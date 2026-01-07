2025: Năm học với nhiều giải Nhất của SV ĐH Duy Tân

Năm 2025, sinh viên của Đại học (ĐH) Duy Tân (DTU) tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại hàng loạt cuộc thi học thuật trong nước và quốc tế. Thành công của SV DTU ở đa dạng các ngành nghề không chỉ là minh chứng cho tinh thần học hỏi không ngừng, bản lĩnh tự tin và khả năng hội nhập toàn cầu mà còn là tấm gương phản chiếu chất lượng đào tạo vượt trội và tầm nhìn phát triển bền vững mà Nhà trường đang theo đuổi.

SV ĐH Duy Tân đã ghi một dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế khi chính thức trở thành Nhà Vô địch Thế giới trong Cuộc thi ERPsim International Competition 2025. Đây là lần đầu tiên một đội của Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trên “đấu trường” uy tín thế giới này. Trước đó, thành tích cao nhất của Việt Nam là khi sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội đạt giải Nhì ERPsim 2024.

ERPsim International Competition 2025 là cuộc thi quy mô lớn do SAP University Alliances phối hợp cùng HEC Montréal tổ chức với sự tham gia của 15 đội tuyển mạnh nhất đến từ Mỹ, Phần Lan, Canada, Mexico, Đức, Chile, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Việc SV Duy Tân vượt qua các đối thủ quốc tế để đứng trên bục cao nhất đã thêm phần khẳng định năng lực quản trị doanh nghiệp, tư duy chiến lược và khả năng nắm bắt hệ thống ERP SAP S/4HANA - nền tảng quản trị đang được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới sử dụng hiện nay.

Được tổ chức bởi Trường Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Indonesia, Cuộc thi International PBL Expo 2025 ghi nhận và giới thiệu các sản phẩm, dự án tiêu biểu của sinh viên, đặc biệt là các dự án phát triển theo phương pháp Học tập dựa trên Dự án (Project-Based Learning - PBL).

Dự án “Vietnamese AI Assistant for hearing-impaired people” của đội ViSTAR đã xuất sắc giành giải Vô địch đồng thời là giải Nhất với việc tạo ra một hệ thống sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Thị giác Máy tính để dịch ngôn ngữ ký hiệu theo thời gian thực, tạo ra cầu nối giúp nâng cao khả năng giao tiếp của người khiếm thính trong cuộc sống hàng ngày.

Ở đấu trường An toàn Thông tin, vượt lên trên rất nhiều các đội tuyển tham dự, đội DTU_4lias đã xuất sắc đứng Top 5/27 toàn bảng và Top 1 trong khối các đội quốc tế tại vòng thi Attack-Defense CTF 2025, thuộc khuôn khổ Iran Tech Olympics CTF 2025 - một thành tích đáng tự hào, khi các đội còn lại đều đến từ các doanh nghiệp hoặc tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực An ninh Mạng. Đây là sự kiện lớn quy tụ hơn 1.100 chuyên gia công nghệ đến từ Nga, Pakistan, Oman, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Iraq, Bangladesh, Azerbaijan, Ấn Độ, Liban, Indonesia, Romania, Algeria, Hà Lan và nước chủ nhà Iran.

Môi trường học tập sáng tạo cùng hệ thống Phòng Thực hành Cơ khí, Phòng Thí nghiệm Chế tạo & STEM (STEM & Fab LABs),… với nhiều các thiết bị như máy in 3D, máy CNC, máy đo lực,… tại ĐH Duy Tân đã tạo cơ hội cho sinh viên DTU chế tạo rất nhiều robot với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng, đồng thời mang về những giải thưởng lớn:

Giải Nhất Cuộc thi International PBL Expo 2025 tại Indonesia với sản phẩm Robot Tự hành “VIE AGV Omni”. Vượt qua giai đoạn xác lập ý tưởng, nhóm trực tiếp trình diễn sản phẩm thực tế được thiết kế nhỏ gọn, có dạng hình khối với kích thước 90 x 60 x 35 cm, dễ dàng di chuyển trong lối đi hẹp, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thay thế các công việc vận chuyển thủ công và xe nâng cồng kềnh. Cùng với giải Nhất Cuộc thi International PBL Expo 2025, trong năm 2025, sản phẩm này của nhóm đã được trao giải Ba Cuộc thi ASEAN Entrepreneurship Hackathon tại Indonesia và giải Ba Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia SV_StartUp lần thứ VII.

Giải Nhất (năm thứ 3 liên tiếp) cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ - Innovation Tech Challenge 2025, nằm trong khuôn khổ hoạt động Samsung Innovation Campus (SIC) do Samsung Việt Nam tổ chức. Trước đó, sinh viên của Trường đã giành giải Nhất năm 2024 và năm 2023 giành cả giải Nhất và Nhì. Liên tục đứng trên bục cao nhất của cuộc thi trong nhiều năm liền là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo cùng chiều sâu học thuật mà ĐH Duy Tân đã nhiều năm vun đắp.

SV Nguyễn Ngọc Hân, ngành Kỹ thuật Xây dựng - ĐH Duy Tân đã vinh dự được trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 tại Lễ Trao giải do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức.

Hành trình của Ngọc Hân không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập nổi bật, luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn-Hội mà còn thể hiện qua hình ảnh của một nữ sinh năng động, tự tin, luôn sẵn sàng lan tỏa niềm đam mê và cảm hứng nghiên cứu khoa học đến với cộng đồng.

Nhóm sinh viên đang theo học ngành Công nghệ Sinh học DTU đã xuất sắc giành giải thưởng “Outstanding Poster Presentation” - Báo cáo Poster Xuất sắc tại Hội nghị Quốc tế Asian Society of Natural Products 2025 (ASNP) - The Global Symposium on Natural Products diễn ra tại Tp. Jecheon (Hàn Quốc).

Tập trung vào thiết lập quy trình nhân nhanh sinh khối rễ bất định sâm Ngọc Linh của Việt Nam, đề tài của SV DTU được đánh giá cao bởi quy trình này là vô cùng quan trọng, góp phần mở ra hướng đi mới trong bảo tồn nguồn gen quý, đồng thời tạo nền tảng phát triển nguồn dược liệu ổn định phục vụ nghiên cứu và sản xuất.

Ở lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, SV DTU tiếp tục khẳng định năng lực tại Hội thi Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc lần thứ XII năm 2025 - kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 316 sinh viên xuất sắc đến từ 45 trường đại học.

Sinh viên Duy Tân đã giành 1 Giải Nhất, 1 Giải Nhì, 1 Giải Ba và 2 Giải Khuyến khích, đồng thời Toàn đoàn DTU đã được Hội Hóa học Việt Nam trao Bằng khen.

Trong lĩnh vực Thiết kế Đồ họa & Nghệ thuật, SV ĐH Duy Tân đã tạo nên dấu ấn quốc tế mạnh mẽ khi 17 SV ngành Thiết kế Đồ họa đã giành 21 giải thưởng tại Graphis New Talent Awards 2025 - giải thưởng danh giá của Graphis Inc. - nhà xuất bản danh tiếng về các ấn phẩm trong lĩnh vực thiết kế, quảng cáo, nhiếp ảnh và họa tiết của Mỹ. Cuộc thi này tổ chức thường niên nhằm ghi nhận những tài năng trẻ trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo trên toàn thế giới.

Giải Vàng của sinh viên Hà Phương Thanh với thiết kế Poster “Chúc mừng năm mới Ất Tỵ”: Lấy cảm hứng từ linh vật rắn và họa tiết thổ cẩm của các dân tộc Việt Nam để thiết kế, Phương Thanh không đơn thuần chỉ gửi gắm lời chúc năm mới mà còn kể câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, vừa gần gũi truyền thống vừa hòa nhịp với hơi thở thời đại.

Giải Vàng của sinh viên Lê Bá Quỳnh Trâm với thiết kế logo “Chùa Bái Đính”: Chạm đến cảm xúc người xem khi Quỳnh Trâm khéo léo hòa quyện chiều sâu văn hóa dân tộc với phong cách thẩm mỹ đương đại, thể hiện bản lĩnh thiết kế chuyên nghiệp của thế hệ trẻ Việt Nam.

Đồ án Tốt nghiệp của SV Thiết kế Đồ họa cũng đã giành giải “Triển vọng Số” tại Triển lãm thuộc khuôn khổ Hội thảo Khoa học Quốc gia “Sáng tạo không giới hạn: Nghệ thuật, Công nghệ và Đổi mới” năm 2025. Những nét vẽ mới mẻ khi “khoác áo mới” cho các nhân vật trong “Alice ở xứ sở diệu kỳ” bằng các trang phục truyền thống của người H’Mông đã thể hiện mong muốn của Hiền Linh trong việc truyền cảm hứng sáng tạo, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Nhóm sinh viên Sunshine (gồm 10 sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện) của ĐH Duy Tân đã xuất sắc giành giải “Quay phim Xuất sắc Nhất” tại ASEAN UniFest 2025 với phim ngắn “Nghề làm đèn lồng Hội An - Câu chuyện dệt nên chiếc ‘ánh sáng’ nhiệm màu”.

Lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An - vùng đất được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, bộ phim của nhóm Sunshine khắc họa hành trình bền bỉ của những nghệ nhân làm lồng đèn truyền thống, cùng mong muốn truyền tải thông điệp về việc gìn giữ những giá trị văn hóa với sự tự hào về nét đẹp của những người lao động chân quê.

Với thuận lợi tối đa khi được thực hành và thực tập tại Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) - nơi luôn hỗ trợ đắc lực cho đào tạo về các kỹ năng quay phim, chụp ảnh, xử lý hậu kỳ, sản xuất,… với dàn thiết bị đầy đủ cho những công nghệ ghi hình, xử lý ảnh, 3D, hay làm phim hiện đại bậc nhất,… trong một phim trường đẳng cấp, một phòng thu và xử lý âm thanh chuyên nghiệp, một phòng hậu kỳ, một phòng VFX, một phòng MOCAP,… đã giúp SV Duy Tân ghi lại những dấu ấn cá nhân ấn tượng trong món nghệ thuật thứ 7 này.

Giải Nhất Cuộc thi Lồng tiếng Phim Nhật Bản J-SEIYU 2025 đã được trao cho SV Khoa Tiếng Nhật, ĐH Duy Tân khi vượt qua nhiều đội thi mạnh, khẳng định năng lực ngoại ngữ và kỹ năng biểu đạt xuất sắc. Qua mỗi vòng thi, SV DTU đã xuất sắc thể hiện khả năng tiếng Nhật vượt trội cùng những thể hiện lồng tiếng đầy cảm xúc, kỹ thuật cao, có cá tính rõ nét.

Giải Nhất Phần thi Lồng tiếng phim Hàn Quốc, giải Nhì Nhảy và hát nhạc K-pop và giải Trang phục Hanbok tái chế tại Ngày hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc khu vực miền Trung là những ghi nhận đáng trân trọng cho những nỗ lực và năng lực của SV Khoa Tiếng Hàn, Trường Ngôn ngữ và Xã hội nhân văn (LHSS) và câu lạc bộ (CLB) K-pop của ĐH Duy Tân. Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của các bạn sinh viên theo học tiếng Hàn ở DTU mà còn mà còn góp phần khẳng định môi trường học tập năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa của ĐH Duy Tân.