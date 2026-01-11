Cảnh hoang tàn bên trong ngôi trường 'đắp chiếu' 8 năm ở TPHCM

Theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình, trên địa bàn phường chỉ có bậc mầm non đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ học cho trẻ từ 3 đến dưới 6 tuổi. Bậc tiểu học và THCS còn thiếu 242 phòng học so với nhu cầu về chỗ học của trẻ trong độ tuổi. Cụ thể, tiểu học thiếu 146 phòng, THCS thiếu 96 phòng. Địa phương chỉ có 3/18 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 16,7%.

Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo dục đối mặt tình trạng khó khăn nghiêm trọng về cơ sở vật chất.

Cô Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Bình thông tin, học sinh phải học 3 ca (vào học lúc 7h15, 12h15 và 13h45), học cả thứ 7 và học thể dục ở khu vực hành lang các phòng học, 100% phòng học không đáp ứng tiêu chuẩn, sĩ số thấp nhất là 47 học sinh/lớp.

Để giải quyết bài toán thiếu chỗ học, địa phương đã quy hoạch 58,86ha đất giáo dục. Trong đó, có 2 dự án xây dựng trường THPT, 18 trường THCS, 22 trường tiểu học và 44 trường mầm non.