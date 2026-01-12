Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường Đại học KHTN dự kiến ‘xóa sổ’ nhiều tổ hợp xét tuyển, cấp học bổng 5 tỷ/năm

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) dự kiến sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh. Điều đáng lưu ý, năm nay, trường này sẽ "xóa sổ" nhiều tổ hợp môn và thông báo lộ trình tăng học phí đối với người học trong năm 2026-2027.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) dự kiến sẽ tuyển sinh năm 2026 bằng phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, dựa vào kết quả đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế SAT, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp và chứng chỉ quốc tế và phương thức khác (Trường xét tuyển các thí sinh diện hiệp định, diện dự bị đại học, xét tuyển theo quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQG Hà Nội).

So với năm 2025, phương thức tuyển sinh dựa vào điểm thi tốt nghiệp giảm từ 36 tổ hợp xuống còn 26 tổ hợp.

ma-to-hop.jpg
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến tuyển sinh năm 2026 với 26 tổ hợp xét tuyển.

Như vậy, trường dự kiến xóa sổ các tổ hợp như: B01 (Toán, Sinh, Sử), D09 (Toán, Sử, tiếng Anh), X05 (Toán, Lý, Giáo dục Kinh tế Pháp luật), X09 (Toán, Hóa, Giáo dục Kinh tế Pháp luật), X10 (Toán, Hóa, Tin), X11 (Toán, Hóa, Công nghệ công nghiệp), X12 (Toán, Hóa, Công nghệ nông nghiệp), X13 (Toán, Sinh, Giáo dục Kinh tế Pháp luật)…

Bên cạnh đó, ĐH này bổ sung thêm tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sinh).

khtn.jpg
Với hệ chính quy, Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lộ trình tăng học phí.

Cũng theo công bố, năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức xét tuyển các chương trình đào tạo đặc biệt (bao gồm chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao) trước khi xét tuyển vào đại học chính quy bằng các phương thức theo thông báo cụ thể của trường.

Các chương trình đào tạo đặc biệt được nhà nước đầu tư bao gồm: Đào tạo tài năng, đào tạo chất lượng cao.

Cụ thể, chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng gồm các ngành Toán, Lý, Hóa, Sinh dành cho sinh viên xuất sắc, có năng khiếu về một ngành khoa học cơ bản để đào tạo nguồn nhân tài cho đất nước.

Chương trình đào tạo chất lượng cao gồm các ngành: Hóa, Địa lý tự nhiên, Khí tượng và khí hậu học, Hải dương học, Khoa học và môi trường, Địa chất học.

Với hệ chính quy, Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lộ trình tăng học phí. Theo đó, các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng sẽ tăng học phí các năm học tiếp theo không quá 10% so với năm học trước.

Ngoài ra, trường cũng thông báo, sinh viên có kết quả rèn luyện và học tập tốt sẽ được xét nhận học bổng từ các nguồn tài trợ do các tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp tài trợ với gần 400 suất từ nguồn học bổng hơn 5 tỷ đồng/năm học.

Đặc biệt, sinh viên học tại các chương trình đào tạo được ưu tiên đầu tư sẽ được nhận học bổng hỗ trợ chi phí học tập ngay từ học kỳ 1 năm thứ nhất (mức cao nhất 35 triệu đồng/sinh viên/năm và có thể nhận tới 140 triệu đồng/sinh viên).

Hà Linh
