Điện lực Hà Tĩnh nói gì vụ cột điện gãy đổ lộ phần lõi thép gây xôn xao?

TPO - Công an đang vào cuộc, kiểm tra làm rõ vụ cột điện đôi đường dây 35kV ở Hà Tĩnh gãy gập sau bão Bualoi, lộ phần lõi thép, gây xôn xao dư luận.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh liên quan đến cột điện đôi đổ gãy sau bão Bualoi (bão số 10) tại tỉnh Hà Tĩnh, để lộ phần lõi thép.

Hình ảnh này được đăng tải được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Một số người cho rằng việc cột điện đôi gãy đổ để lộ phần thép bên trong không đảm bảo kỹ thuật, chất lượng. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có cột điện đôi thuộc hệ đường dây 35kV. Cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này nhằm mục đích để chịu tải, chịu lực cho đường dây.

Được biết, cột điện này thuộc dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014 thuộc quản lý của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Dự án sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.

Cột điện đôi đổ gãy lộ phần thép bên trong gây xôn xao.

Liên quan đến vấn đề này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc. Ngoài ra đơn vị cũng làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, cột điện đôi đổ gãy do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc hai loại thép tròn đặc phi và chữ V.

Một lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng cho biết, qua quá trình làm việc, đơn vị sản xuất ban đầu lý giải không sử dụng thép chữ V trong kết cấu. Tuy nhiên, do phát hiện có hiện tượng rạn nứt bề mặt, đơn vị này đã chủ động tăng cường thêm thép chữ V nhằm đảm bảo an toàn. Đại diện Điện lực Hà Tĩnh khẳng định, phương án này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Công an vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc gây xôn xao.

“Hiện công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Còn bên điện lực đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc đang gây xôn xao”, đại diện điện lực Hà Tĩnh cho biết.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14, đổ bộ và quần thảo kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9) đã gây thiệt hại nặng nề cho Hà Tĩnh, trong đó khiến hơn 2.000 cột điện đổ gãy.

Sau bão, Điện lực Hà Tĩnh cùng sự hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác đã huy động lực lượng, thiết bị, vật tư sửa chữa, khắc phục ngay các sự cố trạm biến áp, hệ thống cột điện, đường dây bị hư hỏng.