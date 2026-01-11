Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường 'đắp chiếu' 8 năm ở TPHCM

Phạm Nguyễn

TPO - Khởi công từ tháng 3/2018 nhưng đến nay dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước vẫn chưa hẹn ngày về đích. Thay vì tiếng trống trường, nơi đây hiện chỉ trơ trọi phần khung xây thô, rơi vào cảnh hoang hóa kéo dài dù chủ trương đầu tư đã có từ 10 năm trước.

tp-ld-1-4.jpg
Khung cảnh hoang tàn của Trường THCS Hiệp Bình Phước sau 8 năm 'đắp chiếu'. Nghịch lý là công trình bị bỏ hoang ngay tại nơi đang khát 242 phòng học cho học sinh.
tp-ld-1-28.jpg
tp-ld-1-5.jpg
tp-ld-1-8.jpg
Quy mô bề thế với 3 dãy nhà 3 tầng hình chữ U, nhưng lối vào ngôi trường nay đã bị cỏ dại bịt kín. Để tiếp cận bên trong, phóng viên phải vất vả vạch lớp cây cỏ rậm rạp.
tp-ld-1-17.jpg
tp-ld-1-27.jpg
tp-ld-1-30.jpg
Bên trong ngôi trường dở dang là khung cảnh hoang phế, ẩm thấp sau nhiều năm bị bỏ quên.
tp-ld-1-12.jpg
tp-ld-1-11.jpg
tp-ld-1-15.jpg
Vật liệu nằm chỏng chơ, phủ bụi giữa những bức tường xây dở.
tp-ld-1-32.jpg
Những chiếc tủ đựng thiết bị phòng cháy chữa cháy nằm lăn lóc, lớp giấy bọc bảo vệ bên ngoài đã mục nát.
tp-ld-1-24.jpg
tp-ld-1-13.jpg
tp-ld-1-25.jpg
tp-ld-1-22.jpg
Ngôi trường chưa từng đón học sinh nay lại trở thành nơi trú chân tạm thời của một số người vô gia cư.
tp-ld-1-14.jpg
Dự án nằm lọt thỏm giữa khu dân cư hiện hữu. Việc công trình bỏ hoang lâu năm không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh.
tp-ld-1-37.jpg
tp-ld-1-36.jpg
Trên các mảng tường thô chằng chịt những nét vẽ graffiti, dấu tích của sự xâm nhập tự do vào công trình.
tp-ld-1-35.jpg
Dưới nền, lớp rong rêu đóng bám dày, chồng lên nhau sau nhiều mùa mưa nắng.
tp-ld-1-3.jpg
tp-ld-1-2.jpg
tp-ld-1-1.jpg
Công trình có tổng diện tích 14.000m2, được duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016.
tp-ld-1-23.jpg
tp-ld-1-27.jpg
tp-ld-1-19.jpg
Ông Nguyễn Tư Hùng, Trưởng Phòng Xây dựng 3, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình TP Thủ Đức cũ cho hay, từ năm 2018 đến nay, dự án trải qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch.
tp-ld-1-16.jpg
Năm 2022, đơn vị thi công không còn khả năng tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19, xin ngừng thi công. Dự án được điều chỉnh quy hoạch và thiết kế, tổ chức đấu thầu lại.
tp-ld-1-6.jpg
Đến nay, dự án được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ được tái khởi công vào quý 3/2026.

Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, trên địa bàn phường chỉ có bậc mầm non đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi. Bậc tiểu học và THCS còn thiếu 242 phòng học so với nhu cầu về chỗ học của trẻ trong độ tuổi. Cụ thể, tiểu học thiếu 146 phòng, THCS thiếu 96 phòng. Địa phương chỉ có 3/18 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 16,7%.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục đối mặt tình trạng khó khăn nghiêm trọng về cơ sở vật chất.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Bình thông tin, học sinh phải học 3 ca (vào học lúc 7h15, 12h15 và 13h45), học cả thứ 7 và học thể dục ở khu vực hành lang các phòng học, 100% phòng học không đáp ứng tiêu chuẩn, sĩ số thấp nhất là 47 học sinh/lớp.

Để giải quyết bài toán thiếu chỗ học, địa phương đã quy hoạch 58,86ha đất giáo dục. Trong đó, có 2 dự án xây dựng trường THPT, 18 trường THCS, 22 trường tiểu học và 44 trường mầm non.

Phạm Nguyễn
#trường học #TPHCM #bỏ hoang #dự án #thiếu phòng học #xây dựng #trường học #dự án giáo dục #cơ sở vật chất #giáo dục

