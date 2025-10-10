Nhiều ngôi nhà ở xã miền núi tan hoang sau bão

TPO - Sau cơn bão số 10, xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) có 6 căn nhà bị sập, trôi hoàn toàn. Ngoài ra, hàng chục ngôi nhà khác bị sạt lở, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.