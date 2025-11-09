Đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

TPO - Sáng 9/11, diễn ra đồng loạt lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ khởi công là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng phên dậu của Tổ quốc.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia...

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025 - 2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới) là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng.

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự khởi công trường nội trú vùng biên giới An Giang

Sáng 9/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học -THCS Vĩnh Gia, vùng bên giới tỉnh An Giang.

Tại An Giang, tỉnh cũng đồng thời khởi công 2 dự án trường nội trú vùng biên giới khác là Trường Bán trú, Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Giang Thành (xã Giang Thành) và Trường Tiểu học - THCS Nội trú Khánh An (xã Khánh Bình).

Tại điểm cầu trường Vĩnh Gia, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trực tiếp thực hiện nghi thức khởi công cùng lãnh đạo địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Trường Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia được xây dựng trên diện tích gần 43.000 m², trong đó hơn 10.000 m² là diện tích mở rộng, với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng. Trường hình thành từ việc sáp nhập Trường Tiểu học B Lương An Trà và Trường THCS Lương An Trà, quy mô khoảng 45 lớp với 1.500 học sinh.

Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại bao gồm khối hiệu bộ, 13 phòng học, phòng âm nhạc, 36 phòng ký túc xá nam, 36 phòng ký túc xá nữ, nhà ăn 330 chỗ, nhà đa năng, khu vườn thực vật, khu trồng rau, khu cây xanh dạo…

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao học bổng cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Lương An Trà cho biết: “Chưa bao giờ tôi nghĩ vùng biên giới xa xôi lại có một ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại, đồng bộ, đầy đủ cơ sở vật chất cho học sinh và giáo viên. Đây là niềm hạnh phúc lớn khi Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển giáo dục vùng biên giới. Trường không chỉ có ký túc xá, nhà ăn cho học sinh mà còn có nhà tập thể cho giáo viên, khu vui chơi và sinh hoạt, tạo môi trường học tập và sống thuận lợi cho thầy trò”.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trao 20 suất học bổng cho học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho các thầy cô giáo gặp khó khăn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự tại lễ khởi công tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk

Sáng 9/11, tại xã biên giới Ia Rvê (Đắk Lắk) diễn ra lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trực tiếp dự tại lễ khởi công tại xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định, tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng, quy mô 1.125 học sinh (nội trú và bán trú).

Ông Hồ Sỹ Cát - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An (xã Ia Rvê) cho biết, toàn trường hiện có 235 học sinh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 61%. Phần lớn bà con là dân kinh tế mới, di cư từ các tỉnh như Vĩnh Long, Thanh Hóa và một số địa phương khác vào lập nghiệp. Cuộc sống còn thiếu thốn, điều kiện địa lý cũng không thuận lợi và từ điểm xa nhất cách hơn 20km nên việc học tập của các em gặp nhiều trở ngại.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi lễ khởi công, trao quà cho các em học sinh và người dân trên địa bàn.

Theo ông Hồ Sỹ Cát, chủ trương xây dựng trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại đây là rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương, nhằm tạo điều kiện cho con em vùng biên giới được ăn, ở và học tập trong môi trường tốt hơn.

“Trước đây, nhiều phụ huynh còn lo lắng vì trường xa, nhưng nhờ công tác tuyên truyền, bà con giờ rất phấn khởi, đồng lòng ủng hộ”, ông Hồ Sỹ Cát chia sẻ. Ông cũng bày tỏ mong các cấp, các ngành, đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành, kịp đưa vào phục vụ năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới.

Ngoài điểm trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê, sáng 9/11, tại Đắk Lắk còn khởi công 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn, được xây mới tại thôn Thống Nhất, tổng mức đầu tư 158,6 tỷ đồng, quy mô 1.155 học sinh) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Lốp (xã Ia Lốp, nâng cấp, mở rộng từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Trần Hưng Đạo, tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng, quy mô 980 học sinh).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An, Lâm Đồng

Sáng cùng ngày, tại Lâm Đồng khởi công 2 trường nội trú vùng biên giới gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An (được xây dựng tại thôn Đắk Thủy, quy mô hơn 1.000 học sinh, tổng vốn đầu tư hơn 225 tỷ đồng) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực (đặt tại bon Bu Đắk, quy mô hơn 1.100 học sinh, vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (bìa phải) dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Thuận An, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong đó vùng biên giới, vùng khó khăn được ưu tiên đặc biệt. Việc xây dựng các trường nội trú liên cấp là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận tri thức, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, địa phương tạo điều kiện về mặt bằng và an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để sớm đưa trường vào hoạt động. Phó Thủ tướng tin tưởng những ngôi trường nơi biên giới sẽ trở thành điểm sáng, tạo điều kiện cho học sinh học tập và trưởng thành.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 5 xã biên giới đất liền gồm: Tuy Đức, Quảng Trực, Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil, với 47 cơ sở giáo dục nhưng chỉ duy nhất một trường phổ thông dân tộc nội trú.

Các dự án trên nằm trong Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 2025 - 2026), thuộc chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường học vùng biên của Chính phủ. Tổng kinh phí thực hiện gần 20.000 tỷ đồng.