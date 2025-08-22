Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn cao nhất 28,83

Đỗ Hợp- Nghiêm Huê
TPO - Chiều 22/8, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn năm 2025 từ 23 đến 28,83, trong đó ngành Thương mại điện tử lấy cao nhất.

Các ngành như Truyền thông Marketing, Tài chính- Ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Kinh tế đầu tư đều từ trên 27-28 điểm.

Ngoài ra, có 8 ngành đều có mức điểm từ 28 điểm trở lên và 8 ngành có điểm chuẩn nhỏ hơn 24,5. Có 40/73 mã ngành có điểm chuẩn lớn hơn 26 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 26,57 - 28,18 (thang điểm 30), cao nhất là ngành quan hệ công chúng; với thang 40, điểm chuẩn đều trên 34,06 điểm, cao nhất là ngành truyền thông Marketing với 37,49 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

kt1.png
kt2.png
kt3.png

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển 8.200 sinh viên chính quy cho 73 ngành, tổng gần 90 chương trình. Hai chương trình mới là Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế.

Năm học 2025-2026, học phí chương trình chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 18-25 triệu đồng.

Đỗ Hợp- Nghiêm Huê
#điểm chuẩn đại học #Kinh tế Quốc dân #Thương mại điện tử #tuyển sinh 2024 #ngành học

