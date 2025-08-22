Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn

Đỗ Hợp - Nghiêm Huê

TPO - Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) là trường đại học đầu tiên ở phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 22 - 28,19.

Ngành cao điểm nhất năm nay là ngành Công nghệ thông tin lấy 28,19 điểm, tiếp đến là ngành Kỹ thuật máy tính 27 điểm. Ngành thấp điểm nhất là Công nghệ nông nghiệp 22 điể.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

dh-cong-nghe.png
Đỗ Hợp - Nghiêm Huê
