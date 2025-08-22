Hai trường y lớn ở TPHCM có điểm chuẩn ra sao

TPO - Chiều 22/8, ĐH Y Dược TPHCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025. Đây là hai cơ sở đào tạo y khoa lớn nhất TPHCM và có tiếng ở cả nước.

Cụ thể, tại ĐH Y Dược TPHCM, so với năm ngoái, tất cả ngành đào tạo của trường đều có điểm trúng tuyển giảm 0,4 đến gần 5 điểm. Y khoa là ngành có mức giảm ít nhất. Một số ngành có chuẩn đầu vào giảm hơn 3 điểm là Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng.

Dinh dưỡng là ngành có điểm trúng tuyển giảm mạnh nhất, từ 24,1 năm ngoái xuống còn 19,25 điểm.

Điểm chuẩn các ngành ở ĐH Y Dược TPHCM

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm chuẩn dao động từ 18 đến 25,55 điểm. Ngành Y đa khoa là ngành có mức điểm cao nhất trong khi đó, ngành Y tế công cộng có mức điểm chuẩn thấp nhất.