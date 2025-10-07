Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xôn xao hàng loạt cột điện chiếu sáng gãy đổ để lộ lõi thép chữ V ở Hà Tĩnh

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ cột điện đôi đường dây 35kV ở Hà Tĩnh gãy gập sau bão Bualoi, lộ phần lõi thép, gây xôn xao dư luận, tại phường Bắc Hồng Lĩnh cũng phát hiện hàng loạt cột đèn chiếu sáng gãy đổ, để lộ lõi thép chữ V.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều cột đèn trên một tuyến đường ở Hà Tĩnh bị gãy đổ, để lộ lõi bên trong gồm thép tròn đặc và thép chữ V.

Theo tìm hiểu, loạt cột đèn chiếu sáng gãy đổ này nằm trên đường Tiên Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

558914686-797848549842156-5253394361414244180-n.jpg
Cột đèn điện chiếu sáng gãy gập sau bão.

Chiều 7/10, lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết: Số cột này vốn được tận dụng từ các dự án mở rộng quốc lộ 1A và quốc lộ 8A qua địa bàn cách đây hơn 10 năm.

Theo lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), hơn 10 cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn bị gãy đổ. Hiện địa phương đang rà soát lại hồ sơ để làm rõ thông tin.

558226802-797848616508816-8442244805401211028-n.jpg
Hàng loạt cột đèn điện chiếu sáng đổ gãy lộ phần thép chữ V.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, hệ thống chiếu sáng này hiện do một công ty môi trường - đô thị trên địa bàn quản lý, vận hành. Sau sự việc, chính quyền đã giao đơn vị này tháo dỡ, khắc phục các cột hư hỏng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip, hình ảnh liên quan đến cột điện đôi tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đổ gãy sau bão Bualoi để lộ phần lõi thép. Nhiều người cho rằng cột điện không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Phía Công ty Điện lực Hà Tĩnh sau đó đã có báo cáo thông tin liên quan đến vụ việc trên. Theo báo cáo, cột điện này thuộc dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014 thuộc quản lý của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Dự án sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.

Liên quan đến vấn đề này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc.

Ngoài ra đơn vị cũng làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #cột điện chiếu sáng #thép chữ V #điện lực Hà Tĩnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục