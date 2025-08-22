Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,39

TPO - Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 từ 19 đến 29,39, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm cao nhất.

Chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 65 chương trình đào tạo năm 2025, theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 19,00 đến 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo PGS. Vũ Duy Hải – Trưởng Ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, tính tới thời điểm 16h00 chiều nay, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Mặc dù năm nay có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh, dẫn tới phát sinh nhiều kỹ thuật tính toán và dữ liệu cần phải xử lý trên hệ thống so với năm 2024, tuy nhiên kết quả lọc ảo đã được thực hiện đồng bộ, chính xác và bàn giao cho các trường trong nhóm theo đúng thời hạn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội khá sát so với mức Nhà trường đã dự báo, đặc biệt đối với các ngành top dưới. Với các ngành top trên thì điểm chuẩn cao hơn khoảng 1 điểm so với dự báo.

Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Tiếp theo là Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,19 điểm. Các ngành “hot” đều có điểm chuẩn rất cao như Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,48 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,25; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,07 điểm.

Chương trình có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là TROY-BA với mức điểm là 19,00 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 như sau:

Năm học 2025-2026, học phí các chương trình chuẩn tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ 14-17,5 triệu đồng/học kỳ. Đối với các chương trình Elitech, học phí từ 17,5-22,5 triệu đồng/học kỳ. Các chương trình song bằng, hợp tác quốc tế có mức từ 25,5-30 triệu đồng/học kỳ. Riêng 2 chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14) giữ ổn định mức học phí từ 32-33,5 triệu đồng/học kỳ.

Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều nguồn học bổng dành cho sinh viên. Năm học 2025-2026, Nhà trường tiếp tục dành hơn 70 tỷ đồng làm Quỹ học bổng khuyến khích học tập cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Riêng với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các em đặc biệt có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn học bổng giá trị: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng Trần Đại Nghĩa, học bổng doanh nghiệp.