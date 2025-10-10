Nhiều ngôi nhà ở xã miền núi tan hoang sau bão

TPO - Sau cơn bão số 10, xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) có 6 căn nhà bị sập, trôi hoàn toàn. Ngoài ra, hàng chục ngôi nhà khác bị sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.
6 hộ dân bị sập nhà, trôi nhà hoàn toàn gồm: gia đình bà Lương Thị Piêng (bản Ang); Lương Thị Lợi (bản Ang); Lương Thị Duyến (bản Ang); Quang Thị Bún (bản Ang); Lê Thị Quế (Thạch Dương); Nguyễn Thị Kiều Trang (Cửa Rào 1).
Theo lãnh đạo xã Tương Dương, chính quyền địa phương đang kêu gọi các nguồn lực cũng như sự hỗ trợ về sức lực của các lực lượng chức năng để giúp người dân sửa sang lại những căn nhà bị hư hỏng sau bão.