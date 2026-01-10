Cà Mau bắt đầu sửa trụ sở công dôi dư làm trường học

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tỉnh Cà Mau thí điểm dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở dôi dư để làm trường học, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Sáng 10/1, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công nâng cấp các trường mầm non, tiểu học, THCS Vĩnh Phú Đông (xã Phước Long), cơ sở các trường này được cải tạo, nâng cấp từ trụ sở làm việc và nhà văn hoá xã Vĩnh Phú Đông (cũ) dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, các trường mầm non, tiểu học, THCS Vĩnh Phú Đông sẽ nằm liền kề, tổng diện tích 22.000m2. Dự án có tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm học tới.

610293354-2681071828919826-1768577069429061886-n.jpg
Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, việc khởi công nâng cấp trụ sở công thành trường học thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh trong việc sắp xếp, sử dụng các trụ sở dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo ông Luân, chuyển đổi công năng trụ sở công dôi dư để mở rộng các cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú, đạt chuẩn quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Buổi lễ cũng công bố quyết định đổi tên Trường THCS Vĩnh Phú Đông thành Trường THCS Vương Hữu Nhơn (ông Nhơn là Tổng Kiểm toán Nhà nước đầu tiên của Việt Nam, quê Cà Mau).

Dịp này, Quỹ học bổng Võ Văn Kiệt trao tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 3 điểm trường được nâng cấp kể trên, mỗi suất 1 triệu đồng.

613110886-856711120484203-4381401695839011671-n.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 3 điểm trường được nâng cấp.
Tân Lộc
