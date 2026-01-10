Hé lộ bí quyết chinh phục điểm tuyệt đối AIMO

TPO - Đợt 2 Vòng Sơ loại Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO đã khép lại. Kết quả cho thấy, một số thí sinh đã xuất sắc chinh phục bài thi với số điểm tuyệt đối. Các em chia sẻ bí quyết về phương pháp học và làm bài thi cho thí sinh đợt 3 sắp tới.

Không bỏ sót câu, hạn chế sai sót nhỏ

Phan Tùng Lâm – Lớp 6C1A Trường THCS Archimedes Academy là một trong những thí sinh đạt được số điểm tuyệt đối 100/100 tại Vòng Sơ loại Đấu trường Toán học Châu Á.

Tùng Lâm chia sẻ, em rất vui và khá bất ngờ với kết quả đó. Tuy nhiên đây cũng ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua của mình.

Điều em tự hào nhất không chỉ là điểm số, mà còn là thành quả khi bài thi được làm một cách cẩn thận, không bỏ sót câu và biết kiểm tra kỹ lại trước khi nộp.

Em Phan Tùng Lâm.

"Ở các vòng tiếp theo, em mong mình vẫn giữ được phong độ ổn định và tiến bộ hơn về tư duy. Em không đặt áp lực phải luôn tuyệt đối, nhưng muốn làm bài chắc chắn hơn, trình bày gọn gàng và hạn chế sai sót nhỏ", Tùng Lâm nói.

Có năng lực nổi trội về Toán từ nhỏ, nam sinh thường dành thời gian để nghiền ngẫm, tư duy về các bài tập được thầy cô giao cũng như đọc thêm tài liệu tham khảo.

Cũng theo Tùng Lâm, để chuẩn bị dự thi AIMO, em đã vạch ra kế hoạch học tập, ôn luyện lại từng mảng kiến thức và duy trì đều đặn.

Mỗi tuần em đều dành thời gian luyện theo chủ đề (số học, tổ hợp, hình học, logic…). Sau mỗi lần làm bài, nam sinh chữa lại rất kỹ: không chỉ sửa đáp án mà còn ghi lại “lỗi hay mắc” như đọc sót dữ kiện, tính nhầm, hoặc chọn cách làm dài.

Để rèn tư duy, Lâm thường tự hỏi: “Vì sao cách này đúng?”, “Có cách nào ngắn hơn không?”, và tập trình bày từng bước rõ ràng. Với Toán tiếng Anh, em học từ vựng theo nhóm hay gặp trong đề, tập đọc nhanh các cụm từ quan trọng và tập tóm tắt đề bằng sơ đồ/ký hiệu để hiểu đúng ý.

Đề thi AIMO khác kiểm tra ở trường ở chỗ câu hỏi thường thiên về tư duy và mẹo suy luận, không chỉ áp dụng công thức. Ngoài ra, thi bằng tiếng Anh yêu cầu thí sinh phải đọc đề thật chính xác.

"Điều giúp em không bị bối rối là luôn tìm “từ khoá” trong đề như: at least, exactly, consecutive, remainder, difference… và đọc câu hỏi cuối để biết đề muốn mình tìm gì. Sau đó chuyển đề về “ngôn ngữ Toán” bằng cách viết ký hiệu, vẽ hình hoặc lập bảng. Khi đã chuyển được sang ký hiệu thì tiếng Anh không còn làm em lo lắng nữa", Tùng Lâm tiết lộ.

Nam sinh nhắn nhủ các thí sinh khác, nếu có niềm yêu thích Toán học và muốn thử thách bản thân, hãy mạnh dạn thử sức thi AIMO. Đừng chờ đến khi “thật giỏi” mới thi, vì thi cũng là một cách học và trải nghiệm.

Chỉ cần luyện đều, chữa bài cẩn thận và giữ bình tĩnh khi làm đề, các bạn cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Toán tiếng Anh ban đầu có thể khó, nhưng quen từ vựng và cách ra đề rồi sẽ thấy rất thú vị.

Không đặt áp lực thi phải có giải

Em Chung Minh Tiến – Lớp 6C1A- Trường THCS Archimedes Academy (Hà Nội) cũng chia sẻ cảm xúc vui sướng, tự hào khi giành số điểm 100/100 ở bài thi vòng loại. Em đã sẵn sàng ôn tập để dự thi vòng trong với sự đồng hành của gia đình, thầy cô và kì vọng, các vòng tiếp theo chinh phục thử thách mới, bản thân sẽ được nâng cao năng lực tư duy toán học quốc tế.

Em Chung Minh Tiến.

Với thí sinh chuẩn bị thi đợt 3, Vòng Sơ loại, nam sinh khuyên khi đọc đề thi giữ bình tĩnh, phân tích kỹ đề bài, xác định dạng bài, thử áp dụng các kiến thức đã học. Áp dụng quy tắc dễ làm trước, khó làm sau.

Với những câu khó rất cần suy luận logic, và cuối cùng là giữ tự tin để không bỏ lỡ cơ hội, vì chính những câu khó này có thể tạo nên sự khác biệt. Các bạn hoàn thành bằng cách chia nhỏ vấn đề, sử dụng phương pháp loại trừ, và tập trung vào những gì mình đã học.

Ngoài ra, đề thi dùng từ vựng tiếng Anh do đó thí sinh cũng chuẩn bị cho mình kỹ năng đọc hiểu, giúp quen dần với thuật ngữ Toán học quốc tế. Nam sinh bật mí, trước khi thi chính thức, các bạn nên luyện tập học các dạng bài tư duy mở rộng và phát triển khả năng liên kết giữa kiến thức Toán và ngôn ngữ.

Minh Tiến cũng chia sẻ điều mà em thích nhất ở AIMO là đề thi khá hay. Các câu hỏi không chỉ kiểm tra kiến thức bộ môn Toán thuần tuý mà còn tăng cường khả năng áp dụng Toán học vào thực tế. Nhờ đó, thí sinh có năng lực về Toán có "sân" để thể hiện hết sức năng lực, tư duy.

Mới chỉ qua vòng thi đầu tiên, thí sinh còn phải vượt qua các dấu mốc phía trước từ Vòng khu vực đến Vòng chung kết quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, với các "chiến thần" Toán học, các em bật mí, đây không phải là hành trình thi cử đặt nặng áp lực. Các em coi đây là sân chơi để thử sức, khẳng định bản thân rèn luyện tư duy logic, phản biện; cơ hội để tự tin, khám phá giới hạn bản thân và học hỏi.

Với Minh Tiến, kết quả các vòng thi ra sao không quan trọng bằng trải nghiệm quý giá, giúp các em phát triển những kỹ năng quan trọng cho tương lai.