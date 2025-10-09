Tận thấy khu du lịch có hàng chục căn villa 'rách nát' do bão

Sáng 9/10, trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của nhiều người dân là chủ sở hữu các căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành phản ánh bị thiệt hại nghiêm trọng sau bão số 10, đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khi có sự cố liên quan đến công trình xây dựng và nhận được phản ánh từ người dân, sở sẽ cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường để đánh giá và làm rõ nguyên nhân sự việc. Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành trong tuần này.

