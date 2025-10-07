Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong ngày 7/10 đã khiến tầng hầm một tòa nhà ở phường Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngập sâu. Hơn 300 xe máy cùng hàng chục ôtô bị nhấn chìm trong nước.