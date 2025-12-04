Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Thiên Long FLEXIO là Nhà tài trợ Vàng cho Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO năm học 2025- 2026

P.V

Tập đoàn Thiên Long với hành trình 45 năm phụng sự học tập và tri thức của người Việt, luôn không ngừng cho ra mắt các sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiêu biểu như: bút gel cao cấp Hoshi, dòng sản phẩm thân thiện môi trường Eco-Style, máy tính Flexio,

image003-8620.jpg

Trong đó, FLEXIO là thương hiệu học cụ “smart” gắn liền với yếu tố công nghệ & năng lượng dành cho học sinh. Những năm gần đây, FLEXIO liên tục ra mắt học cụ thông minh đột phá tính năng và thiết kế phù hợp xu hướng học sinh THCS & THPT như máy tính cầm tay, máy tính văn phòng, máy chuốt bút chì, máy hút bụi mini, pin năng lượng,...

Đặc biệt, nhóm máy tính khoa học dành cho học sinh THCS & THPT nổi bật với dòng máy tính Fx799VN. Đây là sản phẩm được nghiên cứu kĩ lưỡng từ chương trình học và thi mới nhất để mang đến khả năng xử lý nhanh, chính xác cùng các tính năng đột phá, đầu tiên trên thị trường như trực tiếp hiển thị kết quả giải toán hình học không gian, tối ưu dữ liệu ghép nhóm, nút gán gọi nhanh tính năng, thông báo pin yếu trên màn hình.

image005-8502.png

Các dòng máy tính khoa học Flexio được áp dụng chính sách bảo hành miễn phí tận nhà 7 năm và 1 đổi 1 trong năm đầu tiên (nếu lỗi từ nhà sản xuất). Ngoài ra, Trung Tâm Bảo Hành của FLEXIO luôn sẵn sàng hỗ trợ ngay từ các vấn đề liên quan đến máy tính đến việc tư vấn các bạn học sinh cách sử dụng trong các dạng bài tập.

image007.png

Năm 2025, máy tính Fx799VN cũng là dòng máy tính đầu tiên được thực hiện giám định với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - đơn vị trực thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia để xác định không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không thu phát sóng thông tin và không ghi âm, ghi hình. Với kết quả này, Flexio Fx799VN được phép mang vào phòng thi vì đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới nhất có hiệu lực từ 8/2/2025.

image009.png

Đội ngũ phát triển sản phẩm máy tính khoa học FLEXIO lấy kim chỉ nam là khuyến khích tư duy chủ động trong học toán, sẵn sàng đồng hành cùng học sinh và thầy cô trên hành trình biến toán học thành niềm vui khám phá.

Các yếu tố trên là lời cam kết vững chắc của Thiên Long dành cho các bạn học sinh đã & sẽ tin dùng máy tính khoa học FLEXIO.

Trung tâm bảo hành và chăm sóc khách hàng Thiên Long (áp dụng cho các sản phẩm máy tính, bảng thông minh, chuốt điện, gôm điện, balo và cặp học sinh).

Điện thoại: 028 3754 3866

Zalo: 090 280 1597

Email: cs@thienlongvn.com

Website: https://baohanh.thienlong.vn

P.V
#Thiên Long #Flexio #AIMO #máy tính học sinh #đấu trường toán học

