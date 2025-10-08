TPHCM tiếp nhận gần 49 tỷ đồng ủng hộ người dân vùng bão lũ

TPO - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận gần 49 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ. Cùng với đó, nhiều trường học, bệnh viện trên địa bàn cũng thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp sức cùng cả nước hướng về vùng tâm bão.

Đã tiếp nhận gần 49 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 8/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ Thành phố tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Tại buổi tiếp nhận, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh (ngoài cùng bên phải) tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Vận động cứu trợ TPHCM - gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp đã chung tay ủng hộ. Những đóng góp, ủng hộ là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Hạnh khẳng định mọi đóng góp của các đơn vị, cá nhân được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nhiều đơn vị chung tay ủng hộ đồng bào bị bão lũ.

Tính đến 7/10, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận số tiền hơn 48,4 tỷ đồng. Từ nguồn tiếp nhận được, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trực tiếp tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Mới đây, Ban Văn hoá - Xã hội phối hợp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM tổ chức giải Picklelball lần I - năm 2025. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2025).

Giải đấu có sự tham dự của hơn 70 vận động viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan và các doanh nhân trên địa thành phố. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức đã tiếp nhận quyên góp được 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Nhiều bệnh viện, trường học cùng chung tay

Hưởng ứng cuộc phát động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Y tế TPHCM đã phát động trong toàn ngành đóng góp 10.000 Túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ.

Tính đến 6/10, thông qua hệ thống VNVC, Sở Y tế TPHCM đã gửi 5.000 túi thuốc đến Sở Y tế các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Tĩnh.

Các bệnh viện tại TPHCM hưởng ứng đóng góp 10.000 túi thuốc gia đình gửi đến bà con các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão, lũ. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Từ ngày 5-7/10, các bệnh viện công lập trên địa bàn TPHCM tiếp tục góp thêm 5.000 túi thuốc. Số thuốc này đã được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để trao tặng đến bà con vùng bão, lũ.

Cùng với đó, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã phát động phong trào quyên góp đầy ý nghĩa để cùng cả nước chung tay hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ gây ra.

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) vừa phát động phong trào quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Cũng với cách làm đó, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) quyên góp được hơn 104 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do bão, lũ. Toàn bộ số tiền nói trên được chuyển đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ TPHCM để cùng cả nước chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua.