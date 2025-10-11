Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp ở xã biên giới Nghệ An

Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đông đảo các giáo viên, học sinh và người dân xã Na Ngoi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi là công trình có ý nghĩa đặc biệt nơi vùng biên cương. Công trình được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Công trình giáo dục này có quy mô diện tích khoảng 5,5 ha, với tổng số vốn đầu tư gần 240 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa. Công trình được đầu tư hiện đại, đồng bộ với 49 lớp học và đầy đủ các hạng mục khác như: phòng chức năng, khu ký túc xá, nhà ăn, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu tăng gia sản xuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công.

Công trình không chỉ giúp hơn 1.900 học sinh khu vực biên giới được học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách; mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là một chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn. Xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ, đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Để công trình sớm thành hiện thực, góp phần vào thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và xã Na Ngoi cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; phải làm cho thật tốt, thật nhanh và thật hiệu quả; phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công và công tác giảng dạy sau này.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân xã Na Ngoi cần tiếp tục quan tâm đến các cháu học sinh; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dạy chữ phải đi đôi với dạy người, dạy đạo lý làm người, lòng yêu quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng nhà trường bức ảnh “Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, có đường biên giới dài, nhiều xã vùng sâu, vùng xa còn không ít khó khăn. Việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi có ý nghĩa vô cùng to lớn; không chỉ là một công trình giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của khát vọng vươn lên, của tình Đảng, nghĩa đồng bào.

Công trình là bước đi cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tương lai; đồng thời, thể hiện sinh động tinh thần nhân văn, hướng về cơ sở, vì con người, vì tương lai con em vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã dành cho tỉnh Nghệ An nói chung và xã Na Ngoi nói riêng tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ quý báu để công trình sớm được triển khai trên vùng đất biên cương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cam kết bàn giao đầy đủ, kịp thời mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó là chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất các điều kiện về đội ngũ giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất để sớm đưa công trình vào hoạt động hiệu quả, trở thành mái trường của tri thức, của niềm tin, của khát vọng vươn lên cho con em đồng bào nơi vùng biên cương của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã tặng nhiều phần quà cho các em học sinh trên địa bàn xã Na Ngoi; trao tặng 50 phần quà ý nghĩa cho 50 hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi.