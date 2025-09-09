Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một người thiệt mạng do cột điện gãy đổ

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc thi công kéo dây điện đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, một cột điện bị gãy, khiến anh Lò Văn Chỉnh (xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng, chiều 8/9, tại công trình đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã xảy ra sự cố nghiêm trọng trong quá trình kéo dây điện.

Khoảng 16h30, khi thi công tại vị trí cột số 129 qua địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), cột điện bất ngờ gãy đổ, khiến anh Lò Văn Chỉnh (SN 1982, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong tại chỗ.

7718.jpg
Thi công tuyến 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh minh họa.

Cột điện gặp sự cố nằm trong gói thầu số 3, do liên danh Công ty CP Việt Vương và Công ty TNHH Hùng An thi công. Gói thầu này bao gồm việc cung cấp cột thép và xây lắp tuyến đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423 tỷ đồng.

Đại diện Ban điều hành Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cho hay, ngay sau khi tai nạn xảy ra, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu phối hợp khắc phục hậu quả và tổ chức hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Được biết, tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài gần 230km với 468 vị trí móng cột. Riêng đoạn qua tỉnh Lào Cai dài hơn 49km, chủ yếu băng qua khu vực đồi núi cao, điều kiện thi công phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Thành Đạt
#cột điện gãy đổ #tai nạn thi công điện cao thế #công trình 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên #thi công đường dây 500kV #điện lực Lào Cai #tai nạn lao động ngành điện #thảm họa công trình điện #an toàn lao động trong xây dựng #thi công đường dây điện cao thế #thiết bị thi công điện #Dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục