Hai trường y lớn ở TPHCM có điểm chuẩn ra sao

Cụ thể, tại ĐH Y Dược TPHCM, so với năm ngoái, tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm 0,4 đến gần 5 điểm. Y khoa là ngành có mức giảm ít nhất. Một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm là Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.
Dinh dưỡng là ngành có điểm trúng tuyển giảm mạnh nhất, từ 24,1 năm ngoái xuống còn 19,25 điểm.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm chuẩn dao động từ 18 đến 25,55 điểm. Ngành Y đa khoa là ngành có mức điểm cao nhất trong khi đó, ngành Y tế công cộng có mức điểm chuẩn thấp nhất.