học Hoa Sen dự kiến công bố điểm chuẩn 16h ngày 22/8.

Sau 11 lần lọc ảo, nhiều trường có điểm chuẩn dự kiến tăng so với năm ngoái, xuất hiện nhiều ngành lên tới trên 29 điểm.