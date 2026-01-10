Sinh viên Duy Tân giành giải Nhất Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt Nam của Thành Đoàn Hà Nội

“The Magic Hand” - giải pháp ‘Ngón tay Giả’ hỗ trợ người khuyết tật của đội thi đến từ Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu 2025. Dự án được đánh giá có tính ứng dụng cao, có khả năng phát triển thành mô hình khởi nghiệp bền vững, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc, hướng đến việc cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật.

Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu 2025 do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tập trung vào việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời tạo điều kiện cho thế hệ trẻ Việt Nam được tiếp cận các nguồn lực để hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp cũng như xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ “start-up” Việt Nam.

“The Magic Hand” giành giải Nhất Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt Toàn cầu 2025

Hơn 1.000 lượt thí sinh là thanh niên, sinh viên, tri thức trẻ mang quốc tịch Việt Nam đang công tác, học tập trong và ngoài nước đã gửi những sản phẩm chất lượng và sáng tạo đến cuộc thi. Trong đó, sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo uy tín trên cả nước như ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghệ Swinburne,… đã hào hứng tham gia tạo nên một sân chơi học thuật, khởi nghiệp giàu tính kết nối.

Chung kết Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu 2025 diễn ra vào ngày 23/12/2025 đã vinh danh các đội tuyển với những dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất:

Giải Nhất : đội MagicHand,

: đội MagicHand, Giải Nhì : đội MedVietAI, và

: đội MedVietAI, và Giải Ba: đội WeeUP và GeneSkinAI.

Đội đạt giải Nhất thực hiện thiết kế sản phẩm Ngón tay Giả hỗ trợ người khuyết tật bao gồm 5 sinh viên đến từ ĐH Duy Tân:

Nguyễn Ngọc Anh Quyền,

Đoàn Lê Anh Thư,

Phan Trịnh Quỳnh Mai,

Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, và

Trà Trần Minh Kha.

Về ý tưởng thực hiện dự án “Magic Hand”, sinh viên Nguyễn Ngọc Anh Quyền cho biết nhóm bắt đầu từ những trăn trở rất đời thường: “Trong quá trình khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy số người khuyết tật bàn tay, ngón tay tại Việt Nam ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: tai nạn lao động, viêm khớp mãn tính, đái tháo đường biến chứng, ung thư xương, và đặc biệt là các di chứng chiến tranh. Trong khi đó, các giải pháp hỗ trợ hiện nay chưa đáp ứng hiệu quả từng trường hợp cụ thể. Từ đó, nhóm đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ngón tay Giả có chi phí phù hợp, đảm bảo chất lượng nhằm mang lại sự tiện lợi, thoải mái và giúp người khuyết tật tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày.”

Clip giới thiệu dự án “The Magic Hand”

Để tạo nên một sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật ngón tay có chất lượng ổn định, an toàn và có giá thành hợp lý, nhóm sinh viên ĐH Duy Tân đã xây dựng quy trình sản xuất dựa trên 2 nền tảng chính:

• Công nghệ in 3D, và

• Gia công Cơ khí.

“Ngón tay Giả trong dự án ‘The Magic Hand’ được nhóm chúng em thiết kế với cấu trúc dạng ‘module’, cho phép từng bộ phận có thể tháo rời và thay thế dễ dàng. Đồng thời, sản phẩm sử dụng các vật liệu như inox 304, nylon 12, silicon và vải carbon, có khả năng chịu tải đến 10 kg và thực hiện các động tác gập/duỗi tự nhiên lên đến 90°. Nhờ đó, người khuyết tật Việt Nam có thể tiếp cận một giải pháp Ngón tay Giả chất lượng, có thể sử dụng lâu dài và rất linh hoạt. Khi linh kiện hỏng, người khuyết tật ngón tay chỉ cần thay thế phần bị hỏng thay vì mua toàn bộ thiết bị mới.”, sinh viên Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết.

Dự án “The Magic Hand” - giải pháp thiết kế Ngón tay Giả hỗ trợ người khuyết tật

Một ưu điểm vượt trội khác của sản phẩm ngón tay giả trong dự án “The Magic Hand” là khả năng tùy chỉnh theo kích thước của mỗi người, mang lại cảm giác như “bàn tay thật”. Với người khuyết tật, đó không chỉ là tính tiện dụng mà còn là sự trở lại của cảm giác làm chủ cuộc sống khi có thể tiếp tục làm việc trong các nghề đòi hỏi thao tác cầm nắm linh hoạt như: may mặc, cơ khí, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ hay tự cầm nắm, tự ăn uống, tự làm việc mà không cần sự trợ giúp của người khác.

Không chỉ chú trọng vào thiết kế sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tế của người khuyết tật, đội thi của ĐH Duy Tân còn định hướng dự án theo tiêu chí Khởi nghiệp Bền vững - yếu tố cốt lõi của Cuộc thi Thử thách Khởi nghiệp Việt toàn cầu 2025.

“Cùng với yếu tố công nghệ, chúng em chú trọng cân đối về chi phí, quy trình sản xuất và khả năng nhân rộng, để sản phẩm vừa mang tính nhân văn vừa có tiềm năng thương mại hóa. Chính sự kết hợp hài hòa giữa giải pháp thực tiễn, mô hình kinh doanh khả thi và tầm nhìn phát triển lâu dài đã giúp ‘Magic Hand’ nhận được nhiều đánh giá rất cao.”, sinh viên Trà Trần Minh Kha cho biết.

Với sự hỗ trợ về máy móc, công nghệ cùng sự hướng dẫn nhiệt tình về chuyên môn từ các cán bộ, giảng viên của ĐH Duy Tân, nhóm sinh viên đã triển khai đầy đủ các bước của một dự án công nghệ bài bản: bắt đầu từ khảo sát thực trạng và nhu cầu thực tế của cộng đồng, thiết kế và thử nghiệm mô hình cho đến hoàn thiện sản phẩm mẫu, sản xuất thử và thu thập đánh giá từ người sử dụng.

“Mỗi người khuyết tật ngón tay đều có kích thước ngón tay, vị trí mất đốt và lực cầm nắm khác nhau, nên nhóm không thể áp dụng một khuôn mẫu đo lường cố định. Vì vậy, chúng em đã dành nhiều thời gian điều chỉnh và hoàn thiện bản vẽ với mục tiêu tái tạo cảm giác vận động tự nhiên của ngón tay thông qua việc tối ưu hoá cơ chế lò xo, khớp xoay và lựa chọn vật liệu mềm trợ lực phù hợp. Việc thiết kế của chúng em rất thuận lợi khi ĐH Duy Tân có các Phòng Thực hành Cơ khí, Phòng Thí nghiệm Chế tạo & STEM (STEM & FAB Labs),… với hệ thống máy in 3D, máy CNC, máy đo lực cùng sự hướng dẫn chuyên môn tận tâm của ThS. Đặng Ngọc Sỹ - Giám đốc Trung tâm Cơ khí (CME), kiêm giảng viên ĐH Duy Tân trong việc nâng cao tính khả thi và bền vững của dự án.”, sinh viên Đoàn Lê Anh Thư khẳng định.