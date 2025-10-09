Tận thấy khu du lịch có hàng chục căn villa 'rách nát' do bão

TPO - Sau bão số 10, hàng chục căn villa tại khu du lịch biển Xuân Thành bị sóng biển đánh sập, hư hỏng nghiêm trọng. Chủ đầu tư đã huy động máy móc và nhân lực khẩn trương đắp bờ kè nhằm chống xói lở....
Được quảng cáo là dự án khu đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ, nơi đây có bãi biển trải dài 2km, cát trắng thoải và mịn, phù sa hải sản dọc bờ biển rất nhiều. Tuy nhiên, sau bão số 10, hàng loạt căn biệt thự nằm sát biển Xuân Thành, Hà Tĩnh bị bão vò nát, lộ ra kết cấu móng khá đơn giản.
Hiện nay, chủ đầu tư đang sử dụng máy múc để tạo rãnh lớn giữa bờ cát và các căn villa như hình thành một bờ kè. Sau đó chủ đầu tư gia cố lại bằng hàng ngàn bao tải cát tạo thành "hàng rào" chắn sóng biển.
Tại một căn villa, sóng biển đã xô đẩy làm lệch toàn bộ phần móng, để lộ phần kết cấu bên dưới. Quan sát cho thấy móng được thi công khá sơ sài, chủ yếu sử dụng gạch đỏ, xi măng và đá, trong khi lượng thép gia cố rất hạn chế. Thực trạng này khiến dư luận không khỏi băn khoăn với kết cấu như vậy, liệu công trình có đủ khả năng chống chịu trước các tác động khắc nghiệt của thiên tai?
Sáng 9/10, trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của nhiều người dân là chủ sở hữu các căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành phản ánh bị thiệt hại nghiêm trọng sau bão số 10, đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác định nguyên nhân.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khi có sự cố liên quan đến công trình xây dựng và nhận được phản ánh từ người dân, sở sẽ cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường để đánh giá và làm rõ nguyên nhân sự việc. Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành trong tuần này.