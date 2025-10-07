Hầm chung cư thành bể nước khổng lồ, thủy kích hàng trăm xe máy và ôtô

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong ngày 7/10 đã khiến tầng hầm một tòa nhà ở phường Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngập sâu. Hơn 300 xe máy cùng hàng chục ôtô bị nhấn chìm trong nước.
“Lúc đầu nước mới chỉ ngập lốp, chúng tôi nghĩ sẽ rút nhanh. Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút, nước đã dâng tới ngang yên xe. Bảo vệ và cư dân không kịp di chuyển gì”, một cư dân tòa nhà, kể lại.
Tại hiện trường, nhiều chủ xe bất lực nhìn tài sản của mình chìm trong nước. “Xe của tôi để trong góc hầm, giờ chắc hỏng hết. Tầng hầm này thấp hơn mặt đường nhưng chưa bao giờ ngập như lần này”, anh P.Đ.L chia sẻ.
Đến chiều cùng ngày, nước trong hầm vẫn ngập ngang thân xe ôtô, việc trục vớt và di chuyển phương tiện mới thực hiện cho hàng trăm chiếc xe máy.