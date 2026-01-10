Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung quy định về 'trung học nghề'

TPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và dự thảo Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia để lấy ý kiến với nhiều điểm mới.

Theo Bộ GD&ĐT, sau gần một thập kỉ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam cho thấy còn một số hạn chế như: cấu trúc hệ thống còn thiên về mô tả hành chính; cơ chế phân luồng và liên thông chưa rõ ràng; mô tả các bậc trình độ còn dàn trải, thiếu tính đo lường; chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của một số lĩnh vực đào tạo cũng như yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Do đó, cần thiết có quyết định mới theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường tính minh bạch, khả năng đối sánh quốc tế, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật giáo dục hiện hành.

Học sinh sau THCS có thể lựa chọn tiếp tục học THPT hoặc trung học nghề phù hợp.

Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân chuyển Khung cơ cấu từ mô tả hành chính sang khung phân loại cấu trúc.

Theo đó, hệ thống giáo dục được tổ chức theo các cấp độ từ cấp 0 đến cấp 8, bảo đảm thống nhất với Khung trình độ quốc gia và có khả năng tham chiếu với Khung phân loại giáo dục quốc tế (ISCED).

Dự thảo bổ sung quy định về “trung học nghề”. Giáo dục phổ thông được tổ chức thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp bao gồm trung học phổ thông và trung học nghề.

Học sinh sau THCS có thể lựa chọn tiếp tục học THPT hoặc trung học nghề phù hợp với nguyện vọng, năng lực và điều kiện thực tế.

Khung cơ cấu mới cũng làm rõ hơn cơ chế phân luồng và liên thông sau THCS &THPT, nhấn mạnh các lộ trình học tập mở, tạo cơ sở cho việc liên thông giữa luồng học thuật và luồng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vai trò của giáo dục thường xuyên trong hệ thống được chuẩn hóa theo hướng hỗ trợ học tập suốt đời.

Dự thảo Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam làm rõ bản chất pháp lí của Khung trình độ quốc gia là hệ thống phân loại, mô tả và chuẩn hóa trình độ dựa trên chuẩn đầu ra, bao gồm kiến thức, kĩ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm, với 8 bậc trình độ áp dụng cho giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Dự thảo cũng lần đầu tiên bổ sung nguyên tắc công nhận học tập trước, liên thông và chuyển đổi, cho phép đánh giá, đối sánh kết quả học tập không chính quy, phi chính quy và kinh nghiệm làm việc với các bậc trình độ trong Khung, làm căn cứ cho việc liên thông và chuyển đổi, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, dự thảo có quy định riêng đối với một số lĩnh vực đào tạo đặc thù.

Đối với lĩnh vực sức khỏe, Khung trình độ quốc gia được sử dụng làm căn cứ tham chiếu trình độ nhưng không thay thế các quy định chuyên môn.

Đối với lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật và thể dục – thể thao, dự thảo ghi nhận đặc thù đào tạo sớm, kéo dài và tích lũy theo lộ trình.