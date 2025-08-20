Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

TPO - Đại học Hùng Vương TP HCM lấy điểm chuẩn 15-20, là trường đầu tiên trong cả nước công bố điểm chuẩn sau 5 lần lọc ảo.

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là trường đại học đầu tiên của cả nước công bố điểm chuẩn.

Theo đó, điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại học Hùng Vương TPHCM dao động từ 15 đến 20 ở hình thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trong tổng số 19 ngành với 50 chuyên ngành đào tạo, ngành Tâm lý học ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất là 20, nhóm ngành Luật là 18 và các ngành còn lại ở mức 15 điểm.

Trong cả nước, hầu hết đại học sẽ hoãn công bố điểm chuẩn.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ lọc ảo thêm 4 lần nữa, kết thúc chậm nhất vào lúc 12h30 ngày 22/8.

Việc này do dữ liệu tuyển sinh năm nay nhiều, trong bối cảnh bỏ xét tuyển sớm, xét tuyển đại học chung với cao đẳng. Một số đại học phía Bắc cho hay hệ thống "lọc ảo" trục trặc, đến hôm qua "kết quả xử lý nguyện vọng vẫn rối tung, rất ảo".

Đỗ Hợp
