Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hai trường y lớn ở TPHCM có điểm chuẩn ra sao

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 22/8, ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025. Đây là hai cơ sở đào tạo y khoa lớn nhất TPHCM và có tiếng ở cả nước.

Cụ thể, tại ĐH Y Dược TPHCM, so với năm ngoái, tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm 0,4 đến gần 5 điểm. Y khoa là ngành có mức giảm ít nhất. Một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm là Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.

Dinh dưỡng là ngành có điểm trúng tuyển giảm mạnh nhất, từ 24,1 năm ngoái xuống còn 19,25 điểm.

img-5010.jpg
Điểm chuẩn các ngành ở ĐH Y Dược TPHCM

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm chuẩn dao động từ 18 đến 25,55 điểm. Ngành Y đa khoa là ngành có mức điểm cao nhất trong khi đó, ngành Y tế công cộng có mức điểm chuẩn thấp nhất.

pnt.png
pnt1.png
Nguyễn Dũng
#điểm chuẩn y TPHCM #đại học y TPHCM 2025 #đại học y Dược TPHCM #đại học y Phạm Ngọc Thạch #đại học Khoa học Sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục